Liban: Ponad 600 tysięcy przesiedleńców wróciło do swoich domów

Trójstronne porozumienie ramowe Izraela, Libanu i USA nie legitymizuje dalszej obecności sił izraelskich w Libanie.
Ponad 600 tysięcy przesiedleńców w południowym Libanie powróciło do swoich miejsc zamieszkania od 26 czerwca, gdy Bejrut podpisał z Izraelem porozumienie ramowe w celu osiągnięcia trwałego pokoju - podała w piątek Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).
Zaangażowanie libańskiego Hezbollahu na początku marca w działania wojenne Izraela i USA przeciwko Iranowi spowodowało, że swoje domy na południu Libanu opuściło ponad milion osób. Według danych IOM na powrót do swoich domów zdecydowało się już 646 107 osób, a około 500 tys. nadal jest przesiedlonych.
Zdaniem IOM powrót przesiedleńców na trwałe do dziesiątek miejscowości na południu Libanu pozostaje jednak niepewny, bowiem Izrael ma zamiar utrzymać swoje wojska na tym obszarze i kontynuuje tam sporadyczne naloty.
Władze Libanu podpisały 26 czerwca pod egidą Waszyngtonu porozumienie ramowe z Izraelem w celu osiągnięcia "trwałego pokoju". Szyicki Hezbollah natychmiast oprotestował ten dokument, bowiem uzależnia on wycofanie się Izraela od rozbrojenia proirańskiej grupy, czego jej władze odmawiają.
Prezydent Libanu Joseph Aoun w piątek oświadczył, że trójstronne porozumienie ramowe Izraela, Libanu i USA nie legitymizuje dalszej obecności sił izraelskich w Libanie. Zmierza natomiast ku umożliwieniu armii libańskiej rozszerzenia kontroli na całe terytorium kraju.
Oczekując doskonałości, wydajemy się być może zdecydowani, trzymający pion, konkretni. I nawet dobrze nam z tym. Tyle że wystarczy lekko odchylić zasłonkę, by odkryć, że wszystko tam jest przecież, nie zniknęło…
Przebywający na szczycie NATO w Ankarze wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził we wtorek, że Polska jest jednym z krajów, które zawarły umowę z USA o serwisowaniu rakiet do systemów Patriot, a także o tym, że holenderskie systemy Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku.
Według amerykańskich urzędników to prawdopodobnie ataki Iranu - napisał Reuters.
"Ale wraz z tym krokiem potrzebne są kolejne kroki".
Rząd za zakazem informowania, że produkt jest "ekologiczny", gdy nie potwierdzają tego dowody
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) potwierdziła znalezienie jej zwłok.
W 2025 r. dzięki pieniądzom ze zbiórki kupiono 1100 pojazdów.
Zakaz kąpieli obowiązywał we wtorek w południe na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne.
Le Pen ma zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. Ale...
Ucierpią badania ryzykowne. Podważające dotychczas przyjęte koncepcje.
"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą".