Liban: Ponad 600 tysięcy przesiedleńców wróciło do swoich domów

Ponad 600 tysięcy przesiedleńców w południowym Libanie powróciło do swoich miejsc zamieszkania od 26 czerwca, gdy Bejrut podpisał z Izraelem porozumienie ramowe w celu osiągnięcia trwałego pokoju - podała w piątek Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Zaangażowanie libańskiego Hezbollahu na początku marca w działania wojenne Izraela i USA przeciwko Iranowi spowodowało, że swoje domy na południu Libanu opuściło ponad milion osób. Według danych IOM na powrót do swoich domów zdecydowało się już 646 107 osób, a około 500 tys. nadal jest przesiedlonych.

Zdaniem IOM powrót przesiedleńców na trwałe do dziesiątek miejscowości na południu Libanu pozostaje jednak niepewny, bowiem Izrael ma zamiar utrzymać swoje wojska na tym obszarze i kontynuuje tam sporadyczne naloty.

Władze Libanu podpisały 26 czerwca pod egidą Waszyngtonu porozumienie ramowe z Izraelem w celu osiągnięcia "trwałego pokoju". Szyicki Hezbollah natychmiast oprotestował ten dokument, bowiem uzależnia on wycofanie się Izraela od rozbrojenia proirańskiej grupy, czego jej władze odmawiają.

Prezydent Libanu Joseph Aoun w piątek oświadczył, że trójstronne porozumienie ramowe Izraela, Libanu i USA nie legitymizuje dalszej obecności sił izraelskich w Libanie. Zmierza natomiast ku umożliwieniu armii libańskiej rozszerzenia kontroli na całe terytorium kraju.