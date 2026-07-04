W ubiegłym roku na środki transportu dla misjonarzy z diecezji zebrano 5 mln 237 tys. 436 zł. Najwięcej przekazała archidiecezja krakowska - ponad 600 tys. zł, a najmniej diecezja warszawsko-praska - ponad 32,9 tys. zł - wynika z raportu MIVA Polska. Nie zawsze niska liczba parafii przekłada się na przekazane fundusze.

W Kościele katolickim w Polsce 19 lipca rozpocznie się XXVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Towarzyszy mu prowadzona przez agendę Komisji KEP ds. Misji - MIVA Polska "Akcja św. Krzysztof - 1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany kilometr" - na środki transportu dla misjonarzy. Ofiary składane są dobrowolnie przez parafie i darczyńców indywidualnych z wpłat bezpośrednich i przez internet.

Forma składki w parafiach zależy od miejscowych zwyczajów i odbywa się przy okazji święcenia pojazdów lub do puszek po liturgiach niedzielnych w czasie Tygodnia św. Krzysztofa.

Obchody są okazją do modlitwy za kierowców i podróżujących oraz do zbiórki na zakup środków transportu dla misjonarzy

Dyrektor MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki poinformował PAP, że z wpłat z diecezji z ubiegłego roku zebrano 5 mln 237 tys. 436 zł, to o 255 tys. 691 zł więcej niż w 2024 roku.

Za zebrane w 2025 r. pieniądze zrealizowano 130 projektów w 34 krajach. W ramach tego zakupiono 1112 pojazdów dla misjonarzy, w tym: jeden autobus, dwa ambulanse, 7 busów, 61 samochodów, 23 motocykle, 267 rowerów, dwa silniki do łodzi i 749 wózków inwalidzkich.

Liczba parafii w diecezji i dane z dominicantes, czyli liczby wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy św., nie przekładają się automatycznie na wpłaty z "Akcji św. Krzysztof" z poszczególnych diecezji.

Porównując te sumy z liczbą parafii w poszczególnych diecezjach, opublikowaną przez Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, można powiedzieć, że w czołówce diecezji z najwyższymi wpłatami znalazły się te mające najwięcej parafii.

Archidiecezja krakowska, która wpłaciła ponad 600 tys. 147 zł ma 448 parafii, diecezja tarnowska, mająca 456 parafii, przesłała do MIVA Polska ponad 397 tys. zł, a archidiecezja poznańska (416 parafii) - przekazała ponad 263,1 tys. zł, a diecezja kielecka licząca 303 parafie przekazała 258,4 tys. zł.

Nie zawsze jednak niska liczba parafii przekłada się na przekazane fundusze. Najmniej parafii w kraju (98) ma diecezja drohiczyńska, która przekazała blisko 46,7 tys. zł. Na drugim miejscu pod względem najmniejszej liczby parafii (113) jest archidiecezja białostocka, która przekazała ponad 168,6 tys. zł, czyli ponad cztery razy tyle.

Dla porównania archidiecezja warszawska (ponad 217 parafii) przekazała ponad 32,9 tys. zł, czyli blisko pięć razy mniej niż archidiecezja białostocka, która mając 113 parafii wpłaciła 168,6 tys. zł.

Diecezja warszawsko-praska, która przekazała MIVA Polska najmniej - ponad 13,2 tys. zł - ma 187 parafii. Dla porównania zbliżoną liczbę parafii ma archidiecezja łódzka (219), która przekazała ponad 83 tys. zł., a diecezja bielsko-żywiecka posiadająca 210 parafii wpłaciła ponad 280 tys. zł.

Archidiecezja gdańska (201 parafii) przekazała ponad 46,8 tys. zł

Na sumę wpłat nie przekłada się także współczynnik dominicantes, czyli liczby wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy św. Zgodnie z badaniami Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, opublikowanymi w grudniu 2025 r. - najwyższy wskaźnik dominicantes zanotowano w diecezjach tarnowskiej (62,34 proc., rzeszowskiej (52,44 proc.) i przemyskiej (50,03 proc.).

MIVA (Mission Vehicle Association) jest stowarzyszeniem działającym na rzecz misyjnych środków transportu. Organizacje tego typu działają w wielu krajach, wspierają się i uzupełniają w pozyskiwaniu środków transportu dla misjonarzy na całym świecie. MIVA Polska powstała w 2000 r. i jest jedną z agend Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.