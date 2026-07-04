1700 km śladami św. Stanisława Kostki. Ruszyła wyjątkowa pielgrzymka  

Z Wiednia do Rzymu, dokładnie drogą, którą przed wiekami pokonał św. Stanisław Kostka, wyruszyli pielgrzymi modlący się o nowe powołania. Sztafetowa pielgrzymka, organizowana z okazji 300. rocznicy kanonizacji Świętego z Rostkowa, zakończy się 15 września przy jego grobie na rzymskim Kwirynale.

- Chcemy prosić św. Stanisława Kostkę o wstawiennictwo, by dawał odwagę młodym ludziom, których Pan Bóg powołuje do kapłaństwa, do życia zakonnego, do małżeństwa, do zaangażowania w Kościele – mówił bp Szymon Stułkowski, ordynariusz płocki, podczas Mszy św. sprawowanej w Wiedniu na rozpoczęcie sztafetowej pielgrzymki z Wiednia do Rzymu w intencji powołań. Pielgrzymka organizowana w 300. rocznicę kanonizacji św. Stanisława ma do przejścia 1700 km. Zakończy się 15 września przy grobie Świętego z Rostkowa w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.

Pielgrzymka rozpoczęła się dziś, 4 lipca o godz. 9 rano modlitwą w kaplicy św. Stanisława Kostki w Wiedniu, skąd Święty wyruszył w XVI wieku za głosem powołania. Swojego błogosławieństwa udzielił pielgrzymom metropolita wiedeński abp Josef Grünwidl.

O godz. 10 w kościele pw. Dziewięciu Chórów Anielskich przy placu Am Hof w Wiedniu sprawowana była Eucharystia rozpoczynająca pielgrzymkę. Liturgii przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. Eucharystię koncelebrowali m.in. metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski oraz biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Grzegorz Olszowski, kapłani diecezji płockiej, a także księża posługujący na co dzień w Wiedniu.

W homilii ordynariusz płocki przypomniał, jak rodziła się myśl o pielgrzymce i o tym, by wziąć na nią walizkę powołaniową z relikwiami św. Stanisława Kostki i św. Carlo Acutisa oraz obrazem przedstawiającym powołanie. Przypomniał, że obraz ten, autorstwa francuskiego malarza Bruno Desroche, wzorowany jest na dziele Caravaggia „Powołanie Mateusza”. Nawiązując do historii życia św. Stanisława Kostki mówił o trudnościach, jakie napotykają powołani, również ze strony najbliższych. Podkreślił, że takie sytuacje mają miejsce także dziś.

Na zakończenie przypomniał, że św. Stanisław Kostka po trudach pielgrzymki, w czasie której przeszedł 1700 km, żył w Rzymie tylko 10 miesięcy. Zmarł a jego pogrzeb zgromadził ok. 6 tys. ludzi, co okazało się fenomenem trudnym po ludzku do wytłumaczenia.

- Chcemy prosić go, by się wstawiał i dawał odwagę młodym ludziom, których Pan Bóg Powołuje do różnych rzeczy – do kapłaństwa, do życia zakonnego, małżeństwa, zaangażowania w Kościele czy pracy katechetycznej – mówił bp Stułkowski.

Zachęcał też do modlitwy w intencji pielgrzymki i w intencji powołań. Przypomniał, że na stronie pielgrzymki kostka300.pl znajduje się zakładka „modlitwa”, gdzie można udostępnić lokalizację, dzięki czemu po modlitwie na mapie załączonej na stronie zapali się światełko. Bp Stułkowski przypomniał, ze pierwsze takie światełko „zapalił” papież Leon, który pobłogosławił pielgrzymów w Rzymie.

Poinformował, że pielgrzymkę rozpoczyna grupa z Drobina, gdzie urodziła się matka św. Stanisława oraz gdzie żyli jego dziadkowie.

Pielgrzymka z Wiednia do Rzymu śladami św. Stanisława Kostki odbywa się z okazji 300. Rocznicy kanonizacji Świętego z Rostkowa. 300 lat od kanonizacji minie dokładnie 31 grudnia br. Pielgrzymka jest jednym z licznych wydarzeń odbywających się z okazji tego jubileuszu. Pomysłodawcą pielgrzymki jest biskup płocki Szymon Stułkowski.

Szlak pielgrzymki ma odtworzyć historyczną drogę św. Stanisława Kostki, jaką pokonał, idąc z Wiednia do Rzymu, aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Trasa poprowadzi przez Austrię, Niemcy i Włochy, częściowo wzdłuż historycznego szlaku Via Romea. Pielgrzymka zakończy się 15 września Mszą Świętą przy grobie św. Stanisława Kostki w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.

Ze względów organizacyjnych pielgrzymi wyruszą w mniejszych grupach, w tzw. formule sztafetowej. Pielgrzymka została podzielona na dziesięć tygodniowych etapów, realizowanych przez kolejne grupy uczestników. Jak poinformował bp Szymon Stułkowski udało się zebrać 10 grup z Polski i poza granicami kraju.

Uczestnikami pielgrzymki będą przedstawiciele wszystkich stanów w Kościele: klerycy, siostry zakonne, osoby konsekrowane, świeccy oraz kilku biskupów. W inicjatywę włączyło się m.in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.

Pielgrzymom będzie towarzyszyć tzw. walizka powołaniowa – skrzynka z dębu, wykonana przez francuskiego artystę, która zawiera malowidło inspirowane obrazem Caravaggia „Powołanie św. Mateusza" w wersji współczesnej. W walizkę zostały wbudowane relikwie św. Stanisława Kostki i św. Carlo Acutisa. Na malowidle można zobaczyć siedzących przy stole chłopców, którzy piją wino i zaglądają w smartfony. Obok nich stoi Carlo Acutis, który pochyla się nad nimi. Przed siedzącymi widzimy Jezusa, który palcem wskazuje na jednego z nich. Obok Jezusa stoi ksiądz, który też palcem pokazuje na chłopaka. Można to interpretować jako powołanie do służby w Kościele poprzez wolę Boga, wolę człowieka, którego Bóg powołuje, i wolę Kościoła, który potwierdza autentyczność powołania.

Powstała specjalna strona internetowa pod adresem www.kostka300.pl, gdzie dostępne są informacje dotyczące trasy i zasad uczestnictwa w inicjatywie. Na stronie będzie też można śledzić przygotowania do pielgrzymki oraz jej przebieg.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.kostka300.pl.