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Leon XIV do Amerykanów: Wolność wymaga odpowiedzialności

Leon XIV do Amerykanów: Wolność wymaga odpowiedzialności  
unsplash Pierwszy Papież Amerykanin złożył życzenia wszystkim swoim rodakom z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości.

Z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych papież Leon XIV skierował list do swoich rodaków. Wezwał ich do obrony życia, troski o najsłabszych, poszanowania wolności religijnej oraz budowania jedności wobec wyzwań współczesnego świata.

Nikt nie jest w stanie sam udźwignąć ciężaru wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat. Potrzebujemy siebie nawzajem i musimy działać wspólnie, w jedności, aby stawić im czoła – napisał Leon XIV w liście z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Pierwszy Papież Amerykanin złożył życzenia wszystkim swoim rodakom z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. W liście wezwał Amerykanów do wierności ideałom wolności, równości, sprawiedliwości, dążenia do szczęścia oraz demokratycznego samostanowienia, jakie były podłożem idei założycieli państwa - informuje Vatican News.

Wolność i odpowiedzialność chrześcijan

„Ta rocznica jest zaproszeniem nie tylko do świętowania niezwykłej drogi, jaką przebył naród, lecz także do refleksji nad odpowiedzialnością, jaką synowie i córki tego kraju ponoszą wobec siebie nawzajem oraz wobec przyszłych pokoleń" – napisał Papież. A wśród zasad, nad którymi powinni czuwać wymienił najpierw wolność – w tym wolność religijną, czyli „prawo każdej osoby do oddawania czci Bogu zgodnie z własnym sumieniem oraz do swobodnego wyznawania swojej wiary, bez przymusu i lęku."

Papież dodał, że katolicy, którzy również korzystają z tej wolności, są powołani do przenikania każdego wymiaru swojego życia miłością Chrystusa, żyjąc Ewangelią na co dzień.

Leon XIV wskazał na myśli Leona XIII, zawarte w encyklice Sapientiae Christianae: „Nie ma lepszego obywatela (...) niż chrześcijanin świadomy swoich obowiązków" (nr 7). I dodał, że „katolicy są powołani do dalszej służby swojej ojczyźnie poprzez wierne wypełnianie obowiązków wobec Boga i kraju, stając się zaczynem wzrostu cywilizacji miłości."

Godność człowieka i ochrona życia

Leon XIV przypomina w liście swoim rodakom o konieczności poszanowania godności każdego człowieka, a co za tym idzie – ochrony ludzkiego życia i troski o nie.

Jak pisze Ojciec Święty, pełne zrozumienie tej godności człowieka prowadzi do uznania „konieczności ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci" oraz budowania społeczeństwa, w którym osoby najsłabsze, cierpiące i zapomniane zawsze spotykają się ze współczuciem, solidarnością i miłością. „Obrona życia ludzkiego obejmuje również przyjmowanie, ochronę i wspieranie imigrantów, których nadzieje, poświęcenie i wkład od samego początku stanowią część historii tego kraju" – wskazuje Leon XIV.

I dodaje, że przyjmowanie ich z współczuciem i wielkodusznością jest nie tylko aktem miłości bliźniego, lecz także wyrazem uznania godności przysługującej każdej osobie ludzkiej.

Działać na rzecz dobra wspólnego

Przypominając swoją encyklikę Magnifica humanitas, Leon XIV apeluje w liście do Amerykanów także o działanie na rzecz dobra wspólnego, czyli budowanie świata, w którym każdy człowiek może się rozwijać. „Nikt nie jest w stanie sam udźwignąć ciężaru wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat" – pisze Papież. „Potrzebujemy siebie nawzajem i musimy działać wspólnie, w jedności, aby stawić czoła wyzwaniom."

„Niech ten jubileusz stanie się okazją do odnowienia wspólnego zaangażowania na rzecz ideałów wolności, sprawiedliwości, szans dla wszystkich i demokracji. Niech Amerykanie uczczą odwagę i dalekowzroczność tych, którzy ich poprzedzili, umacniając swoje wspólnoty, szanując wzajemne różnice i wspólnie dążąc do budowy coraz doskonalszej wspólnoty narodowej" – podkreślił Ojciec Święty i powierzył Amerykanów wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Patronki tego kraju.

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VATICANNEWS.VA |

dodane 04.07.2026 14:51

TAGI| 250-LECIE, JUBILEUSZ, LEON XIV, LIST, PAPIEŻ, STANY ZJEDNOCZONE, USA

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