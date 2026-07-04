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Watykan wzywa do ratowania cywilów w Sudanie

Watykan wzywa do ratowania cywilów w Sudanie  
Vatican Media Watykan apeluje o ochronę ludności cywilnej w Sudanie.

Stolica Apostolska ostrzegła przed katastrofą humanitarną w środkowym Sudanie. W wystąpieniu na forum ONZ przypomniała, że ochrona ludności cywilnej jest obowiązkiem wszystkich stron konfliktu i nie można dopuścić do powtórzenia ubiegłorocznej tragedii w Darfurze.

Stały Obserwator Watykanu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie apeluje do Rady Praw Człowieka  o ochronę ludności cywilnej w rejonie Al-Ubajjid w Sudanie.

Abp Ettore Balestrero w imieniu Stolicy Apostolskiej wyraził poważne zaniepokojenie gwałtownie pogarszającą się sytuacją w regionie Al-Ubajjid w środkowym Sudanie, gdzie około pół miliona ludzi, w tym wielu przesiedleńców, jest narażonych na skutki konfliktu zbrojnego - informuje Vatican News.

Ochrona ludności cywilnej to obowiązek międzynarodowy

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał społeczności międzynarodowej o jej obowiązkach, przypominając wydarzenia w Al-Faszir w Darfurze, gdzie w zeszłym roku po długim oblężeniu, skazującym mieszkańców na głód, doszło do masowych mordów cywili po zdobyciu miasta przez rebeliantów.  

Abp Balestrero podkreślił z mocą, że ta tragedia nie może się powtórzyć w rejonie Al-Ubajjid. Hierarcha wskazał, że przestrzeganie prawa międzynarodowego obowiązuje wszystkie strony konfliktu, a ochrona ludności cywilnej, miejsc kultu, szpitali, osób przesiedlonych i pracowników humanitarnych jest podstawowym obowiązkiem, nawet w czasie wojny.

Nieakceptowalne oblężenie

Abp Balestrero wyraził szczególne zaniepokojenie utrudnianiem ludności dostępu do pomocy humanitarnej, a także oblężeniem regionu, które pociąga za sobą braki żywności, wody pitnej i paliwa, paraliżując jednocześnie wszystkie służby komunalne. „Głodzenie ludności cywilnej nigdy nie może być metodą prowadzenia wojny" – wskazał hierarcha, nawiązując do niedawnych słów Papieża Leona XIV o tym, że dostęp do odpowiedniej żywności jest podstawowym prawem człowieka. Podkreślił strategiczną i logistyczną rolę Al-Ubajjid jako głównego korytarza, którym pomoc dociera do Darfuru i znacznej części Kordofanu. Ostrzegł, że całkowita izolacja miasta będzie miała daleko idące konsekwencje humanitarne. 

Zaangażowanie humanitarne Kościoła

Obserwator Watykanu przypomniał również o zaangażowaniu Kościoła katolickiego w pomoc osobom przesiedlonym w Sudanie poprzez dystrybucję żywności i wody oraz opiekę zdrowotną.  Podkreślił, że nie da się militarnie rozwiązać konfliktów w Sudanie i ponowił apel Papieża do zwalczających się stron o złożenie broni i podjęcie „szczerego dialogu bez warunków wstępnych" w sprawie jak najszybszego przerwania walk. 

Na zakończenie abp Balestrero ponownie zaapelował do stron konfliktu o poszanowanie prawa międzynarodowego, ochronę praw człowieka, wyrzeczenie się wszelkich ataków na Al-Ubajjid oraz otwarcie bezpiecznych korytarzy humanitarnych dla transportów z pomocą dla ludności cywilnej.

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VATICANNEWS.VA |

dodane 04.07.2026 18:23

TAGI| GŁÓD, POMOC HUMANITARNA, SUDAN

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