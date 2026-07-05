Polak radcą w nuncjaturze przy UE  

Pochodzący z diecezji włocławskiej ks. prał. Roman Walczak został radcą nuncjatury przy Unii Europejskiej w Brukseli. Natomiast dotychczasowy radca nuncjatury w Mińsku, pochodzący z diecezji ełckiej ks. prał. Krzysztof Seroka został skierowany do Sekcji do spraw Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi w Watykanie.

Z kolei pochodzący z diecezji łomżyńskiej ksiądz Maciej Daniłowski po roku spędzonym na misji zostaje oddelegowany do nuncjatury w Burkina Faso.

Ks. prał. Roman Walczak urodził się 25 maja 1972 w Koninie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1997 we Włocławku. Ukończył studia z zakresu teologii i filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku oraz uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim (2006). W tym samym roku rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej w Papieskiej Akademii Kościelnej. Od 2008 pełnił posługę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej m.in. w Liberii, Portugalii, Nowej Zelandii, Włoszech i San Marino oraz w Hiszpanii, zajmując stanowiska sekretarza i radcy nuncjatur apostolskich. W 2022 został mianowany radcą nuncjatury I klasy, a w 2023 otrzymał godność prałata honorowego Jego Świątobliwości.

Ks. prał. Krzysztof Seroka pochodzi z diecezji ełckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2010 r. W latach 2010-2013 pracował w parafii Świętego Kazimierza Królewicza w Giżycku. Następnie w latach 2013-2016 studiował na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża na wydziale komunikacji społeczno-instytucjonalnej. Na ostatnim roku studiów licencjackich wyjechał na jeden semestr do USA w ramach współpracy Uniwersytetu św. Krzyża z University of Columbia-Missouri. Pomagał również w parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w której prawie codziennie sprawował Mszę św. W pozostałe dni angażował się w działania duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ojców dominikanów na campusie uniwersytetu. Podjął z kolei studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim oraz przygotowującej watykańskich dyplomatów Papieskiej Akademii Kościelnej. W Ugandzie był sekretarzem nuncjatury apostolskiej, a przez ostatnie trzy lata radcą nuncjatury w Mińsku.

Ks. Maciej Daniłowski pochodzi z parafii NMP Częstochowskiej w Szumowie w diecezji łomżyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2016 roku z rąk ks. bpa Janusza Stepnowskiego. Po roku pracy w duszpasterstwie parafialnym w 2017 został skierowany na studia w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, a następnie na studia w przygotowującej dyplomatów watykańskich Papieskiej Akademii Kościelnej.