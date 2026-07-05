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Więziony w Chinach pastor Ezra Jin uwolniony po interwencji Trumpa

Więziony w Chinach pastor Ezra Jin uwolniony po interwencji Trumpa  
Józef Wolny /Foto Gość RYZ RYBA ZNAK CHINY FOTO:JOZEF WOLNY/GOSC NIEDZIELNY

To jeden z efektów rozmów przywódców obu krajów.

Protestancki pastor Ezra Jin, więziony w Chinach od października 2025 r., został uwolniony i bezpiecznie dotarł do USA - przekazała w niedzielę jego rodzina. Uwolnienie duchownego, założyciela niezależnego Kościoła Syjonu, to efekt majowych rozmów przywódców obu krajów, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga.

"Dziękujemy Bogu za ten niezwykły cud. Mamy nadzieję, że jest to sygnał pozytywnej zmainy dla wierzących w Chinach i relacji między naszymi narodami" - oświadczyła w komunikacie córka pastora Grace Jin Drexel.

Rodzina duchownego podkreśliła, że jego wyjście na wolność było możliwe dzięki bezpośredniej interwencji amerykańskich władz.

Ezra Jin, znany także jako Jin Mingri, został zatrzymany w mieście Beihai w południowych Chinach wraz z 17 innymi liderami religijnymi pod zarzutem "nielegalnego korzystania z sieci informacyjnych". Według obserwatorów wiązało się to z wykorzystywaniem przez grupę internetu do działalności ewangelizacyjnej.

Jak przekazała chrześcijańska organizacja pozarządowa ChinaAid, władze Pekinu określiły wypuszczenie pastora jako "gest dobrej woli" z okazji przypadającego 4 lipca amerykańskiego Dnia Niepodległości.

Kierowany przez Jina ewangeliczny Kościół Syjonu to jedno z największych w Chinach zgromadzeń niezarejestrowanych oficjalnie przez władze. Kiedy w 2018 r. wspólnota stała się celem represji, pastor wywiózł rodzinę do USA, po czym - mimo grożącego mu niebezpieczeństwa - sam wrócił do Chin.

Z informacji obrońców praw człowieka wynika, że w chińskich aresztach nadal przebywa co najmniej ośmiu członków jego zgromadzenia.

Choć konstytucja ChRL formalnie zapewnia swobodę wierzeń, w praktyce Komunistyczna Partia Chin bezwzględnie zwalcza wszelkie ruchy i organizacje mogące potencjalnie zagrozić jej autorytetowi. Od lat reżim systematycznie realizuje kampanię tzw. sinizacji religii, polegającą na przymusowym dostosowywaniu kultów do socjalistycznej ideologii i państwowego nadzoru. Restrykcyjna polityka uderza nie tylko w niezależne grupy protestanckie, ale także w tzw. podziemny Kościół katolicki oraz mniejszości muzułmańskie poddawane masowej inwigilacji.

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PAP |

dodane 05.07.2026 13:47

TAGI| CHINY, DYPLOMACJA, PAP, PREZYDENT, PROTESTANCI, USA, WYZNANIA

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