info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » We Lwowie upamiętniono 85. rocznicę mordu na profesorach lwowskich uczelni
rss newsletter facebook twitter

We Lwowie upamiętniono 85. rocznicę mordu na profesorach lwowskich uczelni

We Lwowie  
Roman Koszowski /Foto Gość We Lwowie

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego i przedstawiciele władz Ukrainy.

We Lwowie upamiętniono 85. rocznicę zamordowania polskich profesorów miejscowych uczelni przez hitlerowców na Wzgórzach Wuleckich - poinformował Konsulat Generalny RP w tym mieście. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego i przedstawiciele władz Ukrainy.

"We Lwowie odbyły się uroczystości upamiętniające 85. rocznicę mordu dokonanego przez nazistowskich okupantów na polskich profesorach uczelni lwowskich" - przekazał konsulat w sobotę na Facebooku. Wśród uczestników obchodów byli przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego, władz uczelni lwowskich, władz lokalnych oraz polskich organizacji działających w Ukrainie - dodano.

Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku na Wzgórzach Wuleckich, oddając hołd ofiarom jednej z najtragiczniejszych zbrodni wymierzonych w polskie środowisko naukowe podczas II wojny światowej.

Konsulat podziękował Politechnice Lwowskiej za współorganizację obchodów oraz partnerską współpracę i wspólną troskę o zachowanie pamięci o ofiarach.

"Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie za opiekę nad miejscem pamięci i zaangażowanie w organizację corocznych uroczystości. Pamięć o ofiarach pozostaje naszym wspólnym zobowiązaniem" - zaznaczyła placówka.

W dniach 4-5 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie hitlerowcy rozstrzelali 25 profesorów lwowskich uczelni, a także członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania - łącznie 45 osób.

Wśród ofiar był m.in. Tadeusz Boy-Żeleński, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza Roman Longchamps de Berier i jego trzej synowie, rektor Politechniki Lwowskiej prof. Kasper Weigel, twórca polskiej stomatologii prof. Antoni Cieszyński. Kilka tygodni później zamordowano byłego premiera, matematyka prof. Kazimierza Bartla.

Sprawców zbrodni nie udało się osądzić, choć kwestia tego mordu była m.in. przedmiotem obrad Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w 1946 r. w Norymberdze. Śledztwo w sprawie mordu prowadzono później zarówno w RFN, jak i w Polsce.

W lipcu 2011 r. na Wzgórzach Wuleckich odsłonięto pomnik profesorów zamordowanych w 1941 r. Monument powstał z inicjatywy władz Wrocławia i Lwowa. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 05.07.2026 13:54

TAGI| DYPLOMACJA, EDUKACJA, OBCHODY, PAP, POLITYKA, UCZELNIE, UKRAINA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Polska będzie serwisować rakiety Patriot. Kosiniak-Kamysz potwierdza umowę z USA | Co Polska przekazała Ukrainie? | Budanow: nie przyjmiemy żadnych ultimatów | Szczyt w Ankarze może zapoczątkować nowy etap w historii Sojuszu | Szef MON: łączny koszt donacji dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nasze małe zakończenia

Katarzyna Solecka

Nasze małe zakończenia

Oczekując doskonałości, wydajemy się być może zdecydowani, trzymający pion, konkretni. I nawet dobrze nam z tym. Tyle że wystarczy lekko odchylić zasłonkę, by odkryć, że wszystko tam jest przecież, nie zniknęło…

Thaïs

Piotr Drzyzga

Thaïs

Nietypowych wędrówek po Ziemi Świętej i okolicach ciąg dalszy.

Smak cudzych porażek

ks. Leszek Smoliński

Smak cudzych porażek

Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, a przynajmniej nie od razu.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Polska będzie serwisować rakiety Patriot. Kosiniak-Kamysz potwierdza umowę z USA

Polska będzie serwisować rakiety Patriot. Kosiniak-Kamysz potwierdza umowę z USA

Przebywający na szczycie NATO w Ankarze wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził we wtorek, że Polska jest jednym z krajów, które zawarły umowę z USA o serwisowaniu rakiet do systemów Patriot, a także o tym, że holenderskie systemy Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku.

Iran atakuje statki w Ormuz. Wśród celów katarski gazowiec i saudyjski tankowiec

Iran atakuje statki w Ormuz. Wśród celów katarski gazowiec i saudyjski tankowiec

Według amerykańskich urzędników to prawdopodobnie ataki Iranu - napisał Reuters.

W Bieszczadach

Zainaugurowano projekt ochrony niedźwiedzi na Podkarpaciu i w Małopolsce

"Ale wraz z tym krokiem potrzebne są kolejne kroki".

Pomidory

Ekologiczny? A dowody?

Rząd za zakazem informowania, że produkt jest "ekologiczny", gdy nie potwierdzają tego dowody

Domniemana sprawczyni zamachu została zatrzelona

Ukraina: Sprawczyni zamachu na biznesmena Jermołajewa została zabita

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) potwierdziła znalezienie jej zwłok.

ks. Jerzy Kraśnicki, dyr. MIVA Polska

Od 19 do 26 lipca XXVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

W 2025 r. dzięki pieniądzom ze zbiórki kupiono 1100 pojazdów.

Za murem

Osłabianie Autonomii Palestyńskiej napędza radykalizm

Szef niemieckiej dyplomacji ostrzega.

Nad Bałtykiem

Na ponad 120 kąpieliskach wysokie fale i silne prądy wsteczne

Zakaz kąpieli obowiązywał we wtorek w południe na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne.

Marine Le Pen

Czy Le Pen wystartuje w wyborach?

Le Pen ma zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. Ale...

Wolno tylko jednym nurtem? To zabije naukę

Walka z dezinformacją ma być ustawową rolą uczelni

Ucierpią badania ryzykowne. Podważające dotychczas przyjęte koncepcje.

Podczas szczytu w Ankarze

Szef MON: podpisaliśmy porozumienie ws. serwisowania w Europie pocisków do Patriotów

"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą".

Po katastrofie wraca codzienność, ale tysiące rodzin wciąż czekają

Po katastrofie wraca codzienność, ale tysiące rodzin wciąż czekają

Szkoły i zakłady pracy w wielu regionach Wenezueli ponownie otwierają swoje drzwi, jednak dramat po czerwcowych trzęsieniach ziemi daleki jest od zakończenia.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Wtorek
wieczór
20°C Środa
noc
17°C Środa
rano
20°C Środa
dzień
wiecej »
 