We Lwowie upamiętniono 85. rocznicę zamordowania polskich profesorów miejscowych uczelni przez hitlerowców na Wzgórzach Wuleckich - poinformował Konsulat Generalny RP w tym mieście. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego i przedstawiciele władz Ukrainy.

"We Lwowie odbyły się uroczystości upamiętniające 85. rocznicę mordu dokonanego przez nazistowskich okupantów na polskich profesorach uczelni lwowskich" - przekazał konsulat w sobotę na Facebooku. Wśród uczestników obchodów byli przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego, władz uczelni lwowskich, władz lokalnych oraz polskich organizacji działających w Ukrainie - dodano.

Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku na Wzgórzach Wuleckich, oddając hołd ofiarom jednej z najtragiczniejszych zbrodni wymierzonych w polskie środowisko naukowe podczas II wojny światowej.

Konsulat podziękował Politechnice Lwowskiej za współorganizację obchodów oraz partnerską współpracę i wspólną troskę o zachowanie pamięci o ofiarach.

"Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie za opiekę nad miejscem pamięci i zaangażowanie w organizację corocznych uroczystości. Pamięć o ofiarach pozostaje naszym wspólnym zobowiązaniem" - zaznaczyła placówka.

W dniach 4-5 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie hitlerowcy rozstrzelali 25 profesorów lwowskich uczelni, a także członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania - łącznie 45 osób.

Wśród ofiar był m.in. Tadeusz Boy-Żeleński, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza Roman Longchamps de Berier i jego trzej synowie, rektor Politechniki Lwowskiej prof. Kasper Weigel, twórca polskiej stomatologii prof. Antoni Cieszyński. Kilka tygodni później zamordowano byłego premiera, matematyka prof. Kazimierza Bartla.

Sprawców zbrodni nie udało się osądzić, choć kwestia tego mordu była m.in. przedmiotem obrad Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w 1946 r. w Norymberdze. Śledztwo w sprawie mordu prowadzono później zarówno w RFN, jak i w Polsce.

W lipcu 2011 r. na Wzgórzach Wuleckich odsłonięto pomnik profesorów zamordowanych w 1941 r. Monument powstał z inicjatywy władz Wrocławia i Lwowa.