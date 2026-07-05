info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież na Anioł Pański: Naśladowanie Chrystusa nie jest zadręczającą ascezą
rss newsletter facebook twitter

Papież na Anioł Pański: Naśladowanie Chrystusa nie jest zadręczającą ascezą

Papież na Anioł Pański: Naśladowanie Chrystusa nie jest zadręczającą ascezą  
PAP/EPA/REMO CASILLI / POOL Leon XIV

Naśladowanie Chrystusa nie jest zadręczającą ascezą, lecz szkołą wolności. Mówił o tym Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” na Placu św. Piotra w Watykanie.

Papież wskazał, że Bóg lubi objawiać się „prostaczkom”, pozostając ukrytym przed „mądrymi i roztropnymi”, którzy „są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa”. „Ludzka mądrość staje się wówczas arogancją, a nauka przeradza się w pychę” – zauważył Leon XIV.

Komentując zachętę Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście”, wyjaśnił, że pójść do Jezusa „znaczy odpowiedzieć na Jego miłość i dzielić Jego życie aż po krzyż”. Taki „dar z siebie składany z miłości jest «jarzmem» Jezusa, czyli syntezą Jego nauczania, sercem Jego mądrości, płonącej miłością ku wszystkim”.

Ciężar krzyża może być „lekki” i „słodki”, ponieważ „Pan niesie go jako pierwszy i razem z nami wszystkimi, nigdy nie zostawiając nas samych w tym, co nas przytłacza”. Jezus „bierze na siebie ludzkość zranioną przez zło, aby ją otoczyć troską”. „Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą: jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach. Rzeczywiście, tylko w krzyżu Jezusa zło zostaje odkupione; tylko w Jego męce nasze śmiertelne utrudzenie znajduje pociechę i wyzwolenie” – przekonywał papież.

„W niewoli Chrystus jest wyzwoleniem. Pod biczem wojny Chrystus jest nadzieją. W godzinie grzechu Chrystus jest przebaczeniem. Taka jest prawdziwa mądrość, droga, którą chcemy iść razem, zjednoczeni jako uczniowie w Jego imię” – podkreślił Leon XIV.

Po zakończeniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty pozdrowił wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra, kierując szczególne słowa do pielgrzymów z Polski.

Papież wymienił neoprezbiterów Braci Mniejszych Kapucynów z Prowincji Krakowskiej, Dziecięcy Chór Archidiecezji Łódzkiej, któremu towarzyszył biskup pomocniczy, a także pielgrzymów z diecezji legnickiej.

Nowy błogosławiony z Wietnamu

Ojciec Święty nawiązał również do beatyfikacji kapłana Franciszka Ksawerego Trương Bửu, która odbyła się 2 lipca w Wietnamie. Przypomniał, że nowy błogosławiony poniósł śmierć męczeńską w 1946 roku z nienawiści do wiary. Jak podkreślił Papież, w czasach przemocy i prześladowań pozostał wierny swoim parafianom i odważnie bronił ich praw.

Ojciec Święty wyraził życzenie, aby jego wstawiennictwo wspierało wszystkich głosicieli Ewangelii, którzy także dzisiaj doświadczają prześladowań.

Autorka książki "W Bogu nie ma przemocy": On niczego na człowieku nie wymusza

PAP DODANE 05.07.2026

Autorka książki "W Bogu nie ma przemocy": On niczego na człowieku nie wymusza

Ludzie często patrzą na przykazania w Kościele jak na listę zakazów, zamiast widzieć w nich instrukcję obsługi życia. Bóg niczego nie wymusza, kocha nas bezwarunkowo i tym powinniśmy się też kierować w relacji z drugim człowiekiem - wskazuje autorka książki "W Bogu nie ma przemocy" Iwona Żurek. »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI/Vatican News

GOSC.PL |

dodane 05.07.2026 12:14

TAGI| LEON XIV

PRZECZYTAJ TAKŻE
Autorka książki "W Bogu nie ma przemocy": On niczego na człowieku nie wymusza | Papież: Tylko Boża litość może sprawić, by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę | Leon XIV do Amerykanów: Wolność wymaga odpowiedzialności | Leon XIV: Europa ma siłę, by odpowiedzieć na kryzys migracji | Dokąd zmierza dziś Kościół?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Thaïs

Piotr Drzyzga

Thaïs

Nietypowych wędrówek po Ziemi Świętej i okolicach ciąg dalszy.

Smak cudzych porażek

ks. Leszek Smoliński

Smak cudzych porażek

Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, a przynajmniej nie od razu.

Z praktycznej strony

Maria Sołowiej

Z praktycznej strony

To, co dla innych było procesją, mnie kojarzyło się z siermiężną kolejką z czasów PRL- u.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Szef MON: łączny koszt donacji dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł

Szef MON: łączny koszt donacji dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł

Łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość wyniosła ok. 10 proc. wszystkich donacji - przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rozbrojenie polskiego nieba? PiS żąda prawdy o Patriotach dla Ukrainy

Rozbrojenie polskiego nieba? PiS żąda prawdy o Patriotach dla Ukrainy

Klub PiS złoży wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, aby wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informacje dotyczące doniesień o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemu Patriot - zapowiedział w poniedziałek szef klubu, były szef MON Mariusz Błaszczak.

Nikaragua: 80-letni biskup w areszcie domowym

Nikaragua: 80-letni biskup w areszcie domowym

Po dwóch zatrzymaniach w ciągu dwóch dni, nikaraguański biskup Abelardo Mata, 80-letni emerytowany ordynariusz diecezji Estelí, został osadzony przez władze w areszcie domowym.

Festiwal Życia. "To wydarzenie łamie wszelkie schematy katolickich wydarzeń dla młodzieży"

Festiwal Życia. "To wydarzenie łamie wszelkie schematy katolickich wydarzeń dla młodzieży"

Od samego rana na co dzień cichy i spokojny Kokotek zapełnia się tłumami młodych ludzi z różnych części Polski i świata, którzy nie chcą się wstydzić swojej wiary. Co będzie się działo na Festiwalu Życia?

Chińska flaga

Ekspansja chińskich firm dławi gospodarkę UE

Polska straciła w 2025 r. 11,4 mld euro.

MON: Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce

MON: Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce

Do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich; będzie kontynuowana i ten proces wypełni się w ciągu najbliższych tygodni - poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dot. produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.

Dokument przed kościelnym szczytem o rodzinie i Amoris laetitia

Dokument przed kościelnym szczytem o rodzinie i Amoris laetitia

Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie.

Ks. prof. Dohnalik o propozycji nowej organizacji sądownictwa kościelnego w sprawach karnych

Ks. prof. Dohnalik o propozycji nowej organizacji sądownictwa kościelnego w sprawach karnych

Nie chodzi o zmianę istoty wymiaru sprawiedliwości w Kościele, lecz o to, aby sprawy karne, które już dziś są rozpatrywane, były prowadzone bardziej profesjonalnie.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone kończy 80 lat

Prawdziwe zwycięstwo polega na tym, aby nigdy się nie poddawać - podkreśla w wywiadach.

Papież: Tylko Boża litość może sprawić, by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę

Papież: Tylko Boża litość może sprawić, by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę

Wobec wojny, która niesie śmierć i zniszczenie, odpowiedzią nie mogą być wzajemne oskarżenia, ale pokorna prośba o Bożą litość i serce zdolne do pojednania – podkreśla Leon XIV w przesłaniu na 27. Columbanus Day we włoskim Lodi. Papież przypomina, że tylko Boża litość może sprawić, „by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę” – informuje Vatican News.

Tyle? To drobne

Spółka neurochirurgów zarabiała nawet 26 tys. zł na godzinę

Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ sprawozdawali droższe procedury.

Uwolniono trzech porwanych franciszkanów

Uwolniono trzech porwanych franciszkanów

Zakonnicy zostali uprowadzeni pod koniec czerwca w Kamerunie.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Wtorek
noc
18°C Wtorek
rano
23°C Wtorek
dzień
23°C Wtorek
wieczór
wiecej »
 