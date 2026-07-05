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"NYT": Izrael przegrał

"NYT": Izrael przegrał  
ABIR SULTAN /PAP/EPA Premier Izraela Benjamin Netanjahu (drugi od prawej), jego żona Sara Netanjahu (trzecia od prawej) oraz minister ds. dziedzictwa kulturowego Amihai Eliyahu (drugi od lewej)

Izrael włożył cały kapitał polityczny we wciągnięcie USA w wojnę z Iranem i przegrał.

Premier Benjamin Netanjahu po ataku Hamasu na Izrael przyjął logikę permanentnej wojny na wielu frontach. Włożył cały kapitał polityczny we wciągnięcie USA w wojnę z Iranem, i przegrał. Rząd Izraela musi pojąć, że jego państwo nie jest niezwyciężone - pisze w niedzielę na łamach "New York Times" Mairav Zonszein.

Netanjahu, po 7 października 2023 roku, uznał że jedyną miarą sukcesu Izraela będzie dowiedzenie, że jest niezwyciężony. Mówił o "totalnym zwycięstwie", wszczął kampanię, która doprowadziła do kompletnego zniszczenia Strefy Gazy, zaatakował Hezbollah w Libanie, ruch Huti w Jemenie, podjął interwencje w niektórych partiach Syrii i zaczął wojnę z Iranem - wylicza Zonszein, stała współpracowniczka nowojorskiego dziennika z międzynarodowego ośrodka International Crisis Group.

Dla obecnego rządu Izraela wojna stała się "naturalnym stanem kraju", a zdolność do prowadzenia nieustannych operacji wojskowych "celem samym w sobie" - pisze autorka w korespondencji z Tel Awiwu.

Netanjahu był najprawdopodobniej wstrząśnięty, jak i sami Izraelczycy, gdy pojawiły się oznaki napięć w stosunkach Izraela z Ameryką, prezydent Donald Trump nazwał premiera "szalonym", a w dodatku zawarł wstępne porozumienie pokojowe z Iranem. Skrajnie prawicowe izraelskie media nie przebierały w słowach, a szczególnie krytycznego wobec Netanjahu wiceprezydenta J.D. Vance'a nazwały "szumowiną" - relacjonuje Zonszein. Ale podkreśla, że w sprawie wojny z Iranem "Izrael położył na stole cały swój (polityczny) kapitał i przegrał".

Pęknięcia w relacjach USA z Izraelem najlepiej widać w wypowiedziach Vance'a, który w wywiadzie dla "NYT" powiedział, że to, co chciałby przekazać skrajnie prawicowym ministrom w gabinecie Netanjahu to to, że "nie da się wybrnąć z każdego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego poprzez nieustanne zabijanie" - przypomina autorka.

Wiceprezydent zwrócił też uwagę, że nie proizraelskie media nie powinny stale mylić "krytyki określonego rządu (Izraela)" z antysemityzmem.

Zonszein zauważa, że Vance "zwrócił uwagę na problem, w sprawie którego od dawna alarmowali amerykańscy, lewicowi Żydzi: "jeśli Izrael jest nieustannie na wojnie ze wszystkimi, to nie sposób rozróżnić (...), kiedy użycie siły zbrojnej jest konieczne, skuteczne i uzasadnione, a kiedy jest to odruch i sposób na unikanie negocjacji".

Autorka, która w International Crisis Group specjalizuje się w konflikcie izraelsko-palestyńskim, stawia tezę, że to sięganie po rozwiązanie militarne w każdej sytuacji stało się "obecnym modus operandi" izraelskiego gabinetu.

"Izrael nie jest niezwyciężony" - ocenia Zonszein (taki jest też tytuł artykułu). "Nie ma militarnego rozwiązania dla każdego problemu" - dodaje.

To nastawienie rządu Netanjahu na permanentną wojnę jest ostatnio szczególnie widoczne w Libanie, gdzie - jak niedawno zapowiedziano - izraelskie siły pozostaną w "strefie bezpieczeństwa" aż do rozbrojenia Hezbollahu, co "w praktyce oznacza bezterminowo" - wyjaśnia ekspertka.

Jeśli Waszyngton poważnie zamierza ustabilizować sytuację w regionie, powinien zmusić Netanjahu do wycofania się z Libanu. "Ale równie ważne jest, by sami Izraelczycy zakwestionowali tę logikę gry o sumie zerowej i rzucili jej wyzwanie". Teraz, gdy zbliżają się wybory, powinni szukać sposobów na zakończenie wojny, która przynosi im międzynarodowy ostracyzm, i szukać przywódców, oferujących lepsze rozwiązania - pisze na zakończenie Zonszein. 

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PAP |

dodane 05.07.2026 20:38

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, PAP, PREZYDENT, RZĄD, TRUMP, USA, WOJNA

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