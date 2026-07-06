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Wenezuela: liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi wzrosła do 3342

Teraz pozostanie odgruzować. I znaleźć ciała tych, którzy nie przeżyli  
Ronald Pena R /PAP/EPA Teraz pozostanie odgruzować. I znaleźć ciała tych, którzy nie przeżyli

Liczba ofiar śmiertelnych dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 3342 - podało wenezuelskie ministerstwo informacji w niedzielnym komunikacie.

Według najnowszych danych liczba rannych wynosi obecnie 16470, a liczba osób pozbawionych dachu nad głową wzrosła do 17345.

Cytowana przez agencję Reutera Delcy Rodriguez, pełniąca obowiązki prezydenta, broniła działań rządu podjętych po trzęsieniach ziemi w obliczu rosnącego niezadowolenia.

W Wenezueli narasta krytyka reakcji władz na kataklizm i opieszałości państwowych służb. Policji i wojsku zarzucano utrudnianie akcji ratowniczej, pojawiły się oskarżenia o blokowanie pomocy, przejmowanie datków, a nawet kradzieże kosztowności z zawalonych budynków

Rodriguez oświadczyła, że natychmiast rozmieściła siły bezpieczeństwa oraz ogłosiła utworzenie nowej jednostki wojskowej, która ma pomagać w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi i katastrofami.

Podwójne trzęsienie ziemi miało miejsce 24 czerwca. Władze ogłosiły siedmiodniową żałobę narodową, która trwa od środy. Liczba zaginionych szacowana jest przez ONZ na ponad 50 tys.

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PAP |

dodane 06.07.2026 06:36

TAGI| AKCJA, PAP, PREZYDENT, TRZĘSIENIE, WENEZUELA, WYPADKI

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