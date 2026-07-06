Ukraina: kolejny zmasowany atak Rosji na Kijów

Armia rosyjska przeprowadziła w nocy z niedzieli na poniedziałek ponowny zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski, w wyniku którego zginęło 14 osób, a blisko 80 zostało rannych - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Jak dotąd udało się uratować 64 osoby, w tym dwoje dzieci. Na chwilę obecną wiadomo, że niestety w wyniku tego ataku zginęło (w Kijowie - PAP) 11 osób. Składam kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Około 60 osób zostało rannych. W obwodzie kijowskim jest 16 rannych, trzy osoby zginęły. Składam kondolencje rodzinom i bliskim ofiar” - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent poinformował, że w miejscowości Wysznewe trwa pożar w miejscu uderzenia rakiety. „Prowadzona jest ewakuacja mieszkańców z zabudowań prywatnych. Do likwidacji skutków ataku zaangażowano ponad 400 ratowników i policjantów” - wyjaśnił.

Szef państwa ukraińskiego przypomniał, że Rosja wystrzeliła 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Dodał, że uszkodzenia odnotowano w ponad 10 miejscach w Kijowie, w tym w budynkach mieszkalnych.

Według Zełenskiego ukraińscy żołnierze mają wysoką skuteczność w zestrzeliwaniu dronów i rakiet manewrujących, „ale niestety nie w przypadku rosyjskich rakiet balistycznych”.

„Przyczyną są właśnie niewystarczające dostawy rakiet przechwytujących. Bardzo ważne jest, aby świat, przede wszystkim Ameryka i nasi europejscy partnerzy podjęli podczas szczytu NATO w Ankarze zdecydowane decyzje wspierające naszą obronę przestrzeni powietrznej, a tym samym ochronę życia zwykłych ludzi” - stwierdził prezydent.

Zełenski zaznaczył, że dopóki pociski do systemów Patriot pozostają w magazynach sojuszników, zachęca to Rosję do dalszego „atakowania” budynków mieszkalnych. „Stany Zjednoczone i Europa dysponują wystarczającą siłą, by powstrzymać ten terror” - oświadczył.

W niedzielę Zełenski ponowił apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, w szczególności poprzez dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot.

Naloty z niedzieli na poniedziałek to kolejny duży atak powietrzny Rosji w ostatnich dniach. W nocy ze środy na czwartek armia rosyjska również przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy przekazała, że w wyniku tego ataku w Kijowie zginęło 31 osób, a co najmniej 100 zostało rannych.