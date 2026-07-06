W Castel Gandolfo znów radość

Miasteczko Castel Gandolfo pod Rzymem znów tętni życiem. W niedzielę letni wypoczynek rozpoczął tam papież Leon XIV, który po przyjeździe powiedział witającym go mieszkańcom i turystom, że znajdzie też czas na sport. Po raz pierwszy papież zatrzymał się w Pałacu Apostolskim, wcześniej zamienionym na muzeum.

Papież będzie w letniej rezydencji do 27 lipca - poinformowała Prefektura Domu Papieskiego. W wydanym komunikacie podała też, że Leon XIV zatrzymał się w Pałacu Apostolskim, co jest dużą nowością.

Wybrany ponad rok temu papież po raz pierwszy spędzi urlop w Pałacu w Castel Gandolfo, który w 2016 roku jego poprzednik - Franciszek zamienił na muzeum, ponieważ sam nigdy tam nie wypoczywał.

Ponieważ w zeszłym roku Pałac Apostolski był udostępniony zwiedzającym, Leon XIV zatrzymał się latem w położonej na terenie papieskiej posiadłości Villi Barberini. Spędzał tam też czas prawie co tydzień przez cały rok wprowadzając zasadę wyjazdu z Watykanu w poniedziałek i powrotu z Castel Gandolfo we wtorek wieczorem.

W ostatnim czasie na terenie Pałacu Apostolskiego przeprowadzono niezbędne prace, by przygotować go na czas wypoczynku papieża. W lipcu będzie on zamknięty dla turystów. Tym samym po ponad 13 latach pałac ten jest ponownie miejscem papieskich wakacji.

Leon XIV po przyjeździe do Castel Gandolfo wyszedł na balkon i powiedział: - Jestem bardzo zadowolony, że jestem wśród was i że mogę spędzić najbliższe tygodnie na wypoczynku, modlitwie, lekturze i - miejmy nadzieję - uprawiając trochę sportu.

70-letni papież, który od młodości nieprzerwanie uprawia sport, ma tam do dyspozycji basen i kort tenisowy.

Z jego powrotu na wakacje do malowniczego miasteczka położonego powyżej jeziora Albano cieszą się mieszkańcy i przedstawiciele miejscowej branży turystycznej i gastronomicznej.

Wraz z papieżem wrócili też turyści z całego świata, wśród nich Polacy.

Przez 12 lat pontyfikatu Franciszka, który nie przyjeżdżał tam na odpoczynek, miejscowość była często pusta i nie brakowało narzekań z powodu nieobecności papieża.

W niedziele 12, 19 i 26 lipca Leon XIV będzie tam spotykał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)