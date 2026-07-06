Wobec wojny, która niesie śmierć i zniszczenie, odpowiedzią nie mogą być wzajemne oskarżenia, ale pokorna prośba o Bożą litość i serce zdolne do pojednania – podkreśla Leon XIV w przesłaniu na 27. Columbanus Day we włoskim Lodi. Papież przypomina, że tylko Boża litość może sprawić, „by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę” – informuje Vatican News.
Przesłanie, podpisane przez kard. sekretarza stanu Pietra Parolina, zostało skierowane do biskupa Lodi Maurizia Malvestitiego. Okazją był 27. Columbanus Day, czyli spotkanie wspólnot kościelnych i świeckich z różnych krajów Europy, związanych z postacią św. Kolumbana, irlandzkiego opata i misjonarza. Tegoroczna edycja odbyła się w miniony weekend w Lodi, gdzie Columbanus Day miał swój początek.
Leon XIV podziękował za wytrwałość w rozwijaniu tego dzieła. Podkreślił, że służy ono poznaniu św. Kolumbana, jego duchowego dziedzictwa i aktualności przesłania irlandzkiego opata dla kultury europejskiej.
Papież docenił zwłaszcza to, że Dni Kolumbańskie pozwalają spotkać się ludziom różnych języków i narodów. Ich uczestnicy mogą uczyć się od świętego, aby „nie zachowywać dla siebie darów Bożych, ale dzielić się nimi ze wszystkimi”.
W liście czytamy, że takie spotkania zapraszają, by „odkrywać razem wartości tradycji chrześcijańskiej, aby odpowiadać na wyzwania naszych czasów”. Jednym z najważniejszych pozostaje dziś pokój.
Postawa pokutna
Leon XIV wskazał, że św. Kolumban uczy postawy niezbędnej na każdej drodze pojednania: postawy pokutnej. Oznacza ona stawanie przed Bogiem z pokornym uznaniem własnych win – osobistych i zbiorowych.
„Kiedy konflikt przerodził się w wojnę, z tragicznym ciężarem śmierci i zniszczenia, zamiast wzajemnie się oskarżać, trzeba błagać o litość Boga, miłosiernego Sędziego” – podkreślił Papież. Jak dodał, tylko Boża litość „może wlać w serca ludzką litość i sprawić, by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę”.
Na zakończenie Ojciec Święty przekazał błogosławieństwo uczestnikom Columbanus Day i wspomniał niedawną wizytę w diecezji Lodi, gdzie w Sant’Angelo Lodigiano oddał hołd św. Franciszce Ksawerze Cabrini.
Karol Darmoros
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Wobec wojny, która niesie śmierć i zniszczenie, odpowiedzią nie mogą być wzajemne oskarżenia, ale pokorna prośba o Bożą litość i serce zdolne do pojednania – podkreśla Leon XIV w przesłaniu na 27. Columbanus Day we włoskim Lodi. Papież przypomina, że tylko Boża litość może sprawić, „by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę” – informuje Vatican News.
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