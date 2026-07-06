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Dokument przed kościelnym szczytem o rodzinie i Amoris laetitia

Dokument przed kościelnym szczytem o rodzinie i Amoris laetitia  
Vatican Media

Stolica Apostolska opublikowała dokument, który ma pomóc w przygotowaniu kościelnego szczytu na temat duszpasterstwa rodzin 10 lat po Amoris laetita. Jak podkreślono, celem tego spotkania będzie rozpoznanie, wspieranie i promowanie tego, co Duch Święty już teraz czyni w rodzinach oraz docenienie ich wkładu w misję Kościoła - informuje Vatican News.

Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie. Wezmą w nim udział przewodniczący konferencji episkopatów z całego świata oraz zwierzchnicy Kościołów wschodnich. Zostało ono zwołane przez Leona XIV w przesłaniu z okazji 10. rocznicy adhortacji Amoris laetita, dokumentu ogłoszonego przez papieża Franciszka po dwóch synodach, na których Kościół zobowiązał się wspierać rodziny i odnowić ich duszpasterstwo.

Wydany dziś dokument został przygotowany wspólnie przez Sekretariat Generalny Synodu oraz Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Przypomina, że głównym celem spotkania będzie rozeznanie kroków, jakie należy podjąć, by głosić dziś rodzinom Ewangelię. Zastrzega zarazem, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterskiej działalności Kościoła, ale podmiotami jego misji.

Zachęcając do refleksji, wyodrębniono pięć bloków tematycznych: 1. Rodziny dzisiaj: rzeczywistość, piękno i wyzwania; 2. Młodzież i odkrywanie powołania małżeńskiego. 3. Życie małżeńskie, pierwsze lata małżeństwa: czas decydujący; 4. Trudności życia: towarzyszyć i wspierać; 5. Rodziny chrześcijańskie – podmioty misji Kościoła.

W dokumencie nie pojawiają się kwestie, które wywołały najwięcej kontrowersji podczas synodów o rodzinie, takie jak dopuszczanie do sakramentów osób żyjących w związkach niesakramentalnych czy podejście do par jednopłciowych. Cytuje się natomiast Humanae vitae, przypominając, że małżonkowie mogą być apostołami i przewodnikami dla innych małżonków.

Dokument obszernie cytuje wspomniane już przesłanie Leona XIV, przypominając m.in., że dziś, w szybko zmieniającym się świecie, wkład rodzin w misję Kościoła jest szczególnie potrzebny.

Krzysztof Bronk

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VATICANNEWS.VA |

dodane 06.07.2026 12:33

TAGI| ADHORTACJA "AMORIS LAETITIA", AMORIS LAETITIA

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