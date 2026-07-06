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Festiwal Życia. "To wydarzenie łamie wszelkie schematy katolickich wydarzeń dla młodzieży"

Festiwal Życia. "To wydarzenie łamie wszelkie schematy katolickich wydarzeń dla młodzieży"  
Niniwa/mat. prasowe

Od samego rana na co dzień cichy i spokojny Kokotek zapełnia się tłumami młodych ludzi z różnych części Polski i świata, którzy nie chcą się wstydzić swojej wiary. Co będzie się działo na Festiwalu Życia?

Już po raz dziewiąty Festiwal Życia w Kokotku będzie świętem wiary i energii młodego Kościoła. Wydarzenie rozpoczyna się dziś i potrwa aż do niedzieli. To nie jest zwykły festiwal, ale nie są to też typowe rekolekcje.

– To wydarzenie łamie wszelkie schematy katolickich wydarzeń dla młodzieży. Połączenie modlitwy i duchowych treści z wakacyjną rozrywką w absolutnie profesjonalnym wydaniu daje uczestnikom przestrzeń do przeżywania swojej wiary w ogromnej wspólnocie swoich rówieśników, przed którymi nie muszą nikogo ani niczego udawać. Na każdym kroku widać, że ci wszyscy ludzie naprawdę chcą tu być – przekonuje Szymon Zmarlicki, rzecznik Festiwalu Życia.

Festiwal Życia Festiwal Życia – PROMO

Do Kokotka ściągają młodzi ludzie ze wszystkich stron Polski, a nawet z bardzo odległych zakątków świata. Nie przeraża ich nawet wizja spania przez tydzień pod namiotami nad stawem gdzieś pośrodku lasu. Co zatem przyciąga ich w to miejsce?

– Przyjeżdżam na festiwal, bo tu odnawiam moją relację z Bogiem i Kościołem. Mogę tu medytować swoją wiarę i analizować to, co siedzi we mnie gdzieś głęboko – mówi Jakub, który już od kilku lat przyjeżdża do Kokotka z grupą młodzieży z polskiej parafii w Brukseli.

Emilia z Żor ma do Kokotka nieco bliżej, ale to niejedyny powód, dla którego przyznaje, że na Festiwalu Życia czuje się jak w domu. – To najlepszy tydzień spędzony z najlepszymi ludźmi, dlatego wracam tu już po raz trzeci. W tym roku najbardziej czekam na koncert zespołu Exodus 15 oraz na wieczór uwielbienia, bo zespół 3 Dni 3 Noce wprowadzają niesamowitą atmosferę – opowiada.

Festiwal Życia 2026. Co w programie?

Festiwal Życia rozpoczyna się w poniedziałek Mszą św. pod przewodnictwem biskupa Artura Ważnego z diecezji sosnowieckiej, a wieczorem na Starter Party zagra grupa M4IN.

Wtorek będzie pierwszym pełnym dniem festiwalu. Poranną konferencję na temat początków świata, człowieka i relacji nauki z wiarą wygłosi biochemik i popularyzator nauki dr Mariusz Gogól. Później m.in. pierwsze warsztaty, z których większość potrwa aż do piątku. Z kolei na wieczornym koncercie wystąpią Anatom i Cukier, a część występu zagrają wspólnie.

Środa to konferencja ks. Wojciecha Węgrzyniaka, świadectwo Ewy Nowak znanej w social mediach jako „Ewa i Ewangelia” oraz koncert chrześcijańskiego zespołu Exodus 15.

Czwartek rozpocznie konferencja małżeństwa ewangelizatorów, Mai i Krzysztofa Sowińskich. A po południu rozpocznie się Bieg Festiwalowicza – ekstremalna rywalizacja na terenowej trasie pełnej wody, błota i przeszkód, bodaj najbardziej widowiskowy punkt festiwalu.

POSŁUCHAJ HYMNU FESTIWALU ŻYCIA 2026:

Festiwal Życia Początek – 3 DNI 3 NOCE | Hymn Festiwalu Życia 2026 [LYRIC VIDEO]

Piątek to z kolei dzień pełen refleksji. Rano na konferencji wystąpi s. Gaudia Skass, a później przez wielu uczestników najbardziej wyczekiwane wydarzenie całego tygodnia, czyli wieczór uwielbienia, który poprowadzą o. Adam Szustak, o. Tomasz Nowak i festiwalowy zespół 3 Dni 3 Noce – wstęp wolny.

Sobota zacznie się konferencją o. Adama Szustaka, a dalej nastroje będą zmierzały już tylko ku finałowym koncertom. Wieczorem najpierw wystąpi Diiya, a po niej gwiazdy poprzednich edycji festiwalu, czyli Skytech i C-Bool.

Festiwal Życia zakończy się w niedzielę 12 lipca uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem metropolity katowickiego arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego.

Wciąż dostępne są karnety 7-dniowe (indywidualne i grupowe), weekendowe, bilety jednodniowe i wejściówki na wydarzenia wieczorne. Wszystkie informacje i aktualności dotyczące Festiwalu Życia można śledzić na stronie www.festiwalzycia.pl oraz w mediach społecznościowych – na Facebooku, Instagramie i TikToku.

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Niniwa

GOSC.PL |

dodane 06.07.2026 13:55

TAGI| FESTIWAL ŻYCIA, FESTIWAL ŻYCIA 2026

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