Szef ONZ ostrzega przed niebezpieczeństwami związanymi z AI

Sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał w poniedziałek do ustanowienia globalnych zasad regulujących rozwój sztucznej inteligencji (AI). Ostrzegł, że coraz częściej wykorzystywana jest ona także na polu walki, gdzie "roboty-zabójcy" stają się już rzeczywistością.

Występując podczas inauguracyjnego Globalnego Dialogu ONZ na temat Zarządzania AI w podkreślił, że przyszłe porozumienie musi budzić globalne zaufanie i stawiać bezpieczeństwo - zwłaszcza dzieci - na pierwszym miejscu. Poinformowała o tym platforma UN News.

Guterres zaznaczył, że sztuczna inteligencja może przyspieszyć rozwój gospodarczy i społeczny, ale tylko pod warunkiem skutecznych zabezpieczeń. "Maszyny mogą wspierać podejmowanie decyzji, ale decydować i ponosić odpowiedzialność muszą ludzie" - podkreślił.

Szef ONZ wezwał do przyjęcia zobowiązania na rzecz bezpieczeństwa dzieci, argumentując, że "żadne dziecko nie powinno być królikiem doświadczalnym dla nieregulowanej AI". Według proponowanych zasad firmy powinny m.in. wykazać bezpieczeństwo systemów przeznaczonych dla dzieci, uniemożliwić generowanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci oraz zapewnić kontakt z człowiekiem, gdy system wykryje oznaki kryzysu u dziecka.

Guterres ostrzegł także przed pogłębianiem przepaści technologicznej między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Nawoływał największe firmy AI do ujawniania wpływu ich systemów na środowisko i zasilania centrów danych energią odnawialną do 2030 r.

Przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annalena Baerbock zwróciła uwagę na "mroczną stronę" AI, przypominając, że według dostępnych danych 99 proc. materiałów typu deepfake ma charakter seksualny, a 96 proc. z nich wymierzonych jest w kobiety i dziewczęta.

"AI jest zbyt ważna, by była kształtowana przez nielicznych. Potrzebujemy globalnej, inkluzywnej i opartej na dowodach debaty" - zaznaczył specjalny wysłannik ONZ ds. technologii cyfrowych Amandeep Singh Gill.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/ jm/