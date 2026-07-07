Po blisko dwóch tygodniach względnego spokoju Iran ponownie zaatakował jednostki przepływające przez cieśninę Ormuz. Według amerykańskich źródeł dwa statki zostały trafione rakietami i poważnie uszkodzone, co budzi obawy o załamanie kruchego rozejmu oraz bezpieczeństwo jednego z najważniejszych szlaków morskich świata.
Irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormuz - podał w poniedziałek portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika. To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni.
Według portalu, oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Wcześniej brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, UKMTO podała, że otrzymała informacje o uszkodzeniu tankowca płynącego blisko wybrzeża Omanu. Statek miał stanąć w ogniu.
Te ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) były pierwszymi od 27 czerwca. Poprzednie sprowokowały ataki odwetowe USA, zagrażając przetrwaniu zawieszenia broni.
Po tamtej wymianie ciosów, Axios podawał, że obie strony miały zawrzeć tygodniowy rozejm. USA i Iran odbyły potem rundę pośrednich rozmów w Katarze na temat cieśniny, lecz nie przyniosły one rezultatów.
Irańskie władze wydawały w ostatnich tygodniach ostrzeżenia do statków płynących przez cieśninę Ormuz innym niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami. Chodziło przede wszystkim o wyznaczoną przez USA wolny od min południowy korytarz, prowadzący blisko wybrzeża Omanu.
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