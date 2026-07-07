info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Niebezpieczny zwrot w Zatoce Perskiej. Iran uderzył w statki na Ormuzie
rss newsletter facebook twitter

Niebezpieczny zwrot w Zatoce Perskiej. Iran uderzył w statki na Ormuzie

Niebezpieczny zwrot w Zatoce Perskiej. Iran uderzył w statki na Ormuzie  
unsplash Cieśnina Ormuz.

Po blisko dwóch tygodniach względnego spokoju Iran ponownie zaatakował jednostki przepływające przez cieśninę Ormuz. Według amerykańskich źródeł dwa statki zostały trafione rakietami i poważnie uszkodzone, co budzi obawy o załamanie kruchego rozejmu oraz bezpieczeństwo jednego z najważniejszych szlaków morskich świata.

Irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormuz - podał w poniedziałek portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika. To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni.

Według portalu, oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Wcześniej brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, UKMTO podała, że otrzymała informacje o uszkodzeniu tankowca płynącego blisko wybrzeża Omanu. Statek miał stanąć w ogniu.

Te ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) były pierwszymi od 27 czerwca. Poprzednie sprowokowały ataki odwetowe USA, zagrażając przetrwaniu zawieszenia broni.

Po tamtej wymianie ciosów, Axios podawał, że obie strony miały zawrzeć tygodniowy rozejm. USA i Iran odbyły potem rundę pośrednich rozmów w Katarze na temat cieśniny, lecz nie przyniosły one rezultatów.

Irańskie władze wydawały w ostatnich tygodniach ostrzeżenia do statków płynących przez cieśninę Ormuz innym niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem, grożąc im w takim przypadku atakami. Chodziło przede wszystkim o wyznaczoną przez USA wolny od min południowy korytarz, prowadzący blisko wybrzeża Omanu.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 07.07.2026 06:47

TAGI| BLISKI WSCHÓD, CIEŚNINA ORMUZ, IRAN, RAKIETY, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Iran atakuje statki w Ormuz. Wśród celów katarski gazowiec i saudyjski tankowiec | "NYT": Izrael przegrał | Iran: Trzej synowie Alego Chameneiego pojawili się na jego pogrzebie | Iran: Publicznie domagano się śmierci prezydenta USA | USA ostrzegły Iran, że Izrael zamierza zabić irańskich negocjatorów?

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nasze małe zakończenia

Katarzyna Solecka

Nasze małe zakończenia

Oczekując doskonałości, wydajemy się być może zdecydowani, trzymający pion, konkretni. I nawet dobrze nam z tym. Tyle że wystarczy lekko odchylić zasłonkę, by odkryć, że wszystko tam jest przecież, nie zniknęło…

Thaïs

Piotr Drzyzga

Thaïs

Nietypowych wędrówek po Ziemi Świętej i okolicach ciąg dalszy.

Smak cudzych porażek

ks. Leszek Smoliński

Smak cudzych porażek

Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, a przynajmniej nie od razu.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Polska będzie serwisować rakiety Patriot. Kosiniak-Kamysz potwierdza umowę z USA

Polska będzie serwisować rakiety Patriot. Kosiniak-Kamysz potwierdza umowę z USA

Przebywający na szczycie NATO w Ankarze wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził we wtorek, że Polska jest jednym z krajów, które zawarły umowę z USA o serwisowaniu rakiet do systemów Patriot, a także o tym, że holenderskie systemy Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku.

Iran atakuje statki w Ormuz. Wśród celów katarski gazowiec i saudyjski tankowiec

Iran atakuje statki w Ormuz. Wśród celów katarski gazowiec i saudyjski tankowiec

Według amerykańskich urzędników to prawdopodobnie ataki Iranu - napisał Reuters.

W Bieszczadach

Zainaugurowano projekt ochrony niedźwiedzi na Podkarpaciu i w Małopolsce

"Ale wraz z tym krokiem potrzebne są kolejne kroki".

Pomidory

Ekologiczny? A dowody?

Rząd za zakazem informowania, że produkt jest "ekologiczny", gdy nie potwierdzają tego dowody

Domniemana sprawczyni zamachu została zatrzelona

Ukraina: Sprawczyni zamachu na biznesmena Jermołajewa została zabita

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) potwierdziła znalezienie jej zwłok.

ks. Jerzy Kraśnicki, dyr. MIVA Polska

Od 19 do 26 lipca XXVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

W 2025 r. dzięki pieniądzom ze zbiórki kupiono 1100 pojazdów.

Za murem

Osłabianie Autonomii Palestyńskiej napędza radykalizm

Szef niemieckiej dyplomacji ostrzega.

Nad Bałtykiem

Na ponad 120 kąpieliskach wysokie fale i silne prądy wsteczne

Zakaz kąpieli obowiązywał we wtorek w południe na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne.

Marine Le Pen

Czy Le Pen wystartuje w wyborach?

Le Pen ma zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. Ale...

Wolno tylko jednym nurtem? To zabije naukę

Walka z dezinformacją ma być ustawową rolą uczelni

Ucierpią badania ryzykowne. Podważające dotychczas przyjęte koncepcje.

Podczas szczytu w Ankarze

Szef MON: podpisaliśmy porozumienie ws. serwisowania w Europie pocisków do Patriotów

"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą".

Po katastrofie wraca codzienność, ale tysiące rodzin wciąż czekają

Po katastrofie wraca codzienność, ale tysiące rodzin wciąż czekają

Szkoły i zakłady pracy w wielu regionach Wenezueli ponownie otwierają swoje drzwi, jednak dramat po czerwcowych trzęsieniach ziemi daleki jest od zakończenia.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Wtorek
wieczór
20°C Środa
noc
17°C Środa
rano
20°C Środa
dzień
wiecej »
 