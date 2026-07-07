Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił we wtorek podczas Forum Przemysłu Obronnego NATO w Ankarze uruchomienie nowego wielonarodowego projektu, którego celem jest lepsza współpraca przy pozyskiwaniu, magazynowaniu i transporcie surowców krytycznych.

Inicjatywa skupia 12 państw Sojuszu i ma na celu wzmocnienie łańcuchów dostaw tych surowców dla przemysłu obronnego. Projekt obejmuje wspólne działania związane z pozyskiwaniem, magazynowaniem, transportem oraz zarządzaniem surowcami krytycznymi, a także komponentami i materiałami pochodzącymi z recyklingu, niezbędnymi do produkcji na potrzeby obronności.

- Potrzebujemy odpornej bazy przemysłowej oraz odpornych łańcuchów dostaw, aby nasze siły obronne pozostawały gotowe i silne - powiedział Rutte podczas forum.

W projekcie uczestniczą: Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Grecja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Turcja.

Metale ziem rzadkich wykorzystuje się m.in. w radarach, systemach naprowadzania oraz silnikach. Lit, kobalt, nikiel są składnikami akumulatorów stosowanych w dronach i systemach łączności, tytan znajduje zastosowanie w konstrukcji samolotów i pojazdów wojskowych, a wolfram jest wykorzystywany do produkcji amunicji przeciwpancernej. Surowce krytyczne są niezbędne do wytwarzania półprzewodników oraz zaawansowanej elektroniki wojskowej.

NATO od kilku lat zwraca uwagę na fakt, że koncentracja wydobycia i przetwarzania części tych surowców w niewielkiej liczbie państw zwiększa ryzyko zakłóceń w dostawach w czasie kryzysu lub konfliktu.

Z Ankary Łukasz Osiński