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„Aby świat miał życie”. Francuzi pokazali logo wizyty papieża Leona XIV

„Aby świat miał życie”. Francuzi pokazali logo wizyty papieża Leona XIV  
Facebook Konferencji Episkopatu Francji Podróżą apostolska papieża Leona XIV do Francji odbędzie się w dniach 25-28 września 2026 r.

Coraz więcej wiadomo o wrześniowej podróży apostolskiej papieża Leona XIV do Francji. Konferencja Biskupów Francji zaprezentowała oficjalne logo pielgrzymki, którego symbole nawiązują do pokoju, nadziei i życia, a jednocześnie ujawniła kolejne szczegóły programu wizyty Ojca Świętego.

W związku z podróżą apostolską papieża Leona XIV do Francji, która odbędzie się w dniach 25-28 września 2026 r., Konferencja Biskupów Francji zaprezentowała oficjalny projekt graficzny towarzyszący wizycie.

Inspiracją dla logo stało się motto pielgrzymki: „Aby świat miał życie”, nawiązujące do Ewangelii według św. Jana. Wybrana identyfikacja wizualna ma wyrażać ducha jedności i wspólnoty, który będzie towarzyszył czterodniowej wizycie Ojca Świętego w Paryżu, Lourdes i Metz.

Logo opiera się na kilku symbolach o głębokim znaczeniu. Gołąb oznacza pokój i Ducha Świętego, gałązka oliwna symbolizuje życie oraz pojednanie, krzyż jest znakiem drzewa życia, natomiast gotycki łuk nawiązuje do liturgicznego wymiaru papieskiej pielgrzymki. Kompozycja kolorów – niebieskiego, białego i czerwonego – przypomina francuską flagę, pomarańcz symbolizuje odradzające się światło, a zieleń gałązki oliwnej wyraża nadzieję.

Projekt został opracowany w taki sposób, aby umożliwić różne warianty wykorzystania motta. Jedna z wersji przedstawia również sylwetkę papieża. Autor identyfikacji wizualnej, Ghislain d’Orlandes ze studia Argo, w przygotowanym filmie wyjaśnia proces twórczy oraz idee, które przyświecały powstaniu projektu.

– To całość, którą można dostrzec i zrozumieć z daleka, a jednocześnie, gdy podejdziemy bliżej, odkrywamy bogactwo szczegółów i znaczeń. Tak właśnie jest z Ewangelią i słowem Chrystusa – z jednej strony są one oczywiste, z drugiej zaś nieustannie zapraszają do coraz głębszego odkrywania – podkreśla projektant.

Jak zaznacza autor, centralnymi elementami logo są gołąb – symbol pokoju, gałązka oliwna – znak odradzającego się życia, oraz rozeta nawiązująca zarówno do katedry Notre-Dame w Paryżu, jak i do wielkich gotyckich katedr Francji. Logo zostało zarejestrowane we Francuskim Narodowym Instytucie Własności Przemysłowej (INPI).

Coraz wyraźniejszych kształtów nabiera również program podróży apostolskiej papieża Leona XIV. Potwierdzono już najważniejsze wydarzenia zaplanowane na 25 i 26 września. We współpracy z arcybiskupem Paryża oraz biskupem Saint-Denis Prezydium Konferencji Biskupów Francji ogłosiło organizację wielkiego czuwania modlitewnego dla młodych w wieku od 17 do 35 lat z udziałem Ojca Świętego. Spotkanie odbędzie się w piątek, 25 września, na stadionie Stade de France.

Na sobotę, 26 września, zaplanowano uroczystą Mszę Świętą pod przewodnictwem papieża Leona XIV na placu Zgody (Place de la Concorde) oraz Polach Elizejskich. W programie przewidziano także nieszpory w katedrze Notre-Dame w Paryżu (25 września), Mszę Świętą w Lourdes w niedzielę, 27 września, oraz Mszę Świętą w katedrze Saint-Étienne w Metz w poniedziałek, 28 września. Pozostałe punkty programu są nadal dopracowywane.

– Wizyta papieża w naszym kraju jest łaską, jaką Bóg obdarza Francję – wielokrotnie podkreślał kardynał Jean-Marc Aveline, przewodniczący Konferencji Biskupów Francji. – Niech Duch Święty napełni nasze serca, abyśmy byli otwarci na wszystko, czym Bóg zechce obdarzyć nasz Kościół i nasz kraj poprzez wizytę Następcy Piotra.

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KAI |

dodane 07.07.2026 13:38

TAGI| FRANCJA, PAPIEŻ, PIELGRZYMKA

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