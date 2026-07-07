NATO inwestuje w drony, samoloty i surowce dla obronności  

Nowa strategiczna flota transportowa, zakup samolotów i dronów rozpoznawczych, ponad 40 mld dolarów na obronę przeciwdronową oraz wspólny projekt zabezpieczenia dostaw surowców krytycznych – takie decyzje ogłosił sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas Forum Przemysłu Obronnego towarzyszącego szczytowi Sojuszu w Ankarze. Ich celem jest zwiększenie gotowości wojskowej i uniezależnienie przemysłu obronnego od zagrożonych łańcuchów dostaw.

NATO rozpoczyna realizację kolejnego etapu wzmacniania swoich zdolności wojskowych. Podczas odbywającego się w Ankarze Forum Przemysłu Obronnego sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte zapowiedział szereg nowych projektów obejmujących transport strategiczny, rozpoznanie, obronę przeciwdronową oraz zabezpieczenie dostaw surowców niezbędnych do produkcji uzbrojenia.

Jednym z najważniejszych ogłoszeń było utworzenie nowej strategicznej floty transportowej NATO opartej na samolotach Airbus A400M. Sojusz powiększy także dotychczasową wielonarodową flotę tankowców i samolotów transportowych A330 MRTT o kolejną maszynę.

Rutte poinformował również, że NATO po raz pierwszy kupi wysokopułapowe drony obserwacyjne Northrop Grumman MQ-4C Triton. Sojusznicy planują nabycie do pięciu takich bezzałogowców. List intencyjny w tej sprawie podpisały Norwegia, Finlandia, Niemcy i Dania. Maszyny będą uzupełnieniem wykorzystywanej obecnie floty dronów rozpoznawczych RQ-4D Phoenix, stacjonujących w bazie Sigonella na Sycylii.

Sekretarz generalny NATO zapowiedział także zakup do dziesięciu samolotów wczesnego ostrzegania i rozpoznania Saab GlobalEye, które mają zastąpić wysłużone samoloty systemu AWACS.

Ponad 40 mld dolarów na walkę z dronami

Jednym z głównych priorytetów Sojuszu ma być rozwój zdolności przeciwdronowych. Rutte ogłosił, że państwa członkowskie przeznaczą w ciągu najbliższych pięciu lat ponad 40 miliardów dolarów na rozwój systemów wykrywania i zwalczania bezzałogowców.

Do końca 2027 r. NATO planuje również wyszkolić pięciokrotnie więcej operatorów dronów niż obecnie. W tym celu rozszerzony zostanie wielonarodowy program szkoleniowy Flight Training Europe (NFTE), do którego podczas forum dołączyły Finlandia, Francja i Szwecja. Dzięki inicjatywie państwa uczestniczące będą mogły korzystać z 16 ośrodków szkoleniowych rozmieszczonych w ośmiu krajach.

Aby usprawnić zakupy nowego sprzętu, NATO uruchomi także specjalną platformę zakupową, która ma gwarantować, że oferowane systemy zostały wcześniej przetestowane przez Sojusz, spełniają jego standardy i mogą być szybko wdrażane przez państwa członkowskie.

Dodatkowo Agencja Zaopatrzenia i Zamówień NATO (NSPA) podpisała wart setki milionów dolarów kontrakt na zakup nowych dronów obserwacyjnych dla państw sojuszniczych.

Surowce równie ważne jak broń

Podczas forum Mark Rutte ogłosił również rozpoczęcie nowego wielonarodowego projektu dotyczącego surowców krytycznych, których dostępność staje się jednym z kluczowych wyzwań dla przemysłu obronnego.

Do inicjatywy przystąpiło dwanaście państw: Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Turcja i Włochy. Projekt zakłada wspólne pozyskiwanie, magazynowanie, transport oraz zarządzanie strategicznymi surowcami i materiałami pochodzącymi z recyklingu.

– Potrzebujemy odpornej bazy przemysłowej oraz odpornych łańcuchów dostaw, aby nasze siły obronne pozostawały gotowe i silne – podkreślił sekretarz generalny NATO.

Surowce krytyczne, takie jak metale ziem rzadkich, lit, kobalt, nikiel, tytan czy wolfram, są niezbędne do produkcji radarów, systemów naprowadzania, półprzewodników, amunicji, samolotów, pojazdów wojskowych oraz nowoczesnych systemów łączności. NATO od kilku lat ostrzega, że koncentracja ich wydobycia i przetwarzania w niewielkiej liczbie państw może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw w razie kryzysu lub konfliktu zbrojnego.

Forum Przemysłu Obronnego odbywa się w ramach szczytu NATO w Ankarze, który rozpoczął się we wtorek i potrwa do środy. Głównym punktem spotkania będzie środowe posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej z udziałem szefów państw i rządów państw członkowskich Sojuszu.

źródło: PAP /kb