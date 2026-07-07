info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Szef MON: podpisaliśmy porozumienie ws. serwisowania w Europie pocisków do Patriotów
rss newsletter facebook twitter

Szef MON: podpisaliśmy porozumienie ws. serwisowania w Europie pocisków do Patriotów

Podczas szczytu w Ankarze  
GEORGI LICOVSKI /PAP/EPA Podczas szczytu w Ankarze
Antonio Costa, Mark Rutte i Ursula von der Leyen

"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą".

Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją ws. utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 - przekazał we wtorek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o serwis podstawowych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.

O podpisaniu porozumienia minister obrony narodowej poinformował we wpisie na platformie X. "Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot" - napisał szef MON. "To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków" - podkreślił.

Chodzi o pociski PAC-3 MSE produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin - podstawowe obecnie pociski do systemów przeciwlotniczych Patriot, które stanowią kluczową część systemu obrony powietrznej wielu państw w Europie, Azji czy na Bliskim Wschodzie. Patrioty zakupione w ramach programu Wisła stają się także obecnie "najwyższym piętrem" systemu obrony powietrznej Polski, a także są używane przez Ukrainę w obronie przed rosyjskimi nalotami.

"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą" - zaznaczył we wtorkowym wpisie szef MON. Kosiniak-Kamysz wskazał, że celem Polski "jest nie tylko kupowanie nowoczesnego uzbrojenia, ale również udział w produkowaniu i serwisowaniu go w Europie.

Wcześniej, na marginesie szczytu NATO w Ankarze wiceminister obrony USA Michael Duffy powiedział, że Stany Zjednoczone nie wykluczają produkcji zaawansowanych pocisków PAC-3 Patriot firmy Lockheed Martin poza granicami kraju. Z kolei portal Politico wskazywał, że do podpisania porozumienia w tej sprawie dojdzie we wtorek, podczas NATO Defence Industry Forum.

Szybkie zwiększenie zdolności produkcyjnych pocisków do Patriotów stało się palącą kwestią w obliczu nieustannych rosyjskich nalotów na Ukrainę, a także konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdzie broniące się przed irańskimi nalotami państwa regionu i USA zużyły dużą liczbę tych pocisków. Obecnie pociski PAC-3 powstają jedynie w USA, a wydajność produkujących je zakładów to kilkaset sztuk rocznie; taki wolumen to dużo za mało, by móc w szybkim tempie odbudować zapasy pocisków w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz dalej wspierać obronę powietrzną Ukrainy.

Na początku roku prezes Lockheed Martin zapowiedział, że produkcja pocisków PAC-3 ma wzrosnąć do 2000 rocznie w ciągu siedmiu lat, a obecnie osiąga poziom ok. 600 sztuk rocznie. Europejscy sojusznicy USA, którzy sami wykorzystują systemy Patriot, w tym Niemcy i Polska, zabiegają o możliwość stworzenia fabryki pocisków w Europie, by móc sprawniej zaopatrywać systemy Patriot działające w regionie. Niemcy w 2022 roku nawiązały już współpracę z amerykańskim koncernem Raytheon, która umożliwia produkcję pocisków starszego typu PAC-2 na terenie Niemiec.

O Polsce w kontekście produkcji, a nie serwisowania PAC-3, wypowiedział się w maju wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas wizyty w Kanadzie przekazał on, że "otwierają się drzwi dla możliwości przenoszenia produkcji na przykład rakiet PAC-3 do Patriotów czy pocisków rakietowych do HIMARS-ów". Dodał, że Polska jest "jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków".

W dniach 7-8 lipca w Ankarze odbywa się szczyt NATO z udziałem przywódców 32 państw członkowskich oraz przedstawicieli państw regionu Zatoki Perskiej i Azji-Pacyfiku. Polskę w Ankarze reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

MIM-104 Patriot to mobilny system rakietowy ziemia-powietrze zaprojektowany jeszcze pod koniec lat 60., produkowany w zakładach Raytheon Missiles & Defense w Tucson w stanie Arizona wszedł do służby w armii Stanów Zjednoczonych w 1984 r. W skład zestawu wchodzi radar zdolny wykrywać cele oddalone o ponad 150 km, który może śledzić i naprowadzać rakiety jednocześnie na wiele z nich. Maksymalny zasięg systemu jest zależny od wersji wykorzystywanych rakiet. Polska zamówiła łącznie 8 baterii tego systemu, z których pierwsze osiągnęły pełną gotowość operacyjną w grudniu ub.r.

W skład baterii, oprócz radaru, wchodzi też stacja kierowania ogniem, zespół wyrzutni (ich liczba jest zmienna, np. w standardzie amerykańskim jest ich sześć, a w systemach zakupionych m.in. przez Polskę - osiem), centrala łączności umożliwiająca działanie z innymi skoordynowanymi systemami obrony przeciwlotniczej, a także pojazdy transportowe i serwisowe. Systemy Patriot uznawane są za jedne z najskuteczniejszych na świecie, są też jednak niezwykle drogie - wedle szacunków, koszt jednej baterii to ok. 1 miliard dolarów.

***

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że wnioski ws. przekazania Ukrainie pocisków były kierowane przez głównodowodzących wojskami amerykańskimi w Europie do szefa Sztabu Generalnego WP - gen. Wiesława Kukuły. Jak dodał, orędownikiem tej inicjatywy był Sekretarz Generalny NATO.

Podczas konferencji prasowej na szczycie NATO w Ankarze minister Kosiniak-Kamysz był pytany przez dziennikarzy, czy może potwierdzić, że przekazanie Ukrainie pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot dokonywało się we współpracy ze stroną amerykańską czy też na jej prośbę.

- Odbyliśmy wiele rozmów z Sekretarzem Generalnym NATO (Markiem Rutte - PAP) w tej sprawie - powiedział szef MON. Dodał, że Rutte "bardzo mocno wspierał tę inicjatywę, stał za nią można powiedzieć i był jej orędownikiem".

Kosiniak-Kamysz dodał, że "te same wnioski przez wiele miesięcy były kierowane przez głównodowodzących wojskami amerykańskimi w Europie do szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (gen. Wiesława Kukuły - PAP)". - Dokładnie to jest wniosek płynący od naszych najważniejszych sojuszników - podkreślił szef MON.

Szef resortu obrony odniósł się także do wpisów polityków, którzy podważają decyzję o przekazaniu pocisków Ukrainie oraz zarzucają mu, że bierze za nią za małą odpowiedzialność. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bierze pełną odpowiedzialność za decyzje dotyczące donacji dla Ukrainy, donacji każdego rodzaju sprzętu oraz za relacje z polskimi sojusznikami.

- Tak, jeżeli mnie sojusznicy z Ameryki wzywają do tego, żeby pomóc Ukrainie, będę pomagał Ukrainie. Jeżeli mnie wzywa Sekretarz Generalny do tego i jest to możliwe, i nie zagraża to fundamentalnym podstawom bezpieczeństwa państwa polskiego - będę pomagał, będziemy pomagać Ukrainie. Jeżeli to jest sojusznicze wezwanie do tego, żeby tę pomoc udzielać państwu, które walczy i zużywa Federację Rosyjską, tak, będziemy tej pomocy udzielać - podkreślił szef MON.

Dodał, że Polska będzie udzielać tej pomocy niezależnie od tego, "czy to się naszej opozycji podoba, czy to się PiS-owi podoba, Konfederacji, komukolwiek z Pałacu Prezydenckiego". - Będziemy tej pomocy udzielać, bo to jest w interesie Polski - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 07.07.2026 18:29

TAGI| DYPLOMACJA, MON, NATO, NIEMCY, OBRONNOŚĆ, PAP, POLITYKA, PRZEMYSŁ, USA, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Co Polska przekazała Ukrainie? | Szczyt w Ankarze może zapoczątkować nowy etap w historii Sojuszu | Szef MON: łączny koszt donacji dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł | Rozbrojenie polskiego nieba? PiS żąda prawdy o Patriotach dla Ukrainy | MON: Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nasze małe zakończenia

Katarzyna Solecka

Nasze małe zakończenia

Oczekując doskonałości, wydajemy się być może zdecydowani, trzymający pion, konkretni. I nawet dobrze nam z tym. Tyle że wystarczy lekko odchylić zasłonkę, by odkryć, że wszystko tam jest przecież, nie zniknęło…

Thaïs

Piotr Drzyzga

Thaïs

Nietypowych wędrówek po Ziemi Świętej i okolicach ciąg dalszy.

Smak cudzych porażek

ks. Leszek Smoliński

Smak cudzych porażek

Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, a przynajmniej nie od razu.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Polska będzie serwisować rakiety Patriot. Kosiniak-Kamysz potwierdza umowę z USA

Polska będzie serwisować rakiety Patriot. Kosiniak-Kamysz potwierdza umowę z USA

Przebywający na szczycie NATO w Ankarze wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził we wtorek, że Polska jest jednym z krajów, które zawarły umowę z USA o serwisowaniu rakiet do systemów Patriot, a także o tym, że holenderskie systemy Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku.

Iran atakuje statki w Ormuz. Wśród celów katarski gazowiec i saudyjski tankowiec

Iran atakuje statki w Ormuz. Wśród celów katarski gazowiec i saudyjski tankowiec

Według amerykańskich urzędników to prawdopodobnie ataki Iranu - napisał Reuters.

W Bieszczadach

Zainaugurowano projekt ochrony niedźwiedzi na Podkarpaciu i w Małopolsce

"Ale wraz z tym krokiem potrzebne są kolejne kroki".

Pomidory

Ekologiczny? A dowody?

Rząd za zakazem informowania, że produkt jest "ekologiczny", gdy nie potwierdzają tego dowody

Domniemana sprawczyni zamachu została zatrzelona

Ukraina: Sprawczyni zamachu na biznesmena Jermołajewa została zabita

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) potwierdziła znalezienie jej zwłok.

ks. Jerzy Kraśnicki, dyr. MIVA Polska

Od 19 do 26 lipca XXVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

W 2025 r. dzięki pieniądzom ze zbiórki kupiono 1100 pojazdów.

Za murem

Osłabianie Autonomii Palestyńskiej napędza radykalizm

Szef niemieckiej dyplomacji ostrzega.

Nad Bałtykiem

Na ponad 120 kąpieliskach wysokie fale i silne prądy wsteczne

Zakaz kąpieli obowiązywał we wtorek w południe na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne.

Marine Le Pen

Czy Le Pen wystartuje w wyborach?

Le Pen ma zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. Ale...

Wolno tylko jednym nurtem? To zabije naukę

Walka z dezinformacją ma być ustawową rolą uczelni

Ucierpią badania ryzykowne. Podważające dotychczas przyjęte koncepcje.

Podczas szczytu w Ankarze

Szef MON: podpisaliśmy porozumienie ws. serwisowania w Europie pocisków do Patriotów

"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą".

Po katastrofie wraca codzienność, ale tysiące rodzin wciąż czekają

Po katastrofie wraca codzienność, ale tysiące rodzin wciąż czekają

Szkoły i zakłady pracy w wielu regionach Wenezueli ponownie otwierają swoje drzwi, jednak dramat po czerwcowych trzęsieniach ziemi daleki jest od zakończenia.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Wtorek
wieczór
20°C Środa
noc
17°C Środa
rano
20°C Środa
dzień
wiecej »
 