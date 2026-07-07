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Po katastrofie wraca codzienność, ale tysiące rodzin wciąż czekają

Po katastrofie wraca codzienność, ale tysiące rodzin wciąż czekają  
PAP/EPA/RONALD PENA R Zniszczony budynek na osiedlu Belo Horizonte w Catia La Mar.

Szkoły i zakłady pracy w wielu regionach Wenezueli ponownie otwierają swoje drzwi, jednak dramat po czerwcowych trzęsieniach ziemi daleki jest od zakończenia. Oficjalny bilans mówi o ponad 3,5 tys. ofiar śmiertelnych i około 30 tys. osób zaginionych.

Co najmniej 3535 osób zginęło, a 16 740 zostało rannych w wyniku trzęsień ziemi w Wenezueli, które miały miejsce 24 czerwca, zgodnie z najnowszym komunikatem opublikowanym wczoraj przez przewodniczącego parlamentu Jorge Rodrígueza. Od ostatniego czwartku nie opublikowano żadnych oficjalnych informacji o osobach znalezionych żywych w gruzach, a co najmniej 30 tys. osób nadal pozostaje zaginionych.

Wczoraj w kraju powróciła normalność, a w kilku stanach wznowiono naukę i pracę. W nadmorskim stanie La Guaira i innych regionach dotkniętych katastrofą ekipy ratownicze i zabezpieczające kontynuują usuwanie gruzów i odnajdywanie ciał.

Chociaż zajęcia w Caracas i niektórych gminach stanów Miranda, La Guaira, Falcón, Carabobo i Aragua pozostają zawieszone, to Ministerstwo Edukacji nakazało wznowienie zajęć szkolnych w pozostałych 18 stanach, jak donosi katolicki portal enviglia.info.

W Caracas postępuje usuwanie gruzu z dotkniętych trzęsieniem ziemi dzielnic. Mieszkańcy stolicy pracują od wczesnych godzin porannych, a niektórzy zaczynają oceniać szanse na naprawę pękniętych ścian w swoich domach.

Od samego początku Kościół katolicki niesie pomoc ofiarom kataklizmu. Papież Leon XIV przekazał 100 tys. euro, episkopat Włoch – 500 tys. euro, a Caritas Polska – milion złotych.

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KAI |

dodane 07.07.2026 14:53

TAGI| TRZĘSIENIE ZIEMI, WENEZUELA

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