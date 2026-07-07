Od 19 do 26 lipca XXVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

XXVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa będzie obchodzony w Kościele katolickim w Polsce od 19 do 26 lipca pod hasłem "Uczniowie - misjonarze światłem świata na drogach". Zaplanowano też zbiórkę pieniędzy na pojazdy dla misjonarzy; w 2025 r. dzięki pieniądzom ze zbiórki kupiono 1100 pojazdów.

Obchody XXVII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa są okazją do modlitwy za kierowców i podróżujących oraz do zbiórki na zakup środków transportu dla misjonarzy.

Towarzyszy mu prowadzona przez agendę Komisji KEP ds. Misji - MIVA Polska "Akcja św. Krzysztof - 1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany kilometr" na środki transportu dla misjonarzy. Ofiary składane są przez parafie i darczyńców indywidualnych z wpłat bezpośrednich i przez internet.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w sekretariacie KEP w Warszawie dyrektor MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki zaznaczył, że hasłem tegorocznego Tygodnia św. Krzysztofa są słowa "Uczniowie - misjonarze światłem świata na drogach". Jak wyjaśnił, hasło to przypomina, że każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misje.

- W MIVA Polska pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. Ta pomoc to nie jest przekazywanie żywności czy leków, to nie jest wprost opieka duszpasterska. To wszystko robią sami misjonarze, ale mogą to skutecznie robić dzięki środkom transportu - zaznaczył.

Ks. Kraśnicki poinformował, że w 2025 r. MIVA Polska zrealizowała 130 projektów w 34 krajach świata. Dzięki środkom przekazanym przez MIVA zostało zakupionych 1112 pojazdów dla misjonarzy. Wśród nich było 61 samochodów osobowych i terenowych, siedem minibusów, dwa ambulanse, 23 motocykle, 110 rowerów dla katechistów i liderów pastoralnych, 157 rowerów dla uczniów oraz nauczycieli (akcja "Bliżej do szkoły w Afryce"), 749 wózków inwalidzkich, dwie łodzie z silnikiem i autobus 29-osobowy do szkoły integracyjnej w DR Konga. Łączna wartość przekazanych misjonarzom pojazdów wyniosła 1 mln 731 tys. 237 euro.

Dodał, że środki transportu trafiły do misjonarzy pracujących m.in. w Kamerunie, Zambii, Madagaskarze, Tanzanii, Kazachstanie, Papui Nowej Gwinei, Ekwadorze, Kubie, Argentynie i Brazylii.

Ks. Kraśnicki przypomniał, że obchody Tygodnia św. Krzysztofa są także okazją, aby uświadomić kierowcom odpowiedzialność za bezpieczne poruszanie się po drogach.

Poinformował, że tegoroczne obchody Tygodnia św. Krzysztofa rozpoczną się 19 lipca w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie. Tego dnia podczas wszystkich mszy św. święcone będą pojazdy i odbywać się będą modlitwy za kierowców. Obchody zakończy Rodzinny Festyn Misyjny, który odbędzie się 26 lipca w Bazylice Grobu Pańskiego w Miechowie.

Biskup diecezji Fenoarivo Atsinanana na Madagaskarze Marek Ochlak podkreślił, że na terenie jego diecezji przemieszczanie się jest ogromnym wyzwaniem. Wyjaśnił, że przeciętnego człowieka nie stać nie tylko na zakup samochodu, ale nawet roweru. Z powodu złego stanu technicznego samochodów i dróg wzrasta ryzyko wypadków. Dodał, że wiele dzieci nie chodzi do szkoły ponieważ mieszkają w miejscach oddalonych od placówek edukacyjnych o wiele kilometrów, a ich rodziców nie stać nawet na zakup roweru.

- My, jako misjonarze, (...) mamy dostęp do środków transportów. Korzystamy z nich nie tylko my. Z naszych samochodów korzystają uczniowie, nasze samochody są na służbie ubogich. Czasem są jednocześnie ambulansami, za pomocą których ratujemy życie ludziom, którzy nie mają jak dotrzeć w do szpitala - mówił.

Podziękował wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają zakup środków transportu dla misjonarzy.

- Czasem ratujecie nam życie, nie mając nawet świadomości, że to robicie. Bo kiedy misjonarz wymienia samochód, łódkę czy motor to oznacza nie tylko, że funkcjonuje o wiele efektywniej (...). Nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy - zastrzegł.

MIVA (Mission Vehicle Association) jest stowarzyszeniem działającym na rzecz misyjnych środków transportu. Organizacje tego typu działają w wielu krajach, wspierają się i uzupełniają w pozyskiwaniu środków transportu dla misjonarzy na całym świecie. MIVA Polska powstała w 2000 r. i jest jedną z agend Komisji Episkopatu Polski.

W ciągu 25 lat działalności MIVA Polska zrealizowała 1525 projektów misyjnych, przekazując blisko tysiąc samochodów, w tym 25 ambulansów, 40 busów i minibusów, 400 motocykli, ponad 3,5 tys. rowerów oraz ponad 2,3 tys. wózków inwalidzkich. Zakupiono także łodzie motorowe, silniki do łodzi, skutery śnieżne i wiele innych pojazdów. Łączna wartość wsparcia wyniosła prawie 60 mln zł.