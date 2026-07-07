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Osłabianie Autonomii Palestyńskiej napędza radykalizm

Za murem  
Roman Koszowski /Foto Gość Za murem

Szef niemieckiej dyplomacji ostrzega.

Szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul powiedział podczas wizyty w Jerozolimie, że osłabianie Autonomii Palestyńskiej nie służy Izraelowi i napędza radykalizm. Izrael od lat stopniowo ogranicza przekazywanie Autonomii Palestyńskiej należnych podatków.

"Autonomia Palestyńska nie jest idealna i potrzebuje reform. Jednak osłabianie Autonomii nie służy izraelskiemu bezpieczeństwu; wręcz odwrotnie, może stworzyć pustkę, którą wypełnią inne, bardziej radykalne siły" - powiedział Wadephul w Jerozolimie, w której m.in. spotkał się z szefem izraelskiej dyplomacji Gideonem Saarem.

Niemiecki minister wezwał Izrael, by przekazał palestyńskim władzom należne pieniądze, pochodzące z podatków i ceł. Dodał, że środki powinny zostać przeznaczone na zapewnienie podstawowych usług społecznych.

Autonomia Palestyńska jest strukturą administracyjną współzarządzającą okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegiem. Zgodnie z porozumieniami z Oslo Izrael pobiera w imieniu władz palestyńskich należne im cła oraz część podatków i powinien przekazywać te środki stronie palestyńskiej.

Jeszcze przed wybuchem wojny w Strefie Gazy w 2023 r. Izrael stopniowo wstrzymywał przekazywanie funduszy, argumentując, że część z nich jest przeznaczana na zasiłki m.in. dla sprawców ataków terrorystycznych i ich rodzin.

Po wybuchu wojny Izrael wstrzymał część, która teoretycznie powinna trafiać do Strefy Gazy. Władzę nad tym terenem już wcześniej przejął islamistyczny Hamas, faktycznie odrywając go od Autonomii Palestyńskiej.

W maju 2025 r. minister finansów Becalel Smotricz zdecydował o całkowitym wstrzymaniu wszystkich środków dla Autonomii. To jedna z przyczyn pogłębiającego się kryzysu gospodarczego na palestyńskim terytorium - skomentował izraelski dziennik "Haarec". Do kryzysu przyczynia się też bezrobocie. Po wybuchu wojny w Strefie Gazy władze izraelskie anulowały zezwolenia na pracę ok. 150 tys. Palestyńczyków, którzy dojeżdżali do Izraela.

Dowódca izraelskiej armii odpowiedzialny za Zachodni Brzeg Awi Bluth ostrzegał ostatnio premiera Benjamina Netanjahu, że blokada funduszy przyczynia się do zaostrzenia nastrojów na palestyńskim terytorium. Izraelskie służby już wcześniej ostrzegały, że na Zachodnim Brzegu w siłę rosną organizacje terrorystyczne, pozycja Autonomii Palestyńskiej słabnie, a wzrasta popularność Hamasu. 

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PAP |

dodane 07.07.2026 18:37

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, NIEMCY, PAP, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU

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