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Iran atakuje statki w Ormuz. Wśród celów katarski gazowiec i saudyjski tankowiec

Iran atakuje statki w Ormuz. Wśród celów katarski gazowiec i saudyjski tankowiec  
PAP/EPA/ALI HAIDER

W cieśninie Ormuz zaatakowano we wtorek po południu kolejny tankowiec - poinformowała brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO. W nocy doszło do ataków na katarski gazowiec i saudyjski tankowiec. Według amerykańskich urzędników to prawdopodobnie ataki Iranu - napisał Reuters.

Zaatakowana we wtorek jednostka została trafiona nieznanym pociskiem, doznała uszkodzeń, ale nie ma informacji o ofiarach i zagrożeniu dla środowiska - dodała UKMTO.

W nocy zaatakowano katarski gazowiec transportujący LNG i pływający pod banderą Arabii Saudyjskiej tankowiec z ropą naftową.

Nikt nie przyznał się do uderzeń, ale anonimowy amerykański urzędnik powiedział agencji Reutera, że według wstępnych ustaleń oba statki zostały zaatakowane przez Iran.

W maszynowni katarskiego statku wybuchł pożar, co grozi eksplozją, załogę ewakuowano - dodał Reuters.

To pierwszy atak na jednostkę należącą do Kataru od rozpoczęcia pod koniec lutego amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem. W odpowiedzi na agresję Iran niemal całkowicie zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przed wojną transportowano ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy i LNG.

Iran wielokrotnie atakował statki handlowe na tym akwenie, ale nie były to jednostki należące do Kataru. Bogate w gaz państwo pełni rolę mediatora w trwającym procesie pokojowym.

17 czerwca USA i Iran podpisały wstępne porozumienie, które ma doprowadzić do trwałego pokoju. Według umowy Iran ma "dołożyć wszelkich starań", by zagwarantować przez 60 dni wolną i bezpieczną żeglugę przez Ormuz.

Już po zawarciu porozumienia irańskie władze nakazały używanie wyłącznie wyznaczonego przez nie szlaku przez Ormuz, grożąc atakami na jednostki, które się temu nie podporządkują. Pod koniec czerwca doszło do kolejnej serii przypisywanych Iranowi ataków, które spotkały się z amerykańskim odwetem.

Rzecznik MSZ Kataru Madżed Al-Ansari uznał atak na gazowiec tego państwa za niedopuszczalny i zażądał, by Iran "natychmiast wstrzymał wszelkie działania podważające bezpieczeństwo w regionie i zagrażające międzynarodowej żegludze morskiej".

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PAP |

dodane 07.07.2026 18:09

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, NEGOCJACJE, PALIWA, PAP, USA, WOJNA, WOJSKO

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