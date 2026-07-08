Watykan na forum ONZ: Woda prawem każdego, należy ją chronić  

Woda jest dobrem wspólnym. Konieczne jest, aby dostęp do niej był sprawiedliwy dla wszystkich – zarówno dziś, jak i przyszłych pokoleń – to stanowisko Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawione podczas debaty w Nowym Jorku.
Dostęp do bezpiecznej wody pitnej oraz odpowiednich warunków sanitarnych jest niezbędny do pełnego korzystania z prawa do życia – stwierdził ks. Marco Formica, reprezentując na forum ONZ Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej.
Miliardy nie mają dostępu do wody
Podkreślił, że pomimo tego faktu miliardy ludzi nadal nie mają dostępu do bezpiecznej i niezawodnej wody oraz urządzeń sanitarnych. „Ta nierówność jest nie tylko wyzwaniem rozwojowym, ale także głęboką niesprawiedliwością, która narusza godność człowieka i hamuje integralny rozwój osoby ludzkiej” – stwierdził.
Jak zaznacza Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, woda nie jest ani towarem, ani zasobem gospodarczym przeznaczonym do eksploatacji. „Jest natomiast dobrem wspólnym i wspólnym darem powierzonym całej rodzinie ludzkiej. Dlatego konieczne jest, aby była zarządzana zgodnie z zasadami sprawiedliwości, solidarności oraz powszechnego przeznaczenia dóbr – z myślą zarówno o obecnych, jak i przyszłych pokoleniach.”
Zapewnić pomoc i edukację
Dlatego Stolica Apostolska wzywa do pilnego wznowienia, a także zwiększenia wsparcia dla krajów rozwijających się, zwłaszcza tych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Chodzi o zapewnienie funduszy, transfer technologii oraz budowanie potencjału instytucjonalnego.
Chodzi nie tylko o rozwiązania techniczne. Potrzebna jest głęboka przemiana kulturowa i etyczna. W tym kontekście zasadnicze znaczenie mają programy edukacyjne i działania zwiększające świadomość społeczną, które kształtują odpowiedzialną troskę o zasoby wodne. „Należy zachęcać osoby, rodziny i całe wspólnoty do uznania wartości wody, unikania jej marnowania oraz przyjmowania zrównoważonych wzorców konsumpcji” – podkreśla Stolica Apostolska.
Obserwator dodaje, że nadchodząca konferencja ONZ poświęcona wodzie w 2026 roku stanowić będzie ważną okazję do pogłębienia tych działań.
Wojciech Rogacin/Vatican News
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).
Diecezja Rockville Centre oraz cztery zgromadzenia zakonne wniosły pozew przeciwko prokuratorowi generalnemu i komisarzowi ds. zdrowia stanu Nowy Jork, kwestionując ustawę legalizującą samobójstwo wspomagane przez lekarza. Zdaniem powodów nowe przepisy zmuszają katolickie placówki do działań sprzecznych z ich zasadami wiary i naruszają konstytucyjne gwarancje wolności religijnej oraz wolności słowa.
Luka w tegorocznym budżecie NFZ wynosi ok. 14 mld zł - poinformował we wtorek prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Dodał, że mowa o środkach, które pozwoliłyby zapłacić za świadczenia wykonane ponad wartość umowy.
Pokój jest darem Zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia – pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Przytacza historię radzieckiego oficera, który w 1983 r. uchronił świat przed wybuchem wojny jądrowej, ponieważ zignorował błędną, jak się potem okazało, sygnalizację o amerykańskim ataku. Świat, w którym decyzję podejmowałyby maszyny, byłby przerażający – pisze Papież.
49 tys. wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji.
Oszuści coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji.
W pobliżu miejscowości Opatovac.
Ziemia w Hiszpanii zadrżała trzy razy podczas transmisji finałowego meczu tegorocznego mundialu, co pokazały rozmieszczone w całym kraju sejsmografy. Powodem zjawiska były reakcje milionów kibiców - poinformowała w poniedziałek hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC).
Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki (1978, 1979), zmarł na raka w wieku 75 lat - poinformowała w poniedziałek jego rodzina.