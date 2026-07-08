Watykan na forum ONZ: Woda prawem każdego, należy ją chronić  

Woda jest dobrem wspólnym. Konieczne jest, aby dostęp do niej był sprawiedliwy dla wszystkich – zarówno dziś, jak i przyszłych pokoleń – to stanowisko Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawione podczas debaty w Nowym Jorku.

Dostęp do bezpiecznej wody pitnej oraz odpowiednich warunków sanitarnych jest niezbędny do pełnego korzystania z prawa do życia – stwierdził ks. Marco Formica, reprezentując na forum ONZ Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej.

Miliardy nie mają dostępu do wody

Podkreślił, że pomimo tego faktu miliardy ludzi nadal nie mają dostępu do bezpiecznej i niezawodnej wody oraz urządzeń sanitarnych. „Ta nierówność jest nie tylko wyzwaniem rozwojowym, ale także głęboką niesprawiedliwością, która narusza godność człowieka i hamuje integralny rozwój osoby ludzkiej” – stwierdził.

Jak zaznacza Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, woda nie jest ani towarem, ani zasobem gospodarczym przeznaczonym do eksploatacji. „Jest natomiast dobrem wspólnym i wspólnym darem powierzonym całej rodzinie ludzkiej. Dlatego konieczne jest, aby była zarządzana zgodnie z zasadami sprawiedliwości, solidarności oraz powszechnego przeznaczenia dóbr – z myślą zarówno o obecnych, jak i przyszłych pokoleniach.”

Zapewnić pomoc i edukację

Dlatego Stolica Apostolska wzywa do pilnego wznowienia, a także zwiększenia wsparcia dla krajów rozwijających się, zwłaszcza tych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Chodzi o zapewnienie funduszy, transfer technologii oraz budowanie potencjału instytucjonalnego.

Chodzi nie tylko o rozwiązania techniczne. Potrzebna jest głęboka przemiana kulturowa i etyczna. W tym kontekście zasadnicze znaczenie mają programy edukacyjne i działania zwiększające świadomość społeczną, które kształtują odpowiedzialną troskę o zasoby wodne. „Należy zachęcać osoby, rodziny i całe wspólnoty do uznania wartości wody, unikania jej marnowania oraz przyjmowania zrównoważonych wzorców konsumpcji” – podkreśla Stolica Apostolska.

Obserwator dodaje, że nadchodząca konferencja ONZ poświęcona wodzie w 2026 roku stanowić będzie ważną okazję do pogłębienia tych działań.

Wojciech Rogacin/Vatican News