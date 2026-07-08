Miliony z Fontanny di Trevi trafiają do potrzebujących  

Niemal 2 mln euro wrzucili turyści do rzymskiej Fontanny di Trevi w 2025 roku. Od 2001 r. monety wrzucane przez turystów przekazywane są diecezjalnemu oddziałowi Caritas, który przeznacza zebrane fundusze na wsparcie projektów charytatywnych. Opublikowany niedawno raport pokazuje jak tradycyjny rzut monetą może stać się gestem solidarności z najbardziej potrzebującymi.

Według sprawozdania dotyczącego lat 2022-2025, w ciągu czterech lat środki przekazane rzymskiej Caritas wzrosły z 1,44 mln euro w 2022 r., do 1,97 mln w 2023 r., a następnie ustabilizowały się na poziomie 1,86 mln w 2025. W ostatnich czterech latach ponad siedem milionów euro pomogło w walce z dawnymi i nowymi formami ubóstwa, m.in. niedożywieniem, samotnością, brakiem dostępu do opieki medycznej czy bezdomnością.

Tradycyjny rzut monetą

Osiemnastowieczna fontanna, zbudowana z inicjatywy papieża Klemensa XII, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i odwiedzanych zabytków Wiecznego Miasta. Z fontanną związany jest, sięgający prawdopodobnie XIX w., zwyczaj wrzucenia monety, mający zagwarantować powrót do Rzymu. Decyzja o przekazywaniu zbieranych w fontannie pieniędzy, podjęta w 2001 r. przez ówczesnego burmistrza Francesco Rutellego, była podtrzymywana niezależnie od politycznych przynależności rządzących we włoskiej stolicy, a ostatnie porozumienie między miastem a Wikariatem Diecezji zostało podpisane w grudniu 2023 r.

Walka z ubóstwem żywnościowym fundamentem wsparcia

Kwestia głodu i niedożywienia pozostaje od lat głównym obszarem pomocy, pochłaniając w latach 2022-2025 ok. 30 proc. zebranych w fontannie środków. Rzymska Caritas prowadzi kilka jadłodajni dla ubogich (m.in. w okolicach Koloseum, przy Stacji Termini oraz w Ostii), w których codziennie można zjeść ciepły posiłek. Średnia liczba posiłków wydanych w ostatnich latach wyniosła 317 tys. rocznie.

Ponadto diecezja rzymska koordynuje działania sześciu solidarnościowych targowisk, dzięki którym niezbędne produkty trafiają rocznie do 1700 rodzin.

Rosnące zjawisko kryzysu samotności

Ważnym wskaźnikiem społecznym czteroletniego okresu rozliczeniowego jest wzrost przeznaczanych środków (z 7 proc. w 2022 do 23 proc. w 2025) na walkę z coraz powszechniejszą dynamiką marginalizacji i kruchości relacji.

Prawdziwym sercem towarzyszenia osobom samotnym są lokalne Centra Wsparcia, których liczba wzrosła ze 185 do 247 aktywnych ośrodków, obejmujących swoją opieką ponad 12 tys. osób. Ważnym elementem towarzyszenia osobom samotnym jest walka z uzależnieniami, szczególnie z hazardem.

Działania Caritas w tym zakresie uwzględniają m.in. spotkania z uczniami podnoszące świadomość nt. uzależnień, specjalne centrum wsparcia dla uzależnionych i ich rodzin oraz konsultacje dot. prawnych i finansowych konsekwencji uzależnień.

Ponadto Caritas prowadzi wędrowną służbę nocną, w ramach której wolontariusze wspierają bezdomnych na ulicach Rzymu oraz organizuje pomoc seniorom, zarówno poprzez zorganizowaną rekreację w parafiach, jak i opiekę domową.

Pomoc medyczna

20 proc. zebranych w fontannie pieniędzy zostało przeznaczonych w 2025 r. na działania związane z zagwarantowaniem najuboższym dostępu do usług medycznych. Dzięki specjalistycznej przychodni, centrum stomatologicznemu, aptece oraz poradni dla ofiar tortur i zespołu stresu pourazowego, każdego roku 3500 ubogich może być objętych opieką sanitarną.

Oprócz tego Caritas prowadzi w Rzymie dzienny dom opieki, zapewniający bezpłatne zajęcia pacjentom z chorobą Alzheimera oraz trzy domy pomocy społecznej dla chorych na AIDS, wymagających stałej i spersonalizowanej opieki.

Kryzys mieszkaniowy

Każdego roku ok. 1600 osób znajduje dach nad głową w prowadzonych przez Caritas domach dziecka, domach opieki społecznej, hostelach, ośrodkach dla uchodźców oraz ośrodkach dla kobiet będących ofiarami przemocy. Kryzys mieszkaniowy jest jednak złożony i wymaga coraz bardziej kompleksowych działań.

W 2023, z powodu pogłębiającej się liczby eksmisji oraz niestabilności po pandemii, Caritas przeznaczyła na pomoc w zakresie mieszkalnictwa 25 procent pieniędzy zebranych w Fontannie di Trevi, zaś w latach 2024-2025 liczba ta ustabilizowała się na poziomie 13-14 proc. Dziś wsparcie, które oferuje rzymska Caritas obejmuje nie tylko prowadzone ośrodki, lecz także finansową pomoc dla potrzebujących, taką jak opłacanie rachunków i wynajmu, szczególnie w przypadku rodzin, którym grozi eksmisja.

Ubóstwo edukacyjne

Przeznaczając rocznie średnio 10 procent wyłowionych z fontanny monet na projekty edukacyjne, Caritas pomaga przezwyciężyć zjawisko międzypokoleniowego dziedziczenia ubóstwa. Ważnym elementem działań w tym zakresie są żłobki, które zapewniają opiekę dzieciom niemającym dostępu do struktur publicznych, oferując w ten sposób wejście na rynek pracy młodym matkom. Wspierając integrację obcokrajowców Caritas prowadzi także szkoły języka włoskiego oraz warsztaty i kursy zawodowe kształcące specjalistów w różnych dziedzinach.

ks. Jakub Ostrożański RCI, Vatican News PL