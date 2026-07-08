info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Miliony z Fontanny di Trevi trafiają do potrzebujących
rss newsletter facebook twitter

Miliony z Fontanny di Trevi trafiają do potrzebujących

Miliony z Fontanny di Trevi trafiają do potrzebujących  
Henryk Przondziono/Foto Gość

Niemal 2 mln euro wrzucili turyści do rzymskiej Fontanny di Trevi w 2025 roku. Od 2001 r. monety wrzucane przez turystów przekazywane są diecezjalnemu oddziałowi Caritas, który przeznacza zebrane fundusze na wsparcie projektów charytatywnych. Opublikowany niedawno raport pokazuje jak tradycyjny rzut monetą może stać się gestem solidarności z najbardziej potrzebującymi.

Według sprawozdania dotyczącego lat 2022-2025, w ciągu czterech lat środki przekazane rzymskiej Caritas wzrosły z 1,44 mln euro w 2022 r., do 1,97 mln w 2023 r., a następnie ustabilizowały się na poziomie 1,86 mln w 2025. W ostatnich czterech latach ponad siedem milionów euro pomogło w walce z dawnymi i nowymi formami ubóstwa, m.in. niedożywieniem, samotnością, brakiem dostępu do opieki medycznej czy bezdomnością.

Tradycyjny rzut monetą

Osiemnastowieczna fontanna, zbudowana z inicjatywy papieża Klemensa XII, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i odwiedzanych zabytków Wiecznego Miasta. Z fontanną związany jest, sięgający prawdopodobnie XIX w., zwyczaj wrzucenia monety, mający zagwarantować powrót do Rzymu. Decyzja o przekazywaniu zbieranych w fontannie pieniędzy, podjęta w 2001 r. przez ówczesnego burmistrza Francesco Rutellego, była podtrzymywana niezależnie od politycznych przynależności rządzących we włoskiej stolicy, a ostatnie porozumienie między miastem a Wikariatem Diecezji zostało podpisane w grudniu 2023 r.

Walka z ubóstwem żywnościowym fundamentem wsparcia

Kwestia głodu i niedożywienia pozostaje od lat głównym obszarem pomocy, pochłaniając w latach 2022-2025 ok. 30 proc. zebranych w fontannie środków. Rzymska Caritas prowadzi kilka jadłodajni dla ubogich (m.in. w okolicach Koloseum, przy Stacji Termini oraz w Ostii), w których codziennie można zjeść ciepły posiłek. Średnia liczba posiłków wydanych w ostatnich latach wyniosła 317 tys. rocznie.

Ponadto diecezja rzymska koordynuje działania sześciu solidarnościowych targowisk, dzięki którym niezbędne produkty trafiają rocznie do 1700 rodzin.

Rosnące zjawisko kryzysu samotności

Ważnym wskaźnikiem społecznym czteroletniego okresu rozliczeniowego jest wzrost przeznaczanych środków (z 7 proc. w 2022 do 23 proc. w 2025) na walkę z coraz powszechniejszą dynamiką marginalizacji i kruchości relacji.

Prawdziwym sercem towarzyszenia osobom samotnym są lokalne Centra Wsparcia, których liczba wzrosła ze 185 do 247 aktywnych ośrodków, obejmujących swoją opieką ponad 12 tys. osób. Ważnym elementem towarzyszenia osobom samotnym jest walka z uzależnieniami, szczególnie z hazardem.

Działania Caritas w tym zakresie uwzględniają m.in. spotkania z uczniami podnoszące świadomość nt. uzależnień, specjalne centrum wsparcia dla uzależnionych i ich rodzin oraz konsultacje dot. prawnych i finansowych konsekwencji uzależnień.

Ponadto Caritas prowadzi wędrowną służbę nocną, w ramach której wolontariusze wspierają bezdomnych na ulicach Rzymu oraz organizuje pomoc seniorom, zarówno poprzez zorganizowaną rekreację w parafiach, jak i opiekę domową.

Pomoc medyczna

20 proc. zebranych w fontannie pieniędzy zostało przeznaczonych w 2025 r. na działania związane z zagwarantowaniem najuboższym dostępu do usług medycznych. Dzięki specjalistycznej przychodni, centrum stomatologicznemu, aptece oraz poradni dla ofiar tortur i zespołu stresu pourazowego, każdego roku 3500 ubogich może być objętych opieką sanitarną.

Oprócz tego Caritas prowadzi w Rzymie dzienny dom opieki, zapewniający bezpłatne zajęcia pacjentom z chorobą Alzheimera oraz trzy domy pomocy społecznej dla chorych na AIDS, wymagających stałej i spersonalizowanej opieki.

Kryzys mieszkaniowy

Każdego roku ok. 1600 osób znajduje dach nad głową w prowadzonych przez Caritas domach dziecka, domach opieki społecznej, hostelach, ośrodkach dla uchodźców oraz ośrodkach dla kobiet będących ofiarami przemocy. Kryzys mieszkaniowy jest jednak złożony i wymaga coraz bardziej kompleksowych działań.

W 2023, z powodu pogłębiającej się liczby eksmisji oraz niestabilności po pandemii, Caritas przeznaczyła na pomoc w zakresie mieszkalnictwa 25 procent pieniędzy zebranych w Fontannie di Trevi, zaś w latach 2024-2025 liczba ta ustabilizowała się na poziomie 13-14 proc. Dziś wsparcie, które oferuje rzymska Caritas obejmuje nie tylko prowadzone ośrodki, lecz także finansową pomoc dla potrzebujących, taką jak opłacanie rachunków i wynajmu, szczególnie w przypadku rodzin, którym grozi eksmisja.

Ubóstwo edukacyjne

Przeznaczając rocznie średnio 10 procent wyłowionych z fontanny monet na projekty edukacyjne, Caritas pomaga przezwyciężyć zjawisko międzypokoleniowego dziedziczenia ubóstwa. Ważnym elementem działań w tym zakresie są żłobki, które zapewniają opiekę dzieciom niemającym dostępu do struktur publicznych, oferując w ten sposób wejście na rynek pracy młodym matkom. Wspierając integrację obcokrajowców Caritas prowadzi także szkoły języka włoskiego oraz warsztaty i kursy zawodowe kształcące specjalistów w różnych dziedzinach.

ks. Jakub Ostrożański RCI, Vatican News PL

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 08.07.2026 14:31
DO POBRANIA

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Katarzyna Solecka

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Piotr Drzyzga

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Albo chociaż na Jarmark św. Bartłomieja.

Król szosy?

ks. Leszek Smoliński

Król szosy?

Istnieje pewne niezwykłe zjawisko. Wystarczy zamknąć drzwi samochodu, przekręcić kluczyk i człowiek przechodzi zadziwiającą metamorfozę.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Katolicy pozywają stan Nowy Jork za ustawę o wspomaganym samobójstwie

Katolicy pozywają stan Nowy Jork za ustawę o wspomaganym samobójstwie

Diecezja Rockville Centre oraz cztery zgromadzenia zakonne wniosły pozew przeciwko prokuratorowi generalnemu i komisarzowi ds. zdrowia stanu Nowy Jork, kwestionując ustawę legalizującą samobójstwo wspomagane przez lekarza. Zdaniem powodów nowe przepisy zmuszają katolickie placówki do działań sprzecznych z ich zasadami wiary i naruszają konstytucyjne gwarancje wolności religijnej oraz wolności słowa.

Prezes NFZ: luka w tegorocznym budżecie wynosi 14 mld zł

Prezes NFZ: luka w tegorocznym budżecie wynosi 14 mld zł

Luka w tegorocznym budżecie NFZ wynosi ok. 14 mld zł - poinformował we wtorek prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Dodał, że mowa o środkach, które pozwoliłyby zapłacić za świadczenia wykonane ponad wartość umowy.

Papież: Pokój jest darem Boga, ale potrzebuje ludzi sumienia

Papież: Pokój jest darem Boga, ale potrzebuje ludzi sumienia

Pokój jest darem Zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia – pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Przytacza historię radzieckiego oficera, który w 1983 r. uchronił świat przed wybuchem wojny jądrowej, ponieważ zignorował błędną, jak się potem okazało, sygnalizację o amerykańskim ataku. Świat, w którym decyzję podejmowałyby maszyny, byłby przerażający – pisze Papież.

W szkole

"DGP": tysiące wakatów w szkołach

49 tys. wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji.

"Rz": AI ułatwia wyłudzenia ubezpieczeniowe

"Rz": AI ułatwia wyłudzenia ubezpieczeniowe

Oszuści coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji.

ONZ: MFW zatwierdził kolejną transzę pomocy dla Ukrainy

ONZ: MFW zatwierdził kolejną transzę pomocy dla Ukrainy

Chodzi o blisko 700 mln dolarów

USA/Media: szef FBI jesienią planuje udać się do Rosji

USA/Media: szef FBI jesienią planuje udać się do Rosji

Nie jest znany program wizyty.

Zakończyła się kolejna noc ataków na Iran

Zakończyła się kolejna noc ataków na Iran

Uderzenia prowadzono przez pięć godzin.

Chorwacja: Spadek poziomu wody w Dunaju odsłonił statek, który zatonął 90 lat temu

Chorwacja: Spadek poziomu wody w Dunaju odsłonił statek, który zatonął 90 lat temu

W pobliżu miejscowości Opatovac.

Sejsmografy wskazały, że ziemia w Hiszpanii zadrżała trzykrotnie podczas finału mundialu

Sejsmografy wskazały, że ziemia w Hiszpanii zadrżała trzykrotnie podczas finału mundialu

Ziemia w Hiszpanii zadrżała trzy razy podczas transmisji finałowego meczu tegorocznego mundialu, co pokazały rozmieszczone w całym kraju sejsmografy. Powodem zjawiska były reakcje milionów kibiców - poinformowała w poniedziałek hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC).

Zmarł słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan

Zmarł słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan

Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki (1978, 1979), zmarł na raka w wieku 75 lat - poinformowała w poniedziałek jego rodzina.

Andy Burnham nowym premierem Wielkiej Brytanii, Keir Starmer żegna się z Downing Street

Andy Burnham nowym premierem Wielkiej Brytanii, Keir Starmer żegna się z Downing Street

Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham otrzymał zgodę na utworzenie rządu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Wtorek
dzień
19°C Wtorek
wieczór
17°C Środa
noc
15°C Środa
rano
wiecej »
 