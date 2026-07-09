Estonia: Rządowe ultimatum dla Kościoła prawosławnego

Resort spraw wewnętrznych Estonii dał Estońskiemu Chrześcijańskiemu Kościołowi Prawosławnemu czas do końca roku na wyznaczenie nowego metropolity i zerwanie więzi z Moskwą oraz patriarchą Cyrylem - poinformował w środę portal "Verkkouutiset". W przeciwnym razie Tallin grozi delegalizacją wspólnoty.

Decyzja estońskiego rządu jest reakcją na postanowienie Sądu Najwyższego tego kraju, który na początku czerwca, orzekając w pełnym 17-osobowym składzie, odrzucił skargę prezydenta Alara Karisa na ustawę oddzielającą Estoński Kościół Prawosławny od wpływów Moskwy. Wcześniej estoński parlament uznał patriarchat moskiewski za "instytucję wspierającą wojnę".

Według kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o kościołach i zgromadzeniach, która ostatecznie weszła w życie pod koniec ub. miesiąca, organizacje religijne i związki wyznaniowe, które działają w Estonii, "nie mogą być wykorzystywane do podżegania do nienawiści lub przemocy".

W ocenie estońskiej służby bezpieczeństwa wewnętrznego i kontrwywiadu działaniami Estońskiego Kościoła Prawosławnego (choć przedstawiającego się jako instytucja niezależna) faktycznie kieruje rosyjska cerkiew, która z kolei współpracuje z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa.

W zamieszkałej przez 1,36 mln osób Estonii, większość społeczeństwa deklaruje, że nie wyznaje żadnej religii i nie należy do żadnego kościoła, czy wspólnoty wyznaniowej. Ponieważ mniejszość rosyjska stanowi ponad jedną piątą społeczeństwa, prawosławie jest główną religią w kraju.