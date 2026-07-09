Boom na produkcje biblijne: BBC kręci serial o Jezusie  

„Christian Post”, pisząc o zapowiedzi nowego serialu BBC o Jezusie, wskazywał ją jako kolejny przykład rosnącej fali programów inspirowanych Biblią, napędzanej popularnością „The Chosen”. W podobnym tonie wypowiada się Associated Press, ujmując ten trend jeszcze szerzej: nie tylko jako powrót historii biblijnych, ale jako odrodzenie kina i seriali w Hollywood opartych na wierze. AP podkreśla, że coraz więcej produkcji porusza dziś tematy religii, wiary i duchowości.

BBC zleciło stworzenie czteroczęściowego serialu o życiu Jezusa Chrystusa, zawierającego nowe badania historyczne, odkrycia archeologiczne i opinie ekspertów. Serial pokaże ziemię, którą zamieszkiwał, oraz siły polityczne, społeczne, religijne i kulturowe, które ukształtowały jego życie. BBC zapowiada udział ekspertów i przedstawicieli różnych tradycji religijnych. W serialu mają pojawić się: chrześcijańscy myśliciele i badacze, a także żydowscy i muzułmańscy liderzy religijni. Ma to pokazać znaczenie Jezusa nie tylko dla chrześcijan, lecz także dla szerszej historii religii i kultury.

Wyraźny wzrost zainteresowania rynku filmowego i streamingowego treściami chrześcijańskimi najsilniej widać w USA, ale dzięki platformom streamingowym trend ma zasięg globalny. W Wielkiej Brytanii widać raczej ostrożne sygnały: BBC zamawia duży serial o Jezusie, rosną dane o sprzedaży Biblii, ale klasyczna telewizja publiczna nadal emituje znacznie mniej programów religijnych niż dekadę temu.

Daisy Scalchi, szefowa działu religii i etyki w BBC TV, mówi że serial ma być dowodem zaangażowania BBC w programy religijne, które „pogłębiają nasze rozumienie siebie nawzajem i świata wokół nas”. Tutaj jednak pada pytanie o faktyczną obecność religijnych i etycznych treści w BBC. Według Ofcom, czyli głównego analityka brytyjskiego rynku mediów, religijne programy w prime time wzrosły w 2025 roku z 20 do 24 godzin, ale nadal są daleko poniżej poziomu z 2011 roku, kiedy było ich 67 godzin. BBC wyprodukowało serial „The Story of Jesus” w 2011 roku, a „Syn Boży” dekadę wcześniej.

Za punkt zwrotny najczęściej uznaje się „The Chosen” — wielosezonowy serial o życiu Jezusa, który zaczął się jako projekt finansowany oddolnie, a stał się globalnym fenomenem. Serial obejrzało ponad 280 milionów widzów w 175 krajach, a piąty sezon miał być najbardziej globalną odsłoną tej produkcji (za: Deseret News). „The Chosen” pokazał dużym platformom i studiom, że publiczność religijna nie jest niszą bez znaczenia. Sukces serialu miał otworzyć drzwi innym projektom biblijnym i religijnym, m.in. „House of David”, który przyciągnął ponad 44 miliony widzów na całym świecie, co pokazuje, że produkcja biblijna może działać nie tylko w obiegu kościelnym, ale też w dużym streamingu.

Animowany film o Jezusie, luźno inspirowany tekstem Brytyjczyka, Charlesa Dickensa „The Life of Our Lord”, był jednym z dużych przykładów biblijnej animacji rodzinnej. Kolejna, animowana produkcja biblijna Angel Studios to historia Dawida. Po „Pasji” do historii Jezusa wraca również Mel Gibson. Film „The Resurrection of the Christ” będzie dwuczęściowy: premierę pierwszej zapowiedziano na 6 maja 2027 roku, w tym samym roku swój serial pokaże również BBC.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola)