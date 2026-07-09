Arcybiskup Samuel Kleda z Duali w Kamerunie potępił aresztowania, zatrzymania i uwięzienie wielu obywateli tego kraju. W liście pasterskim apeluje również o poprawę warunków panujących w więzieniach – informuje agencja „Fides”.
„Sposób, w jaki traktujemy więźniów, jest miarą naszej relacji z Bogiem. Ignorowanie ich cierpienia oznacza ignorowanie Chrystusa. Zaangażowanie się w łagodzenie ich cierpień i przywracanie sprawiedliwości oznacza służbę Chrystusowi” – napisał hierarcha.
Arcybiskup nawiązał do nauczania Jezusa z Ewangelii według św. Mateusza: „Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie”. Wyjaśnił, że jego intencją jest wyrażenie „aktu prawdy i miłosierdzia duszpasterskiego, zrodzonego nie z ducha kontrowersji, ale z poczucia obowiązku i pilnej troski”.
Systemowa niesprawiedliwość
Jak stwierdził, jego celem jest „potępienie systemowej niesprawiedliwości związanej z aresztowaniami, zatrzymaniami i uwięzieniem wielu obywateli Kamerunu”.
Arcybiskup podkreślił, że jego przesłanie ma na celu „ujawnienie niedopuszczalnej praktyki porwań i przetrzymywania więźniów w izolacji, poniżających i nieludzkich warunków panujących na posterunkach policji i żandarmerii, rzeczywistości systemu więziennego, korupcji nękającej cały system sądowniczy oraz częstych naruszeń procedury karnej”.
Hierarcha zwrócił również uwagę na trudną sytuację osób zaginionych, mówiąc: „Ludzie są aresztowani i porywani, często bez nakazu, przez funkcjonariuszy w mundurach lub po cywilnemu. Po prostu znikają, a następnie są przetrzymywani w tajnych miejscach. Ich telefony są wyłączane, a wszelkie ślady ich pobytu są usuwane”. Powiedział, że ich „przerażone rodziny chodzą od jednego posterunku policji do drugiego, od sądu do koszar, napotykając jedynie zaprzeczenia, obojętność, a nawet groźby”.
„Rażące naruszenie prawa”
„Ta praktyka tajnego przetrzymywania w nieznanych, a czasem nieoficjalnych miejscach – podkreślił – stanowi rażące naruszenie prawa”. Arcybiskup Samuel Kleda potępił również warunki panujące w oficjalnych więzieniach w tym kraju, wskazując, że dostęp do opieki medycznej jest „nieco więcej niż iluzją”. Dodał, że więzienne przychodnie są słabo wyposażone, a personel medyczny przeciążony.
Choroby zakaźne, takie jak gruźlica, świerzb i dur brzuszny, rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany – ubolewał, zauważając: „Więźniowie żyjący z HIV lub cukrzycą doświadczają gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia z powodu braku leczenia”. Stwierdził, że żywność uboga zarówno w witaminy, jak i kalorie jest niewystarczająca, by utrzymać przy życiu osadzonych, których stan zdrowia jest już osłabiony. Ich przetrwanie często zależy od wsparcia krewnych lub więziennego czarnego rynku.
Troska o kobiety i nieletnich
Arcybiskup Kleda wyraził również głęboką troskę o kobiety i nieletnich. Ubolewał, że kobiety przebywające w areszcie „nie mają dostępu do podstawowych środków higieny intymnej” oraz że „niektóre z nich są więzione wraz ze swoimi niemowlętami, których przyszłość jest zagrożona, ponieważ dorastają za kratkami w warunkach niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi”.
„Nieletni, którzy powinni być odseparowani od dorosłych i mieć zapewnione odpowiednie wsparcie edukacyjne” – dodał. Wskazał również, że „są oni często pozostawieni sami sobie, narażeni na prawo silniejszego oraz na różne formy nadużyć i wyzysku”. Arcybiskup argumentował, że nadużycia te są możliwe z powodu „korupcji i wypaczenia sprawiedliwości”.
Obwiniając powszechne nadużywanie aresztu tymczasowego, zauważył: „To, co powinno być środkiem wyjątkowym, stało się normą, często trwającą latami i skutecznie zamieniającą osoby uznane za niewinne w skazanych więźniów”.
Apel o poszanowanie godności
Na koniec arcybiskup Kleda powtórzył, że pozbawienie wolności powinno służyć zarówno „ochronie społeczeństwa, jak i zapewnieniu skazanym środowiska, w którym – przy pełnym poszanowaniu ich godności – mogą oni zastanowić się nad swoim postępowaniem, okazać skruchę i nabyć umiejętności niezbędne do pomyślnej reintegracji społecznej po zwolnieniu”. Zaapelował o traktowanie więźniów z szacunkiem i godnością.
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