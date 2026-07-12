Zakony w Wenezueli niosą pomoc poszkodowanym w kataklizmie

W Wenezueli po trzęsieniach ziemi na pomoc poszkodowanym ruszyły zgromadzenia zakonne i Caritas Wenezuela, przekształcając parafie, szkoły, ośrodki duszpasterskie i klasztory w schroniska dla osób, które straciły swoje domy. Zapewniają pożywienie, nocleg i wsparcie emocjonalne tysiącom ludzi, którzy w kilka chwil stracili wszystko.

Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi z 24 czerwca wzrosła do 3 889, a liczba rannych wynosi 16 740. Przesiedlonych jest ponad 17 tys. osób. Jak informuje ONZ, 1,3 mln osób będzie potrzebowało niezbędnej pomocy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Wielu ocalałych przebywających w prowizorycznych schroniskach narażonych jest na możliwe ogniska chorób. Jak podaje portal Global Sisters Report, każda wenezuelska parafia i każda szkoła katolicka, które nie ucierpiały w wyniku trzęsień ziemi, otworzyły swoje drzwi, sale lekcyjne i pomieszczenia parafialne dla rodzin, które straciły swoje domy. Rozłożono materace, przyjęto wysiedlone rodziny, a placówki te stały się punktami zbiórki, w których przyjmowana, sortowana i rozdzielana jest pomoc humanitarna.

Siostry wspierają na różne sposoby

W parafii św. Judy Tadeusza w dzielnicy La Florida w Caracas Siostry Matki Bożej Pocieszenia posługują w ośrodku przyjmującym i rozdzielającym dary. Podobnie jest w przypadku zgromadzeń, takich jak Siostry Karmelitanki Matki Candelarii i Małe Siostry Ubogich, które przyjęły setki dzieci pozostawionych bez rodzin. Opiekują się nimi, ponieważ są one szczególnie narażone na działania grup przestępczych próbujących wykorzystać chaos i cierpienie.

Wiele sióstr, braci i księży zapewnia wsparcie psychologiczne, emocjonalne i duchowe osobom dotkniętym trzęsieniami ziemi. Realizują swoją misję duszpasterską, pomagając ludziom radzić sobie z traumą i odnaleźć sens pośród cierpienia. Udali się również na miejsca katastrofy, aby modlić się o wieczny odpoczynek dla zmarłych, za tych, którzy wciąż są zaginieni, oraz za tych, których odnaleziono żywych.

Zakony z charyzmatem opieki zdrowotnej

W pomoc zaangażowane są także wspólnoty zakonne, których charyzmatem jest opieka zdrowotna. Z powodu zniszczenia szpitala San José Małe Siostry Ubogich, które tam posługiwały, przeniosły swoją działalność na pobliski plac. Zakonnice i zakonnicy pomagają również w koordynowaniu działań pomocowych, tak aby dary trafiały bezpośrednio do Caritas Wenezuela. Zebrali środki medyczne, artykuły higieniczne, odzież dla dorosłych i dzieci, żywność o długim terminie przydatności, pieluchy oraz leki.

Jednym z przykładów jest szkoła „Nuestra Señora del Valle”, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Pocieszenia. Wraz z uczniami i młodzieżą siostry odbierają, sortują i pakują dary, a następnie dostarczają je do ośrodka Caritas przy parafii św. Franciszka Ksawerego w Porlamar na wyspie Margarita.

„Pod koniec każdego dnia gromadziliśmy się w kaplicy, aby dziękować i modlić się za wszystkich naszych braci i siostry. Podczas tych chwil modlitwy zapadała cisza. Towarzyszyły nam mieszane uczucia: smutek z powodu tych, których już nie ma wśród nas, tych, którzy wciąż są zaginieni, oraz tych, którzy stracili wszystko, ale także radość za każdym razem, gdy odnajdywano kogoś żywego” – opisuje s. Maura Aranguren.

Katastrofa wywołała falę solidarności

Zdaniem zakonnicy kryzysowa sytuacja pokazała brak organizacji, niewystarczające przygotowanie na katastrofę tej skali oraz wieloletni niedobór inwestycji w utrzymanie infrastruktury publicznej. Jednocześnie uwidoczniła współczucie i solidarność tak wielu Wenezuelczyków. Siostra podkreśliła również hojność wolontariuszy, ratowników oraz kobiet i mężczyzn, którzy przybyli z Meksyku, Ekwadoru, Salwadoru, Izraela, Holandii, Hiszpanii, Brazylii, Turcji, Kolumbii, Niemiec, Indii, Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)