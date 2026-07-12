Leon XIV: Bóg widzi w nas dobro, którego sami nie dostrzegamy  

Bóg zna ludzkie serce lepiej niż my sami i nie przestaje w nas wierzyć – mówił Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo. Papież przypomniał, że moc Bożej miłości potrafi przemienić nawet „skałę” w żyzną ziemię.
Bóg nie przestaje siać, ponieważ wie, że moc Jego miłości jest silniejsza od naszej słabości. W Jego rękach skała może się zmienić i stać się urodzajną ziemią – powiedział Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
Bóg skałę zamienia w glebę urodzajną
W okresie letniego wypoczynku Papież w niedzielę modlił się z wiernymi w Castel Gandolfo. Przed modlitwą Anioł Pański odniósł się w rozważaniu do ewangelicznej przypowieści o siewcy, kiedy ziarna padają na ziemię żyzną, ale także na udeptaną, na drogę czy na skałę.
W odniesieniu do codziennego życia, siew na skałę nie jest rzeczą rozsądną – wskazał Papież, cytując św. Jana Chryzostoma. Jednak w odniesieniu do dusz, zasługuje na wielką pochwałę, ponieważ w rękach Boga „skała może się zmienić i stać się urodzajną ziemią.”
Bóg nie przestaje w nas wierzyć
„Dlatego Ojciec nie przestaje siać, ponieważ wie, że moc Jego miłości jest silniejsza od naszej słabości” – mówił Ojciec Święty, wskazując, że czasami każdy jest ziemią urodzajną, a czasami udeptaną, twardą, skalistą.
Papież wskazał, że hojność Boga wobec nas nie jest naiwna, lecz mądra, i potrafi dostrzec w nas możliwość dobra, z którego czasem nawet my sami nie zdajemy sobie sprawy. „Dlatego Pan, który dobrze zna glebę naszego serca – lepiej niż my sami ją znamy – nie przestaje wierzyć w nas, w to, kim jesteśmy i kim możemy się stawać dzień po dniu, jeśli z wiarą Jemu się powierzamy” – podkreślił Leon XIV.
W wakacje kontemplować Słowo Boże
A z tej pokory i ufności, z jakimi ziarno jest przyjmowane rozprzestrzeniają się owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. „Jakże bardzo nasz świat potrzebuje tych owoców: potrzebuje, aby został nimi napełniony i przemieniony!” – podkreślił Ojciec Święty.
Zachęcił, by w czasie wakacji znaleźć zatem miejsce na słuchanie, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, a także na chwile ciszy i modlitwy. Po to, by powrócić później do codziennych obowiązków odnowionymi na ciele i duchu, gotowi głosić Dobrą Nowinę Ewangelii.
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