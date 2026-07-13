Ponad 50 tysięcy pielgrzymów w Fatimie

Wśród obcokrajowców przeważają Polacy.
Ponad 50 tys. pielgrzymów, w tym około tysiąca pątników z Polski, dotarło na rozpoczęte w niedzielę wieczorem uroczystości modlitewne w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. Nawiązują one do objawienia maryjnego z 13 lipca 1917 r.
Przewodzący uroczystościom ordynariusz diecezji Portalegre-Castelo Branco, biskup Pedro Fernandes przypomniał wiernym, że przed 109 laty Matka Boża przekazała trójce dzieci miejscowych rolników orędzie wzywające do nawrócenia i modlitwy różańcowej.
Biskup wezwał wiernych do zwalczania powszechnej we współczesnym świecie "kultury władzy, posiadania i rozkoszy".
Jak dowiedziała się PAP w rektoracie sanktuarium fatimskiego, wśród pielgrzymów z Polski, którzy w niedzielę dotarli do tego miejsca kultu maryjnego na uroczystości modlitewne, jest biskup pomocniczy gliwicki Andrzej Iwanecki.
Według Ricarda Oliveiry, współorganizatora pieszych pielgrzymek z Lizbony do Fatimy, w ostatnich miesiącach dało się zauważyć duży napływ pątników z Polski do portugalskiego sanktuarium.
- Docierający tam Polacy są widoczni nie tylko jako uczestnicy pielgrzymek autokarowych. Coraz częściej przybywają tam pieszo w małych grupach lub indywidualnie - powiedział PAP Oliveira.
Dodał, że liczną obecność Polaków można tłumaczyć dużą religijnością pielgrzymów z Polski oraz przywiązaniem do tej miejscowości św. Jana Pawła II, który popularyzował to miejsce i do końca życia był blisko związany z Fatimą oraz przesłaniem fatimskim.
Św. Jan Paweł II był najczęściej odwiedzającym Fatimę papieżem. Docierał tam trzykrotnie: w 1982 r., 1991 r., a także w 2000 r.
Trwające sześć miesięcy objawienia maryjne z 1917 r. ożywiły życie religijne w Portugalii, a z czasem zaczęły oddziaływać na religijność w innych krajach świata. W objawieniach tych brało udział troje małych pasterzy: rodzeństwo Franciszek i Hiacynta Marto, a także ich kuzynka Łucja dos Santos. Franciszek i Hiacynta zostali kanonizowani w 2017 r. przez papieża Franciszka.
Z Lizbony Marcin Zatyka
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