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Pierwszy katolik na czele brytyjskiego rządu?

Pierwszy katolik na czele brytyjskiego rządu?  
Roman Koszowski /Foto Gość Londyn.

Wychował się w katolickiej rodzinie, był ministrantem i przekonuje, że katolicka nauka społeczna jest fundamentem jego polityki. Andy Burnham dystansuje się jednak od części nauczania Kościoła. Kim jest polityk, który może zostać pierwszym premierem Wielkiej Brytanii otwarcie deklarującym katolicką tożsamość?

Andy Burnham ma zostać pierwszym szefem brytyjskiego rządu, który obejmie urząd, otwarcie deklarując się jako katolik. Abp Westminsteru Richard Moth ocenia, że wiara może kształtować sumienie i sposób rządzenia przyszłego premiera. Katoliccy komentatorzy wskazują jednak na jego dystans wobec nauczania Kościoła - informuje Vatican News.

Katolickie korzenie

Burnham wychował się w katolickiej rodzinie, chodził do katolickiej szkoły i był ministrantem. W 2009 r. mówił, że poza rodziną najważniejsze są dla niego Everton, Partia Pracy i Kościół katolicki – „w tej kolejności". Dodawał, że „wszystko sprowadza się do tożsamości kulturowej". Sześć lat później przyznał: „Wychowałem się jako katolik, ale obecnie nie jestem szczególnie religijny".

Jak przypomina „The Spectator", Burnham uczestniczy we Mszy jedynie okazjonalnie. Sam podkreślał jednak, że „katolicka nauka społeczna stanowi fundament" jego polityki.

Wiara a rządzenie

Abp Richard Moth powiedział w BBC, że katolicka tożsamość przyszłego premiera „z pewnością ma znaczenie". „Jako katolik i chrześcijanin myśli się z tej perspektywy [wiary], jeśli można tak powiedzieć. To kształtuje sumienie i sposób myślenia o różnych sprawach" – zaznaczył. Hierarcha wyraził nadzieję, że katolickie rozumienie wartości osoby ludzkiej przełoży się na troskę polityka o rodziny i bezdomnych.

Katoliccy publicyści wskazują jednak, że Burnham popiera liberalne przepisy aborcyjne i małżeństwa osób tej samej płci. Nie sprzeciwia się też co do zasady legalizacji wspomaganego samobójstwa osób terminalnie chorych, zastrzegając, że najpierw należy zapewnić opiekę paliatywną i hospicyjną.

„The Catholic Herald" pyta więc, na czym dokładnie polega jego „kulturowy katolicyzm" i czy znajduje on wyraz w praktykach religijnych. Burnham krytykował Kościół za podejście do seksualności, mówił, że za pontyfikatu Benedykta XVI coraz bardziej oddalał się od katolicyzmu. Z uznaniem wypowiadał się natomiast o Franciszku, którego spotkał w Watykanie w 2023 r.

Katolik a urząd premiera

Burnham nie byłby pierwszym brytyjskim premierem związanym z katolicyzmem, lecz pierwszym, który obejmuje urząd, publicznie identyfikując się jako katolik. Tony Blair przeszedł na katolicyzm dopiero po odejściu z Downing Street, a Boris Johnson, choć ochrzczony jako katolik, rozpoczynał urzędowanie jako anglikanin. 

Rozróżnienie to ma również znaczenie ustrojowe. Roman Catholic Relief Act z 1829 r. zabrania katolikowi doradzania monarsze w sprawie nominacji w Kościele Anglii. Nie blokuje to objęcia urzędu premiera – zadanie może zostać przekazane innemu ministrowi. 

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VATICANNEWS.VA |

dodane 13.07.2026 09:05

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