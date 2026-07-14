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Bractwo św. Piusa X odwołuje się od ekskomuniki

Bractwo św. Piusa X odwołuje się od ekskomuniki  
unsplash Zdaniem bractwa wszczęcie tej procedury złożenia rekursu zawiesza wykonania watykańskiego dekretu w sprawie stwierdzenia ekskomuniki i schizmy.

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X zaskarżyło watykański dekret stwierdzający schizmę i ekskomunikę po nielegalnych święceniach biskupich. Jeśli Dykasteria Nauki Wiary odrzuci rekurs, sprawa może ostatecznie trafić do papieża.

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X wniosło rekurs, czyli złożyło apelację od stwierdzenia schizmy i ekskomuniki, w jaką poprzez fakt wyświęcenia czterech biskupów wbrew woli papieża popadli biskupi udzielający i przyjmujący święcenia. Zdaniem bractwa wszczęcie tej procedury zawiesza wykonania watykańskiego dekretu w tej sprawie.

„Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X informuje, że w odpowiedzi na dekret opublikowany 2 lipca 2026 r. przez Dykasterię Nauki Wiary, wniosło 11 lipca wstępny rekurs do tej samej Dykasterii, zgodnie z kanonami 1734 i następnymi Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ten krok, będący warunkiem wstępnym ewentualnego wniesienia rekursu hierarchicznego, skutkuje zawieszeniem wykonania dekretu, zgodnie z kanonem 1353 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Poprzez tę apelację Bractwo zamierza skorzystać z prawa, jakie Kościół przyznaje każdej osobie, która uważa się za pokrzywdzoną aktem administracyjnym, do żądania jego sprostowania, w duchu szacunku dla władzy kościelnej i wiernego przylgnięcia do sprawiedliwości, prawdy i dobra Kościoła. Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X przekazuje tę prośbę kompetentnym władzom i powierza ten proces modlitwom wszystkich wiernych” – czytamy w opublikowanym dziś komunikacie.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, gdyby Dykasteria Nauki Wiary odrzuciła tę apelację, Bractwo może wnieść rekurs hierarchiczny. Wnosi się go do przełożonego hierarchicznego tego organu, który wydał zaskarżony akt – w tym przypadku do papieża.

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KAI |

dodane 14.07.2026 15:11

TAGI| BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X, EKSKOMUNIKA, LEFEBRYŚCI, REKURS, SCHIZMA, STOLICA APOSTOLSKA

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