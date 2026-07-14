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Nie uczestniczcie w Mszach św. u lefebrystów

Katedra elbląska  
Agata Bruchwald / Foto Gość Katedra elbląska
Msza św. pod przewodnictwem bp Romualda Kamińskiego.

Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński zaapelował do diecezjan, by nie uczestniczyli w Mszach św. i nie spowiadali się u księży Bractwa Św. Piusa X. Wiernych związanych dotychczas z lefebrystami zaprosił do korzystania z sakramentów sprawowanych przez księży "trwających w łączności z Kościołem".

Komunikat został wydany w związku z ogłoszoną 2 lipca ekskomuniką, którą Watykan obłożył sześciu biskupów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Ekskomunika była reakcją na święcenia biskupie, które odbyły się 1 lipca br. bez zgody papieża Leona XIV w szwajcarskiej miejscowości Econe.

W dekrecie wydanym 2 lipca prefekt Dykasterii Nauki Wiary Victor Manuel Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki.

W komunikacie opublikowanym we wtorek bp Kamiński zaznaczył, że na terenie diecezji warszawsko-praskiej w minionych latach kilka tysięcy osób uczestniczyło zarówno w liturgii sprawowanej przez duchownych Bractwa, jak i w różnych dziełach przez nich prowadzonych.

"W związku z ogłoszoną przez Stolicę Apostolską karą ekskomuniki usilnie proszę wszystkich wiernych, aby powstrzymali się od uczestniczenia w Eucharystii sprawowanej przez kapłanów Bractwa oraz prób spowiadania się u kapłanów Bractwa. Spowiedź taka jest nieważna, ponieważ kapłani Bractwa nie mają kanonicznej jurysdykcji odpuszczenia grzechów" - wyjaśnił hierarcha.

Zwrócił się z prośbą do wszystkich księży w diecezji, mających jurysdykcję do spowiadania o "wielkoduszne i cierpliwe słuchanie spowiedzi wiernych związanych ze środowiskiem tradycji uznając ich szczerą wolę pobożnego i uczciwego życia w Kościele katolickim". Przypomniał, że w diecezji warszawsko-praskiej jest możliwość uczestniczenia w klasycznym rycie rzymskim w pełnej łączności z Kościołem.

Zaapelował również do narzeczonych o powstrzymanie się od prób zawierania sakramentu małżeństwa wobec kapłanów Bractwa. "Takie związki w istocie byłyby nieważne, a pary w nich żyjące ryzykowałyby wspólne życie bez ważnego węzła sakramentalnego" - wyjaśnił.

"Wszystkich wiernych związanych dotychczas z Bractwem zapraszam na Msze Święte i korzystanie z pozostałych sakramentów sprawowanych przez kapłanów trwających w pełnej łączności z Kościołem katolickim. Informuję także, iż za sprawą ogłoszonej przez papieża Leona XIV ekskomuniki wierni nie powinni w żaden sposób wspierać działalności grup oraz uczestniczyć w prowadzonych przez Bractwo formach duszpasterstwa" - dodał.

Bp Kamiński zwrócił się do wszystkich diecezjan o modlitwę o jedność chrześcijan i dołączenie tej intencji w Mszach św. sprawowanych w parafiach oraz modlitwach prywatnych.

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X powstało w Kościele katolickim w 1970 roku z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebvre'a (1905-1991). Przywiązani do kościelnej tradycji lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych.

Do pierwszego kryzysu w relacjach z Watykanem doszło w 1988 roku za pontyfikatu Jana Pawła II, gdy odbyły się pierwsze święcenia biskupie u lefebrystów. Polski papież ogłosił wtedy, że abp Lefebvre i czterej wyświęceni biskupi ściągnęli na siebie ekskomunikę.

1 lipca br. w szwajcarskiej miejscowości Econe biskup Alfonso de Galarreta w asyście biskupa Bernarda Fellaya po raz drugi wyświęcił bez zgody Watykanu czterech biskupów. Święcenia otrzymali Pascal Schreiber ze Szwajcarii, Michael Goldade z USA oraz dwaj Francuzi: Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier.

W odpowiedzi prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez opublikował 2 lipca dekret, w którym nazwał święcenia "aktem o charakterze schizmatycznym". W dokumencie oświadczył, że zarówno wspomniany biskup Alfonso de Galarreta, jak i Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier popadli ipso facto w ekskomunikę latae sententiae. Oznacza to karę kościelną, która następuje automatycznie, w rezultacie samego faktu popełnienia czynu.

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PAP |

dodane 14.07.2026 15:34

TAGI| EPISKOPAT, KOŚCIÓŁ, PAP

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