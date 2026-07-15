USA znowu atakuje, Iran zamyka cieśninę Ormuz  

Amerykańskie siły rozpoczęły we wtorek kolejną serię uderzeń na Iran i przygotowują się do wznowienia blokady irańskich portów - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Siły rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran o godz. 15.00 czasu wschodniego USA (21 w Polsce). Ich celem jest "osłabianie irańskich zdolności do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz" - napisał w komunikacie CENTCOM, któremu podlegają siły na Bliskim Wschodzie. CENTCOM nie sprecyzował, co było celem ataków.

Zaznaczono, że jednocześnie siły amerykańskie przygotowują się do wznowienia blokady morskiej wobec irańskich portów i obszarów przybrzeżnych. Przypomniano, że blokada zacznie obowiązywać o godz. 16.00 czasu wschodniego USA (22 w Polsce).

Wznowienie blokady zapowiedział w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że jest to reakcja na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Wcześniej o nowych, wtorkowych atakach informowały m.in. agencja Reutera i stacja ABC News. Amerykański urzędnik powiedział, że celem uderzeń jest wyeliminowanie "pojawiających się zagrożeń".

Nocą z poniedziałku na wtorek siły amerykańskie przeprowadziły trzecią z rzędu serię ataków na cele w Iranie. Prezydent USA w wywiadzie radiowym zapowiedział, że "uderzy mocno" i w poniedziałek i w kolejne dni. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił w środę w telewizji państwowej, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich „aktów agresji” i zagroził zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych.

„Operacje odwetowe bojowników będą kontynuowane, a cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do czasu, aż Stany Zjednoczone zakończą swoje akty agresji” – oświadczył Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

„Wróg (...) powinien również spodziewać się zamknięcia innych szlaków eksportu ropy naftowej i gazu, które służą interesom Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników” [a]„Eksport ropy naftowej i gazu z regionu będzie dostępny albo dla wszystkich, albo dla nikogo” – dodano w oświadczeniu.