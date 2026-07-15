Holandia i Niemcy zwrócą Ghanie 2 tys. artefaktów  

Ghana ma otrzymać około 2 tys. zrabowanych artefaktów w ramach jednego z największych dotychczas programów zwrotu dóbr kultury do tego kraju.
Decyzję ogłoszono podczas czerwcowej konferencji Next Steps Conference on Reparatory Justice and Restitution w Akrze. Ambasadorowie Holandii i Niemiec przekazali prezydentowi Johnowi Dramaniemu Mahamie katalog obiektów przeznaczonych do zwrotu.
Przez dziesięciolecia tysiące ghańskich zabytków znajdowały się w europejskich muzeach i prywatnych kolekcjach. Ambasador Niemiec w Ghanie Frederik Landshöft podkreślił, że ich repatriacja jest wyrazem gotowości Niemiec do rozliczenia się z kolonialną przeszłością i pogłębiania współpracy z Ghaną.
Z kolei ambasador Holandii Jeroen Verheul zaznaczył, że zwracane artefakty są dla Ghańczyków ważnym elementem tożsamości, a ich powrót sprzyja budowaniu bardziej partnerskich relacji między Europą a Afryką.
Do Ghany wrócą m.in. przedmioty ceremonialne, tradycyjne insygnia oraz inne obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym. Przekazywanie zabytków będzie odbywać się etapami po zakończeniu konsultacji między stronami.
Minister spraw zagranicznych Ghany Samuel Okudzeto Ablakwa nazwał decyzję ważnym krokiem na drodze do historycznej sprawiedliwości. Podkreślił, że zabytki są nośnikami historii, tożsamości i duchowości kraju.
Dodał, że działania Ghany na rzecz reparacji obejmują nie tylko kwestie finansowe, ale także odzyskiwanie zrabowanych dzieł oraz, jak określił, „przywracanie zbiorowej pamięci i godności”.
Zapowiedź zwrotu 2 tys. artefaktów jest kontynuacją procesu rozpoczętego w 2024 r., kiedy do Ghany wróciły 32 skarby królestwa Aszanti, zrabowane ponad 150 lat wcześniej przez brytyjskie wojska kolonialne.
Muzeum Brytyjskie oraz Muzeum Wiktorii i Alberta przekazały wówczas m.in. złote i srebrne insygnia, ceremonialne miecze oraz złotą fajkę pokoju. Eksponaty są obecnie prezentowane w Muzeum Pałacu Manhyia w Kumasi.
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