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Trener piłkarzy Hiszpanii: modlę się codziennie, ale nie o zwycięstwa

Trener piłkarzy Hiszpanii: modlę się codziennie, ale nie o zwycięstwa  
EPA/SAM WASSON Luis de la Fuente

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przyznał przed półfinałowym meczem, że modli się każdego dnia, jednak nigdy nie prosi Boga o zwycięstwa sportowe. Jak podkreślił podczas konferencji prasowej, jego modlitwa jest przede wszystkim wyrazem wdzięczności za życie oraz prośbą o zdrowie i siłę do pokonywania codziennych wyzwań.

– Modlę się codziennie, ale nie dlatego, że jestem na mistrzostwach świata, i nie oczekuję żadnego konkretnego wyniku – powiedział trener. Dodał, że każdego ranka dziękuje Bogu za możliwość przeżywania kolejnego dnia i cieszenia się życiem.

De la Fuente zaznaczył, że proszenie Boga o sukces swojej drużyny byłoby niesprawiedliwe wobec rywali. – Byłoby niesprawiedliwe prosić Go, by pomógł mi, a nie przeciwnikowi – stwierdził. Jak wyjaśnił, w modlitwie prosi przede wszystkim o zdrowie oraz siłę do dalszej walki z codziennymi trudnościami.

Selekcjoner od lat otwarcie mówi o swojej wierze katolickiej. W przeszłości podkreślał, że choć został wychowany w wierze, decyzję o świadomym i dobrowolnym życiu religijnym podjął dopiero jako dorosły.

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Francję w półfinale i awansowała do finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026.

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dodane 15.07.2026 10:52
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