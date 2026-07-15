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Sudan: UE zaostrza sankcje, sąd skazał przywódcę RSF na karę śmierci

Sudan: UE zaostrza sankcje, sąd skazał przywódcę RSF na karę śmierci  
Henry Wilkins/VOA Obóz sudańskich uchodźców w Czadzie

Unia Europejska zaostrza presję na strony konfliktu w Sudanie. W poniedziałek, 13 lipca, Rada UE przyjęła nowe sankcje, których celem jest ograniczenie finansowania wojny domowej poprzez uderzenie w handel złotem.

Nowe przepisy zakazują zakupu, importu i transferu złota pochodzącego z Sudanu, a także eksportu do tego kraju rtęci i cyjanku wykorzystywanych przy wydobyciu złota. Ograniczenia obejmują również usługi związane z handlem tymi towarami. Wyjątki przewidziano dla dostaw przeznaczonych na cele humanitarne, ochronę zdrowia publicznego oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Według Unii Europejskiej handel złotem stał się jednym z głównych źródeł finansowania konfliktu, który doprowadził do bezprecedensowego kryzysu humanitarnego i licznych naruszeń praw człowieka.

Dzień wcześniej, 12 lipca, sąd w kontrolowanym przez armię rządową Port Sudan skazał zaocznie przywódcę Sił Szybkiego Wsparcia (RSF), Mohameda Hamdana „Hemedtiego” Dagalo, oraz 15 innych osób na karę śmierci. Jest to pierwszy wyrok wymierzony w kierownictwo RSF od wybuchu wojny.

Według państwowej agencji SUNA oskarżeni zostali uznani za winnych zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa oraz ataków na ludność cywilną i obiekty publiczne.

Wyrok dotyczy zabójstwa gubernatora stanu Darfur Zachodni Khamisa Abbakara w czerwcu 2023 roku, krótko po zajęciu stolicy regionu, Al-Dżunajny, przez siły RSF. Abbakar został zamordowany kilka godzin po tym, jak publicznie oskarżył RSF i sprzymierzone z nimi milicje o ataki na ludność cywilną.

Według ekspertów ONZ podczas przemocy w Al-Dżunajnie zginęło od 10 do 15 tys. osób, głównie przedstawicieli grupy etnicznej Masalit. RSF odrzucają zarzuty dotyczące ludobójstwa i zbrodni wojennych.

Sąd zapowiedział skierowanie sprawy do Sądu Najwyższego oraz podjęcie działań zmierzających do zatrzymania i ekstradycji skazanych przy współpracy z Interpolem.

Wojna między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi (SAF) a Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) trwa od 15 kwietnia 2023 roku. Konflikt doprowadził do przesiedlenia ponad 14 mln osób, a według organizacji humanitarnych ponad 28 mln mieszkańców Sudanu zmaga się z ostrym niedoborem żywności.

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kabe/theafricareport/all

dodane 15.07.2026 11:20
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