Wyruszyła 36. pielgrzymka z Suwałk do Wilna

Około 500 pątników wyruszyło w środę w 36. pieszą międzynarodową pielgrzymkę z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie na Litwie. Na miejsce dotrą 24 lipca.
Pątnicy najpierw uczestniczyli w mszy świętej odprawionej przez biskupa diecezji ełckiej Jerzego Mazura w Kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach. Potem wyruszyli w stronę Sejn. Granicę polsko-litewską przekroczą w czwartek w okolicach Berżnik.
W tegorocznej pielgrzymce, która odbywa się pod hasłem "Królowa Pokoju", idą pątnicy z Polski i z zagranicy.
- Pragniemy modlić się w pierwszej kolejności o pokój w naszej codzienności, o pokój w tym bardzo zabieganym świecie, który mamy, o pokój, którego tak bardzo nam brakuje. Modlimy się także o pokój w znaczeniu globalnym, o pokój dla Polski i całego świata - powiedział ksiądz Michał Słojewski, salezjanin, przewodnik pielgrzymki.
Biskup Mazur mówił, że pokój jest darem Boga, dlatego o ten dar powinniśmy prosić wszyscy, którzy mieszkamy w tej części Europy.
Pielgrzymi mają do przejścia około 260 km, czyli około 30 km dziennie. Do Ostrej Bramy dotrą 24 lipca. Tam wezmą udział w uroczystym nabożeństwie, a następnego dnia zwiedzą Wilno. Do Suwałk wrócą 25 lipca.
Trasa pielgrzymki prowadzi przez tereny zamieszkane przez Polaków na Wileńszczyźnie, którzy co roku chętnie przyjmują pątników. Nasi rodacy na Litwie dają im nocleg i poczęstunek.
Organizacją pielgrzymki od początku jej istnienia zajmują się salezjanie inspektorii warszawskiej. Suwalska pielgrzymka pierwszy raz wyruszyła do Ostrej Bramy w 1991 r. po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Miała być dziękczynieniem za wolność narodów Europy Środkowo-Wschodniej i za upadek reżimów komunistycznych w tej części świata.
Kult Matki Ostrobramskiej od stuleci rozwijał się nie tylko wśród Polaków, ale także wśród Litwinów, Łotyszy, Białorusinów i Ukraińców. W kolejnych latach pielgrzymka stawała się coraz bardziej popularna. W szczytowych momentach uczestniczyło w niej po 2 tys. pątników.
Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont-Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami – twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
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