Potencjał produkcji biometanu szacowany na 3,2 mld m sześc. rocznie

Krajowy biometan mógłby zastąpić co najmniej jedną czwartą obecnego importu gazu.
Potencjał krajowej produkcji biometanu szacowany jest na co najmniej 3,2 mld m sześc. rocznie - wskazała w środę wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Dodała, że krajowy biometan mógłby zastąpić co najmniej jedną czwartą obecnego importu gazu.
- Potencjał krajowej produkcji biometanu szacujemy na co najmniej 3,2 mld m sześc. rocznie. Potencjał tak zwany techniczny, czyli gdybyśmy wszystko, co jest dostępne w tych krajowych substratach, odpadach spożywczych, dziś przetworzyli na biometan, mogłoby to być prawie 8 mld m sześc. rocznie - powiedziała na konferencji w resorcie Zielińska.
- To wobec 14 mld m sześc. gazu ziemnego importowanego częściowo z Norwegii, częściowo z innych krajów, częściowo z krajów arabskich, częściowo z innych kierunków. W ten sposób moglibyśmy zastąpić co najmniej jedną czwartą tego importu, a być może nawet do 57 proc. dzisiejszego importu gazu ziemnego - dodała.
Przypomniała, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt zmian przepisów o odnawialnych źródłach energii wprowadzający m.in. aukcyjny system wsparcia dla instalacji produkujących biometan o mocy powyżej 1 MW.
- Po raz pierwszy wprowadzamy konkurencyjne aukcje z ceną gwarantowaną dla inwestorów, na przykład polskich rolników, na okres aż 20 lat dla dużych inwestycji biometanowych. Dzięki tej ustawie inwestorzy zyskują stabilność rynkową potrzebną do podejmowania wieloletnich decyzji inwestycyjnych - powiedziała. Dodała, że aukcje zapewnią też konkurencję i konkurencyjne ceny dla odbiorców.
- Do 2030 roku szacujemy, że w ramach pierwszego etapu systemu aukcyjnego możemy rozwinąć co najmniej 53 nowe instalacje biometanowe o przeciętnej mocy prawie 3 megawatów energii elektrycznej, ale już dziś widzimy projekty (...) w liczbie co najmniej 122 instalacji biometanowych w Polsce, co sygnalizuje, że ten rynek może rozwinąć się jeszcze bardziej dynamicznie - dodała.
Poinformowała, że szacunki dotyczące popytu na biometan lekko przewyższają szacunki dotyczące jego podaży w kraju.
- W ustawie regulujemy zasady przyłączania łącza bezpośredniego do sieci gazowej. To bardzo ważne dla tych, którzy będą produkować biometan i dziś produkują biogaz czy biogaz rolniczy. Chcemy, żeby producenci mogli łatwo sprzedać ten produkt do sieci gazowej, a sieć gazowa mogła szybko dystrybuować go do naszych domów i do naszych miejscowości - powiedziała Zielińska.
Biometan jest odnawialnym gazem produkowanym głównie z pozostałości rolniczych.
Zielińska podkreśliła, że po oczyszczeniu biometan ma parametry identyczne z gazem ziemnym, może też w pełni wykorzystywać istniejącą infrastrukturę gazową. Jak zaznaczyła, biometan może przynieść dodatkowe przychody dla polskich rolników.
Przyjęty przez rząd we wtorek projekt zawiera też rozwiązania porządkujące proces przygotowania inwestycji i doprecyzują zasady lokalizowania niektórych instalacji OZE również na podstawie zintegrowanego planu inwestycyjnego. Ujednolica także zasady konsultacji społecznych z przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego.
Resort klimatu zaznaczał, że projekt przewiduje ponadto zmiany ułatwiające wykorzystywanie magazynów energii przez prosumentów.
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