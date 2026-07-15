MF: deficyt budżetu państwa po czerwcu przekroczył 123,7 mld zł

Ponad 123,7 mld zł wyniósł deficyt budżetu państwa po czerwcu 2026 r. - wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Finansów. Dochody przekroczyły 278 mld zł, a wydatki - 402,4 mld zł.
Z opublikowanych w środę danych MF wskazało również, że dochody podatkowe przekroczyły 245 mld zł. Największą część tej kwoty stanowiły podatki pośrednie (208,5 mld zł), w tym dochody z CIT (45 mld zł) oraz z akcyzy (44 mld zł). Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) przekroczyły z kolei 3,7 mld zł.
Największą pozycją w wydatkach są natomiast koszty obsługi długu skarbu państwa, które szacuje się na niemal 33,7 mld zł. Dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych szacuje się na 30,4 mld zł, a subwencje dla samorządów na 30,9 mld zł.
Oznacza to, że po czerwcu dochody budżetu państwa zrealizowano na poziomie 43,1 proc. wobec zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten rok, wydatki na poziomie 43,8 proc., a deficyt - 45,5 proc.
Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 r. dochody państwa założono na poziomie 647,2 mld zł, wydatki budżetu państwa w wysokości 918,9 mld zł, a deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 271,7 mld zł. Jednocześnie relacja państwowego długu publicznego do PKB ma się ukształtować na poziomie 53,8 proc.
Od redakcji Wiara.pl
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