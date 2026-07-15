Władze PiS wygaszają stowarzyszenia

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji; Morawiecki podkreślił, że budowa Wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek po zakończeniu środowego posiedzenia prezydium Komitetu Politycznego partii poinformował o podjętej uchwale dotyczącej "zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym". Jak wyjaśnił, ma to doprowadzić do "zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji".

- Członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii. I zgodnie z decyzją kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni - powiedział Rafał Bochenek.

Bochenek podkreślił, że w uchwale wskazano na stowarzyszenie Rozwój Plus oraz Po pierwsze Polska. Pierwsze z nich zostało założone w kwietniu br. przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego; drugie w czerwcu przez posła PiS Jacka Sasina.

- Członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń i powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności w ramach tych gremiów - powiedział Bochenek. Dodał, że jeszcze w środę do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane zostanie oświadczenie, że nie są członkami takiej organizacji.

Rzecznik PiS zaznaczył też, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, "wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego". W odpowiedzi na pytania dziennikarzy powiedział, że środowa decyzja została podjęta jednomyślnie i przyznał, że w spotkaniu nie uczestniczył Morawiecki.

Opuszczający siedzibę partii politycy PiS byli oszczędni w komentarzach. Do dziennikarzy wyszedł jednak Sasin, który zadeklarował, że działalność utworzonego przez niego stowarzyszenia została zakończona. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem dla polityków PiS jest obecnie "odsunięcie od władzy tego fatalnego rządu, koalicji 13 grudnia, rządu Donalda Tuska".

Z kolei Morawiecki we wpisie na platformie X podkreślił, że "stowarzyszenie Rozwój Plus stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa".

Zdaniem byłego premiera "Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania: demografię, zapaść finansów publicznych, bezpieczeństwo, mieszkania, ceny energii, przyszłość polskiej gospodarki i miejsce Polski w świecie". "Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się" - dodał.

"Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań stowarzyszenia Rozwój Plus.

Na kilka godzin przed decyzją władz partii Morawiecki wstawił na platformie X wpis, w którym zaprasza do udziału w "festiwalu pomysłów na Polskę Stowarzyszenia Rozwój Plus". "Buduj z nami nowoczesny konserwatyzm! Od Ciebie zależy, jak będzie wyglądać przyszłość. (...) Widzimy się 31 lipca!" - napisał były premier.

Z kolei na profilu jego stowarzyszenia umieszczono w środę wpis z informacją o zaplanowanym na 31 lipca wydarzeniu "Rozwój + Wy", w ramach którego zaplanowano m.in. 20 debat i paneli oraz "50 prelegentów i gości specjalnych". "To wydarzenie dla tych, którzy chcą słuchać, dyskutować i współtworzyć pomysły na ambitną, sprawną i nowoczesną Polskę" - podano.

Członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus, z którymi rozmawiała PAP, deklarują, że nie zamierzają opuścić tej organizacji. Jeden z polityków PiS związany z Morawieckim pytany przez PAP, co planują zrobić w związku z uchwałą, odparł: "Zapraszamy na grill". "Zostajemy w stowarzyszeniu i robimy festiwal 31 lipca. Nie wyobrażam sobie innej decyzji" - powiedział PAP inny z polityków PiS związany z frakcją Morawieckiego.

Na początku czerwca poseł PiS Jacek Sasin poinformował o powołaniu stowarzyszenia "Po pierwsze Polska", którego został prezesem. Misją stowarzyszenia - jak przekazał - miało być wzmacnianie jedności PiS i wspieranie Przemysława Czarnka, którego w marcu ogłoszono kandydatem PiS na przyszłego premiera. Funkcje wiceprezesów objęli: posłanka Elżbieta Witek oraz europosłowie Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki. Sekretarzem stowarzyszenia został poseł Michał Moskal, a skarbnikiem poseł Marek Wesoły.

Wcześniej, w kwietniu br., Morawiecki poinformował o założonym przez siebie stowarzyszeniu "Rozwój Plus", które od samego początku wywołało napięcia w partii; część kierownictwa uznała je za próbę budowy odrębnego ośrodka wpływu.