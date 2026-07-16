Napięcie na tle historycznym nie zniszczyło przekonania Polaków, że w naszym interesie jest wsparcie militarne dla Ukrainy - wskazują wyniki sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", pisze dziennik w czwartek. Takie działania popiera 52,2 proc. ankietowanych, ale widać spadek akceptacji.
W tekście "Sondaż dla "Rzeczpospolitej". Słabsze "tak" dla pomocy militarnej dla Ukrainy dziennik pisze, że "pod koniec grudnia 2022 r. za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5 proc. badanych. Obecnie za pomocą dla walczącego kraju są wyborcy koalicji rządowej - popiera ją ponad 86 proc. pytanych z tej grupy. Przeciwnicy to głównie stronnicy PiS i Konfederacji oraz osoby niegłosujące" - pisze "Rz".
W wynikach sondażu widoczna jest także polaryzacja opinii, bo zdecydowanie "tak" dla pomocy mówi 22,6 proc. badanych, a zdecydowanie "nie" 23,7 proc.
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