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Kolejna seria ataków na Iran

Irańczycy - przynajmniej oficjalnie - życzą Trumpowi śmierci  
ABEDIN TAHERKENAREH /PAP/EPA Irańczycy - przynajmniej oficjalnie - życzą Trumpowi śmierci

Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na cele w Iranie - poinformowało w środę wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego Centralne Dowództwo USA (CENTCOM). Zbombardowano m.in. centra dowodzenia. To druga fala amerykańskich uderzeń na Iran tego dnia.

Dowództwo, któremu podlegają amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie, powiadomiło w komunikacie, że wieczorna seria ataków na cele irańskie zakończyła się o godz. 21.00 czasu wschodnioamerykańskiego (o 3 nad ranem w Polsce).

Zaatakowano irańskie centra dowodzenia, stanowiska obrony przeciwlotniczej, zdolności rakietowe i bezzałogowe oraz obiekty nadzoru wybrzeża - czytamy w komunikacie. Celem ataków jest "ograniczanie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla niewinnych marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz".

Dowództwo przekazało, że do rażenia celów w wielu lokalizacjach, w tym w mieście portowym Bandar Abbas, użyto precyzyjnej amunicji.

Wcześniej w środę siły amerykańskie przeprowadziły 90-minutową falę uderzeń na stanowiska obrony wybrzeża oraz wyrzutnie pocisków manewrujących na wyspie Wielki Tunb.

Wielki Tunb leży ponad 20 km na południe od irańskiej wyspy Keszm. Jest administrowany przez Iran jako część prowincji Hormozgan, jednak pretensje do wyspy zgłaszają również Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wyspa jest kluczowym punktem irańskiej obrony morskiej.

Środa była piątym dniem z rzędu amerykańskich bombardowań celów w Iranie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że uderzenia będą kontynuowane do czasu zawarcia porozumienia przez Iran. Ponownie przy tym zagroził atakami na elektrownie i mosty Iranu. Ataki te miałyby rozpocząć się w przyszłym tygodniu.

W środę wieczorem prezydent poinformował jednocześnie, że Iran pozwolił na opuszczenie kraju obywatelce USA uwięzionej przez reżim w 2024 r. Trump zaznaczył, że docenia ten gest Teheranu.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska 

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- Siły zbrojne USA zaatakowały i unieruchomiły w środę tankowiec, który usiłował przełamać wznowioną blokadę irańskich portów. Według Dowództwa Centralnego (CENTCOM) statek płynący pod banderą Curacao był pusty.

Jak podał w komunikacie CENTCOM, zaatakowany tankowiec MT Belma usiłował zawinąć do portu na wyspie Chark, głównym irańskim terminalu naftowo-gazowym.

"Statek handlowy zignorował liczne ostrzeżenia, próbując naruszyć blokadę USA. Amerykański samolot unieruchomił statek po wystrzeleniu pocisków Hellfire w komin statku. Statek nie płynie już w kierunku Iranu" - podało wojsko.

Było to pierwsze uderzenie na irański statek od czasu przywrócenia blokady Iranu przez USA. Blokada weszła w życie ponownie we wtorek i od tego czasu CENTCOM przekierował dwa statki handlowe, które zastosowały się do poleceń zawrócenia i unieruchomił jeden, który nie zastosował się do poleceń

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PAP |

dodane 16.07.2026 08:35

TAGI| IRAN, PAP, USA, WOJNA, WOJSKO

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