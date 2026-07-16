USA: Demokraci za wstrzymaniem pomocy dla Izraela

- Czasy zasady: Izrael, niezależnie od tego, co robi, jako głównego nurtu amerykańskiej polityki, dobiegły końca.

Demokraci w amerykańskiej Izbie Reprezentantów po raz pierwszy w większości opowiedzieli się w środę za propozycją całkowitego wstrzymania pomocy dla Izraela. Choć poprawka przepadła w głosowaniu, ujawniło ono głęboki zwrot w podejściu partii do wieloletniego sojusznika USA - ocenił "New York Times".

Izba Reprezentantów odrzuciła w środę poprawkę przewidującą skreślenie z projektu ustawy o wydatkach zagranicznych całej pomocy dla Izraela, obejmującej 3,3 mld dolarów wsparcia wojskowego i humanitarnego. Za jej odrzuceniem głosowało 314 kongresmenów, przeciw było 104, a 10 wstrzymało się od głosu. Jak podkreślił "New York Times", wśród Demokratów 103 poparło wstrzymanie pomocy, 98 było przeciw, a 10 wybrało opcję "obecny", nie zajmując stanowiska.

Wielu demokratycznych kongresmenów podkreślało, że głosowało za poprawką nie z powodu sprzeciwu wobec pomocy humanitarnej, lecz aby zaprotestować przeciwko polityce izraelskiego rządu w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w Libanie. Szef frakcji postępowej Greg Casar oświadczył, że "Amerykanie domagają się zakończenia finansowania izraelskiej armii z pieniędzy podatników".

Lider Demokratów w Izbie Hakeem Jeffries głosował przeciw, ale jednocześnie po raz pierwszy wezwał do "gruntownego resetu" relacji USA z Izraelem i zasugerował uzależnienie przyszłej pomocy wojskowej od przestrzegania praw Palestyńczyków. Była przewodnicząca Izby Nancy Pelosi poparła poprawkę "ze względu na sygnał, jaki wysyła", choć nazwała ją "niefortunnym wyborem".

Jeremy Ben-Ami, prezes organizacji J Street - centrolewicowego proizraelskiego lobby opowiadającego się za rozwiązaniem dwupaństwowym - ocenił, że kongresmeni próbują odnaleźć się w nowej sytuacji politycznej.

- Czasy zasady: Izrael, niezależnie od tego, co robi, jako głównego nurtu amerykańskiej polityki, dobiegły końca. Definiujemy nową normalność - powiedział.

Zmianę nastrojów potwierdza cytowany przez nowojorską gazetę majowy sondaż New York Times/Siena College. Wynika z niego, że 74 proc. wyborców Partii Demokratycznej sprzeciwia się dalszemu przekazywaniu Izraelowi pomocy gospodarczej i wojskowej. Takie stanowisko dominuje we wszystkich grupach wiekowych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski