info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » USA: Demokraci za wstrzymaniem pomocy dla Izraela
rss newsletter facebook twitter

USA: Demokraci za wstrzymaniem pomocy dla Izraela

Izrael niszczy domy na Zachodnim Brzegu  
ALAA BADARNEH /PAP/EPA Izrael niszczy domy na Zachodnim Brzegu
Okolice Dżaninu (Dżeninu)

- Czasy zasady: Izrael, niezależnie od tego, co robi, jako głównego nurtu amerykańskiej polityki, dobiegły końca.

Demokraci w amerykańskiej Izbie Reprezentantów po raz pierwszy w większości opowiedzieli się w środę za propozycją całkowitego wstrzymania pomocy dla Izraela. Choć poprawka przepadła w głosowaniu, ujawniło ono głęboki zwrot w podejściu partii do wieloletniego sojusznika USA - ocenił "New York Times".

Izba Reprezentantów odrzuciła w środę poprawkę przewidującą skreślenie z projektu ustawy o wydatkach zagranicznych całej pomocy dla Izraela, obejmującej 3,3 mld dolarów wsparcia wojskowego i humanitarnego. Za jej odrzuceniem głosowało 314 kongresmenów, przeciw było 104, a 10 wstrzymało się od głosu. Jak podkreślił "New York Times", wśród Demokratów 103 poparło wstrzymanie pomocy, 98 było przeciw, a 10 wybrało opcję "obecny", nie zajmując stanowiska.

Wielu demokratycznych kongresmenów podkreślało, że głosowało za poprawką nie z powodu sprzeciwu wobec pomocy humanitarnej, lecz aby zaprotestować przeciwko polityce izraelskiego rządu w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w Libanie. Szef frakcji postępowej Greg Casar oświadczył, że "Amerykanie domagają się zakończenia finansowania izraelskiej armii z pieniędzy podatników".

Lider Demokratów w Izbie Hakeem Jeffries głosował przeciw, ale jednocześnie po raz pierwszy wezwał do "gruntownego resetu" relacji USA z Izraelem i zasugerował uzależnienie przyszłej pomocy wojskowej od przestrzegania praw Palestyńczyków. Była przewodnicząca Izby Nancy Pelosi poparła poprawkę "ze względu na sygnał, jaki wysyła", choć nazwała ją "niefortunnym wyborem".

Jeremy Ben-Ami, prezes organizacji J Street - centrolewicowego proizraelskiego lobby opowiadającego się za rozwiązaniem dwupaństwowym - ocenił, że kongresmeni próbują odnaleźć się w nowej sytuacji politycznej.

- Czasy zasady: Izrael, niezależnie od tego, co robi, jako głównego nurtu amerykańskiej polityki, dobiegły końca. Definiujemy nową normalność - powiedział.

Zmianę nastrojów potwierdza cytowany przez nowojorską gazetę majowy sondaż New York Times/Siena College. Wynika z niego, że 74 proc. wyborców Partii Demokratycznej sprzeciwia się dalszemu przekazywaniu Izraelowi pomocy gospodarczej i wojskowej. Takie stanowisko dominuje we wszystkich grupach wiekowych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 16.07.2026 08:28

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, KONFLIKT, PAP, PARLAMENT, PARTIE, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Bliski Wschód: niespokojnie w całym regionie | Trump zarzucił Chinom ingerowanie w wybory w 2020 r. | Biały Dom: Ekstremizm lewicowy będzie traktowany jak terroryzm dżihadystyczny | Kolejna fala ataków na Iran | Konflikt na szczytach władzy w Iranie?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Zawsze tak musi być?

Andrzej Macura

Zawsze tak musi być?

Kto się przyzwyczaja ten idiocieje.

Na początku był las

ks. Włodzimierz Lewandowski

Na początku był las

Gdy ktoś wychował się w lesie, chciał być leśnikiem, a ostatecznie został proboszczem na skraju lasu...

Jedno mówić, drugie myśleć

Andrzej Macura

Jedno mówić, drugie myśleć

Gdy słowa nie mają komunikować prawdy, ale uwieść...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Francuzi wracają na pielgrzymie szlaki, nigdzie idziej nie ma takiego braterstwa

Francuzi wracają na pielgrzymie szlaki, nigdzie idziej nie ma takiego braterstwa

Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont-Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami – twierdzą organizatorzy pielgrzymek.

Sejm wybrał nowego prezesa IPN. Co mówił nam o oskarżeniach Polaków o współudział w Holokauście?

Sejm wybrał nowego prezesa IPN. Co mówił nam o oskarżeniach Polaków o współudział w Holokauście?

Aby objął urząd, jego kandydaturę musi zatwierdzić Senat.

Sejm powołał kandydatkę KO i Lewicy na stanowisko rzecznika Praw Obywatelskich

Sejm powołał kandydatkę KO i Lewicy na stanowisko rzecznika Praw Obywatelskich

Sejm powołał w piątek mec. Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby kandydatka zgłoszona przez KO i Lewicę mogła objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat.

Prokuratura: Atak na wicemistrzynię olimpijską z Białorusi bez związku z jej narodowością

Prokuratura: Atak na wicemistrzynię olimpijską z Białorusi bez związku z jej narodowością

Sprawca przypadkowego ataku na wicemistrzynię olimpijską z Białorusi został aresztowany. Czyn nie został popełniony z uwagi na przynależność narodową kobiety – podkreślił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Kard. Sarah: Nawet jeśli nie pojawi się dokument uchylający Traditionis Custodes, dokument ten mógłby zanikać stopniowo

Kard. Sarah: Nawet jeśli nie pojawi się dokument uchylający Traditionis Custodes, dokument ten mógłby zanikać stopniowo

Apel papieża do biskupów Francji ws. tradycyjnych mszy powinien obowiązywać w całym Kościele - uważa kardynał.

Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku

Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku

Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich - oświadczył.

Seria wypadków w Tatrach. Trzy osoby w ciężkim stanie

Seria wypadków w Tatrach. Trzy osoby w ciężkim stanie

Ratownicy TOPR interweniowali tego dnia 15 razy.

Biały Dom: Ekstremizm lewicowy będzie traktowany jak terroryzm dżihadystyczny

Biały Dom: Ekstremizm lewicowy będzie traktowany jak terroryzm dżihadystyczny

Zbyt długo nasza doktryna walki z terroryzmem miała martwy punkt.

Zdjęcia Messiego z Yamalem sprzed... 18 lat!

Zdjęcia Messiego z Yamalem sprzed... 18 lat!

Piłkarz reprezentacji Hiszpanii Lamine Yamal w niedzielę spełni swoje marzenie i w finale mistrzostw świata zmierzy się ze swoim idolem i wielkim poprzednikiem w Barcelonie - Lionelem Messim. Argentyńczyk jest od niego ponad dwukrotnie starszy. Połączyło ich zdjęcie wykonane 18 lat temu.

Mundial: Wiemy, kto będzie sędzią finału. Co z Szymonem Marciniakiem?

Mundial: Wiemy, kto będzie sędzią finału. Co z Szymonem Marciniakiem?

Słoweniec Slavko Vincić będzie sędzią głównym niedzielnego finału piłkarskich mistrzostw świata w East Rutherford, w którym zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Na liniach pomagać mu będą Tomaz Klancnik y Andraz Kovacić, a na arbitra technicznego wyznaczono Jordańczyka Adhama Makhadmeha.

Na ulicach Teheranu

Bliski Wschód: niespokojnie w całym regionie

Była to szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iranu.

Zniszczenia ppo trzęsieniu ziemi w mieście Catia La Mar

Wenezuela: Oficjalny bilans trzęsień ziemi - ponad 4,9 tys.zabitych

Rannych zostało ponad 16,7 tys. osób, a ponad 17 tys. osób straciło dach nad głową

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 17.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
31°C Piątek
dzień
32°C Piątek
wieczór
25°C Sobota
noc
21°C Sobota
rano
wiecej »
 