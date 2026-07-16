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Skandal po półfinale: piłkarze zaprezentowali transparent z napisem "Malwiny należą do Argentyny"

Skandal po półfinale: piłkarze zaprezentowali transparent z napisem "Malwiny należą do Argentyny"  
x.com/MLopezSanMartin

Piłkarze Argentyny eksponowali na boisku transparent z hasłem politycznym "Las Malvinas Son Argentinas" ("Malwiny należą do Argentyny") po środowym zwycięstwie 2:1 nad Anglią w półfinale mistrzostw świata. Stanowi to ewidentne naruszenie przepisów, ale FIFA jeszcze nie odniosła się do wydarzenia.

Kodeks postępowania na stadionach FIFA zakazuje "transparentów, flag, ulotek, odzieży i innych akcesoriów o charakterze politycznym, obraźliwym i/lub dyskryminującym" na terenie stadionów.

Brytyjski minister ds. biznesu i handlu Peter Kyle stwierdził, że incydent ten musi zostać formalnie wyjaśniony podkreślając, że politykę należy oddzielić od mistrzostw świata.

- Jestem naprawdę dumny z naszej drużyny z godności, jaką wykazała, co stanowiło wyraźny kontrast w stosunku do tego, co widzieliśmy wczoraj wieczorem w przypadku drużyny argentyńskiej - powiedział Kyle w wywiadzie dla BBC Radio.

- Naprawdę mam nadzieję, że FIFA przeprowadzi w tej sprawie rzetelne dochodzenie - dodał.

Prezydent Argentyny Javier Milei poprosił natomiast, by nie łączyć wyniku sportowego z kwestią spornego archipelagu, argumentując, że "to tylko mecz piłki nożnej" i stwierdzając, że odzyskanie suwerenności "osiąga się dzięki mądrej dyplomacji, a nie tanim gestom patriotyzmu".

Światowe media po meczu z Anglią opublikowały zdjęcia jak piłkarze Lisandro Martinez i Giovani Lo Celso trzymali transparent z kontrowersyjnym napisem, uśmiechając się i machając do kibiców na trybunach. Na tegorocznym mundialu bardzo popularny wśród kibiców tego kraju jest nowy nieoficjalny hymn. "La cuarta estrella" nawiązuje zarówno do Diego Maradony, jak i do roszczeń Argentyny do Malwinów (Falklandów).

Kwestia suwerenności nad wyspami na południowym Atlantyku, znanymi Brytyjczykom jako Falklandy, a Argentyńczykom jako Malwiny, od dawna stanowi punkt zapalny w stosunkach między tymi krajami.

W 1982 roku doszło do krótkiego konfliktu zbrojnego o te wyspy, w którym zginęło 649 argentyńskich i 255 brytyjskich żołnierzy. Wielka Brytania ostatecznie zachowała kontrolę nad wyspami, a zdecydowana większość mieszkańców - w dwóch referendach w latach 1986 i 2013 - opowiedziała się za pozostaniem pod brytyjską kuratelą.

Argentyna od dawna twierdzi jednak, że odziedziczyła wyspy po Hiszpanii po uzyskaniu niepodległości w 1816 roku, a Wielka Brytania przejęła nad nimi kontrolę w 1833 roku w wyniku nielegalnego aktu kolonialnego.

To nie pierwszy raz, kiedy podczas tych mistrzostw świata pojawiła się kwestia transparentów politycznych. W zeszłym miesiącu w Los Angeles, podczas meczu z udziałem Iranu, Amerykanie pochodzenia irańskiego machali przedrewolucyjnymi flagami, które są symbolami protestu przeciwko rządowi w Teheranie. Mecze te przebiegły bez większych incydentów.

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PAP |

dodane 16.07.2026 10:35

TAGI| FUTBOL, , PAP, PIŁKA NOŻNA

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