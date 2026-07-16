info.wiara.pl » Teksty » Komentarze » Na początku był las
rss newsletter facebook twitter

Na początku był las

Gdy ktoś wychował się w lesie, chciał być leśnikiem, a ostatecznie został proboszczem na skraju lasu...

Widok z okna… Zapowiadające żniwa pole (w niektórych miejscach kombajny już wyjechały), pas olszyn, za nim łąka, dalej tereny nad Rakutówką, przez Lasy Państwowe wyznaczone do uprawiania bushcraftu. Dla niewtajemniczonych: tam można w dzikich warunkach rozbić namiot i spróbować żyć czerpiąc z doświadczenia przodków, rozpalić ogień i gotować na palenisku.

Przechodzę na drugą stronę domu. Tam także widok na las. Stare sosny i młodnik. Tu i ówdzie modrzew czy dąb. Gdzieś, w odległości kilku kilometrów wspominane często Jezioro Gościąż (rezerwat przyrody). Po drodze miejsce w języku miejscowych nazywane Czapliniec, gdzie rosną sosny napoleońskie. Choć nie on je sadził. Chodzi o ich wiek. Mają około dwustu piętnastu lat. Nie chorują (co jest między innymi skutkiem zabiegów ochronnych, prowadzonych przez LP), a w poszyciu, z ich nasion, rośnie młody, domagający się światła las. Zapewne to on, nie ludzie, pokona staruszków.

Stoję nad Gościążem i rozmawiam z leśniczym. Skąd – pytam – w terenie polodowcowym, mocno pofałdowanym, z licznymi wzgórzami, takie dziwne wypłaszczenia? Bo widzi ksiądz, tu były wsie wyżej położone, bo i wyższy był poziom jeziora. A tam – wskazuje na przeciwległy brzeg – w tej zatoczce, domy stały nad samym brzegiem. Przy pomostach cumowano łodzie, pojono zwierzęta, kobiety prały,  mężczyźni wieczorną porą, wracając z pola, czyścili pługi.

Z czasem podobnych, choć nie położonych nad jeziorem, miejsc poznałem więcej. Stare wsie, po których zostały jedynie nazwy i pojedyncze domy. Niedźwiedź, gdzie hrabia Ike miał dworek myśliwski, a wieś była zapleczem. Smolarskie – jak sama nazwa wskazuje – produkowało smołę. Dwa przykłady spośród wielu. Nie tylko w naszym nadleśnictwie.

Czemu o tym piszę? Powodów jest kilka. Nazwałem je ekobzdurami.

Pierwszą jest królujące w mediach społecznościowych przekonanie o kurczących się zasobach leśnych. Dlatego wyżej celowo wymieniłem nazwy zalesionych okolicznych wsi. Przenosząc się w inne miejsca warto analizować przedwojenne mapy. Odkryjemy, że tam gdzie przed kilkudziesięciu laty tętniło życie, dziś rosną drzewa.

Kolejną są próby podziału świata na ich i nasz. Jesteśmy gośćmi w ich świecie – czytamy w internetowych komentarzach. Problem polega na tym, że to my wyznaczamy granice, których zwierzęta nie znają. Świat jest nasz, wspólny. Co mocno podkreślał Franciszek w encyklice Laudato si. A jeśli jakakolwiek ekologia ma rację bytu, jest nią tak zwana ekologia integralna, zakładająca współistnienie i umiejętne korzystanie z dóbr środowiska naturalnego. Umiejętne, znaczy zakładające wiedzę o rządzących przyrodą prawach i zachodzących w niej procesach.

Jednym z tych praw jest instynkt samozachowawczy zwierząt i troska o zachowanie gatunku. Tu przyroda bywa brutalna. Przytulona przez człowieka mała sarna (biedna, zagubiła się, taka słaba) zostanie odrzucona przez matkę. Bocian, wiedząc że nie będzie w stanie wykarmić potomstwa lub widząc, że któreś jest słabe, wyrzuci młode z gniazda. Podobnie zrobią inne ptaki. Tu, wbrew przekonaniu wielu, nie ma miejsca na empatię. Jest walka o przetrwanie.  Empatia jest wyłącznie na wyprodukowanych przez AI filmach.

Oczywiście człowiek w tej walce może przyrodzie pomóc, ale i może zaszkodzić. Obserwuję od dłuższego czasu różnego rodzaju zbiórki na „adopcję”. Wilka, sarny, rysia, jeża i innych zwierząt. Nie wiem na czym miałaby ona polegać, za to wiem co innego. Zimą, gdy trzeba naturze pomóc, dokarmianiem zwierząt nie zajmują się prowadzące zbiórki fundacje. Od lat dokarmianiem zwierząt zimą zajmują się lokalne Koła Łowieckie. Nie po to, by strzelać, ale w trosce o dobrostan.

Troską o dobrostan nie jest dokarmianie dzikich zwierząt w miastach. Spotkałem się niedawno z taką opinią. Dziki przyszły do wielkiego miasta, bo wycięto lasy i szukają pokarmu. Odpisałem podnoszącej alarm osobie, że dziki w lasach, których jest więcej niż przed dziesięciu laty, mają pokarmu wystarczająco dużo. Ale w tym są podobne do człowieka, że idą na łatwiznę. Po co mają ryć hektar lasu czy łąki w poszukiwaniu pokarmu (potrafią zryć lepiej niż pracujący w lesie harwester), skoro bez trudu mogą skorzystać z tego, co wyrzuca się przez okno, by dokarmić „biedne”, wypędzone z lasu zwierzęta.

Podobnie jest z tak zwanymi prawami zwierząt. W tradycji europejskiej na prawa składają się przywileje, obowiązki i odpowiedzialność. Ograniczenie do przywilejów oznacza bezprawie. Wszyscy zaś wiemy, że zwierzęta, w przeciwieństwie do człowieka, nie ponoszą odpowiedzialności...

Skąd – zapyta ktoś – u księdza tyle odniesień do lasu i przyrody. Wyjaśniam. Urodziłem się i wychowałem w mieście otoczonym przez lasy. Były miejscem, gdzie ojciec uczył mnie samodzielności i wrażliwości na otaczający mnie świat. Będąc licealistą zarabiałem na wakacje sadząc las. Dziś w z dumą patrzę na pięćdziesięcioletnie sosny  między Włocławkiem a Wieńcem Zdrojem, przeze mnie sadzone. Z czasem poznałem profesjonalistów. Czyli leśników, dzielących się swoja wiedzą i doświadczeniem. Otwierali oczy na to, czego nie widziałem. Gdy zimą, w drodze na Gorc, młodzi pędzili do przodu, potrafiłem dostrzec na śniegu ślad wilka. Lub latem, między Przełęczą Borek a Turbaczem – rzadki gatunek widłaka. Dzięki ich wiedzy dziś rozumiem na czym polega troska o środowisko, ale i staję się coraz bardziej krytyczny wobec zalewających nasza przestrzeń bzdur. Wiem, czym jest ekologia, a czym ekobzdury.

I jeszcze jedno. Kontakt z przyrodą także ma wpływ na naszą wiarę i życie duchowe. Ostatecznie to „z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5). A w przyrodzie istnieje łańcuch przyczyn i skutków. Nic nie może być przyczyną samego siebie, dlatego musi istnieć Pierwsza Przyczyna Sprawcza, którą jest Bóg – dopowie Święty Tomasz Z Akwinu, wskazując na kolejny argument za istnieniem Boga – z przyczyny sprawczej (ex ratione causae efficientis).

«« | « | 1 | » | »»

ks. Włodzimierz Lewandowski

dodane 16.07.2026 11:19

TAGI| EKOLOGIA, LAS, PRZYRODA, WAKACJE, WIARA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Seria wypadków w Tatrach. Trzy osoby w ciężkim stanie | Uda się złagodzić ETS? | Blisko sto zespołów wystąpi na 63. Tygodniu Kultury Beskidzkiej | Francja: praca trzech reaktorów wstrzymana przez... upały | Zainaugurowano projekt ochrony niedźwiedzi na Podkarpaciu i w Małopolsce

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Zawsze tak musi być?

Andrzej Macura

Zawsze tak musi być?

Kto się przyzwyczaja ten idiocieje.

Na początku był las

ks. Włodzimierz Lewandowski

Na początku był las

Gdy ktoś wychował się w lesie, chciał być leśnikiem, a ostatecznie został proboszczem na skraju lasu...

Jedno mówić, drugie myśleć

Andrzej Macura

Jedno mówić, drugie myśleć

Gdy słowa nie mają komunikować prawdy, ale uwieść...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Francuzi wracają na pielgrzymie szlaki, nigdzie idziej nie ma takiego braterstwa

Francuzi wracają na pielgrzymie szlaki, nigdzie idziej nie ma takiego braterstwa

Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont-Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami – twierdzą organizatorzy pielgrzymek.

Sejm wybrał nowego prezesa IPN. Co mówił nam o oskarżeniach Polaków o współudział w Holokauście?

Sejm wybrał nowego prezesa IPN. Co mówił nam o oskarżeniach Polaków o współudział w Holokauście?

Aby objął urząd, jego kandydaturę musi zatwierdzić Senat.

Sejm powołał kandydatkę KO i Lewicy na stanowisko rzecznika Praw Obywatelskich

Sejm powołał kandydatkę KO i Lewicy na stanowisko rzecznika Praw Obywatelskich

Sejm powołał w piątek mec. Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby kandydatka zgłoszona przez KO i Lewicę mogła objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat.

Prokuratura: Atak na wicemistrzynię olimpijską z Białorusi bez związku z jej narodowością

Prokuratura: Atak na wicemistrzynię olimpijską z Białorusi bez związku z jej narodowością

Sprawca przypadkowego ataku na wicemistrzynię olimpijską z Białorusi został aresztowany. Czyn nie został popełniony z uwagi na przynależność narodową kobiety – podkreślił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Kard. Sarah: Nawet jeśli nie pojawi się dokument uchylający Traditionis Custodes, dokument ten mógłby zanikać stopniowo

Kard. Sarah: Nawet jeśli nie pojawi się dokument uchylający Traditionis Custodes, dokument ten mógłby zanikać stopniowo

Apel papieża do biskupów Francji ws. tradycyjnych mszy powinien obowiązywać w całym Kościele - uważa kardynał.

Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku

Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku

Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich - oświadczył.

Seria wypadków w Tatrach. Trzy osoby w ciężkim stanie

Seria wypadków w Tatrach. Trzy osoby w ciężkim stanie

Ratownicy TOPR interweniowali tego dnia 15 razy.

Biały Dom: Ekstremizm lewicowy będzie traktowany jak terroryzm dżihadystyczny

Biały Dom: Ekstremizm lewicowy będzie traktowany jak terroryzm dżihadystyczny

Zbyt długo nasza doktryna walki z terroryzmem miała martwy punkt.

Zdjęcia Messiego z Yamalem sprzed... 18 lat!

Zdjęcia Messiego z Yamalem sprzed... 18 lat!

Piłkarz reprezentacji Hiszpanii Lamine Yamal w niedzielę spełni swoje marzenie i w finale mistrzostw świata zmierzy się ze swoim idolem i wielkim poprzednikiem w Barcelonie - Lionelem Messim. Argentyńczyk jest od niego ponad dwukrotnie starszy. Połączyło ich zdjęcie wykonane 18 lat temu.

Mundial: Wiemy, kto będzie sędzią finału. Co z Szymonem Marciniakiem?

Mundial: Wiemy, kto będzie sędzią finału. Co z Szymonem Marciniakiem?

Słoweniec Slavko Vincić będzie sędzią głównym niedzielnego finału piłkarskich mistrzostw świata w East Rutherford, w którym zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Na liniach pomagać mu będą Tomaz Klancnik y Andraz Kovacić, a na arbitra technicznego wyznaczono Jordańczyka Adhama Makhadmeha.

Na ulicach Teheranu

Bliski Wschód: niespokojnie w całym regionie

Była to szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iranu.

Zniszczenia ppo trzęsieniu ziemi w mieście Catia La Mar

Wenezuela: Oficjalny bilans trzęsień ziemi - ponad 4,9 tys.zabitych

Rannych zostało ponad 16,7 tys. osób, a ponad 17 tys. osób straciło dach nad głową

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 17.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
31°C Piątek
dzień
32°C Piątek
wieczór
25°C Sobota
noc
21°C Sobota
rano
wiecej »
 